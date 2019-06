Varapalo para la Sanidad: condenan al servicio gallego por dejar inutilizada la mano de una paciente

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado al Sergas, el servicio de sanidad gallego, a indemnizar con 90.000 euros a una paciente al que le quedó la mano inutilizada tras una cirugía plástica en el Complexo Hospitalario Universitario de Coruña.

La mano derecha, según constata la sentencia, le quedó en "garra inutilizada irreversible, comenzando a suputar la herida pocos días después de la primera operación de destechamiento del túnel carpiano". El Tribunal además recoge que la paciente se sometió posteriormente a "nueve intervenciones quirúrgicas".

Todas ellas han implicado un resultado "anormal o inusualmente grave en relación con los riesgos que comporta la intervención" inicial, en palabras del Tribunal, que ha desestimado el recurso previamente interpuesto por la Xunta de Galicia.

Conducta negligente

"No puede calificarse sino de resultado inusualmente grave y desproporcionado el producido tras la intervención, en cuyo supuesto la jurisprudencia hace responder a la Administración porque se trata de un efecto dañoso que normalmente no se produce más que cuando media una conducta negligente, salvo que se acredite que la causa ha estado fuera de la esfera de actuación de los servicios sanitarios o se debe a una causa de fuerza mayor, lo cual no han logrado las demandadas", indican los magistrados en la sentencia.

El hecho de que la Administración no haya "sido capaz de ofrecer una explicación científica razonable" sobre las causas no obsta para recibir una sanción por el daño "desproporcionado"

"En el caso presente resulta incuestionable que se ha producido un resultado desproporcionado en el tratamiento de una cirugía tan simple -en palabras del cirujano plástico-, pues ha quedado inutilizada la mano derecha de la paciente para cualquier tipo de actividad, aparte del perjuicio estético, moral, laboral, familiar y de ocio que le ocasiona, además de una patología psiquiátrica asociada", subraya el Tribunal.

En la misma línea, la sentencia esgrime que el hecho de que la Administración no haya "sido capaz de ofrecer una explicación científica razonable" sobre las causas no obsta para recibir una sanción por el daño "desproporcionado", a la vez que estima que "la (causa) más probable" fue una infección de la herida.