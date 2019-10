Vara enfurece a los animalistas al proyectar el mayor museo de caza del mundo en Extremadura

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha enfurecido a partidos y organizaciones animalistas, además de a Unidas por Extremadura, al analizar y evaluar la viabilidad del que podría convertirse en el mayor museo de caza del mundo.

El proyecto, del que ya se habló en primavera, parte de la iniciativa de Marcial Gómez Sequeira, expresidente de Sanitas y fundador de la revista Caza y Safaris. Consiste en llevar a la comunidad autónoma una colección cinegética de 1.250 animales cazados por el empresario y de 420 especies distintas. Una supuesta donación que se proyecta en la localidad de Olivenza, en Badajoz.

En una entrevista en El Paíspublicada el pasado domingo, el cazador -primo lejano de Vara, según el testimonio del propio Gómez Sequeira- aseguró que para llevar a cabo su propósito, que pasa por ceder la colección a una nueva fundación público-privada, se contemplaba con un presupuesto por parte de las instituciones extremeñas que no fuera "excesivo" y que podría rondar los 10 o 12 millones de euros.

Fuentes de la Junta de Extremadura aseguran que se trata de un "ofrecimiento" por parte del empresario y que no contempla "ni un solo euro de asignación presupuestaria"

"Se me ocurrió contactar con Guillermo Fernández Vara, que es un primo lejano mío", relata el empresario en el citado diario. "Se nos ocurrió llevar mis trofeos de caza a Extremadura y convertirlos en un museo. Él (Vara) me ayudó mucho, le gustó mucho la idea desde el primer momento", asegura.

Sin embargo, fuentes de la Junta de Extremadura han asegurado a Vozpópuli que se trata de un "ofrecimiento" por parte del empresario y que no contempla "ni un solo euro de asignación presupuestaria". Además inciden en que "no existe relación familiar directa entre el presidente y el dueño de esta colección".

Los contactos entre la Junta de Extremadura, el expresidente de Sanitas y el Ayuntamiento de Olivenza para evaluar si el municipio pacense puede albergar la 'magnánima' cesión de los trofeos de caza han levantado ampollas en la Asamblea de Extremadura y en distintas organizaciones animalistas.

Críticas de Pacma y Podemos

Ahora quieren saber si el museo -que se albergaría en el antiguo cuartel de Caballería, un edificio del siglo XVIII- estaría subvencionado de algún modo con dinero público, tal y como insinúo el empresario en El País, o si, por el contrario, el gobierno regional no se plantea, ni se ha planteado, ninguna inversión.

"El Museo de los Horrores es una aberración. Exigimos que no se destine ni un solo euro público a la colección privada de un señor que no quiere dejarle el marrón a sus herederos, y por eso llama a su primo para que se ocupe de ella con el dinero de todos", ha denunciado la presidenta de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel.

Además, De Miguel ha anunciado que su grupo ha pedido información sobre la cuantía exacta que la Junta prevé gastarse, indica, en el museo de la caza sobre el que "supuestamente" existe un "preacuerdo" con el Ayuntamiento de Olivenza. Desde Pacma Extremadura denuncian que Vara "incentiva el maltrato animal dando dinero de los extremeños para crear un 'museo' de caza".

"Que la Junta promueva el mayor museo de piezas de caza de Europa es repulsivo", ha manifestado la animalista y presidenta de Pacma, Laura Duarte.

Ante las críticas vertidas por distintas entidades, la Junta ha aclarado que existe el mencionado ofrecimiento por parte de Gómez Sequeira para traer su colección de animales cazados y disecados a la localidad pacense de Olivenza. Pero insiste en que no pretenden invertir cuantía alguna.

La Junta niega la posible inversión

"Este ofrecimiento no se ha realizado a título oneroso, es decir que la Junta de Extremadura no destinará fondos para la adquisición de esta colección de animales, para la que no se contempla ni un solo euro de asignación presupuestaria. La Junta analizará y estudiará la viabilidad de este proyecto", explican fuentes del gobierno regional a este diario.

Según el último informe elaborado por la Federación Extremeña de Caza, los terrenos cinegéticos ocupan más del 83% del territorio extremeño

Desde el PP se limitan a decir que darán a conocer su postura en la Asamblea cuando en ese proyecto, o en cualquier otro, se ponga encima de la mesa dinero público.

En declaraciones recogidas por el diario Hoy, el diputado autonómico de Ciudadanos, David Salazar, asegura que su partido no conoce realmente esta iniciativa "pero desde luego un museo, siempre que sea con fines divulgativos, científicos y quiera dar a conocer una actividad tan importante para la región, será siempre bienvenido".

Según el último informe elaborado por la Federación Extremeña de Caza en base a los datos de la temporada 2017/2018, los terrenos cinegéticos ocupan actualmente más del 83% del territorio extremeño y aportan a las arcas públicas cada año algo más de seis millones de euros de retorno a través de tasas e impuestos.