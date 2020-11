La valoración de Puigdemont entra en caída libre entre los catalanes

La valoración del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont entre los catalanes no deja de bajar, según refleja un sondeo elaborado por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), dependiente de la Diputación de Barcelona y de la Universidad Autónoma de esta ciudad.

Esta entidad ha dado a conocer el ‘Sondeo de Opinión ICPS 2020’, en el que se ha preguntado por las opiniones de los catalanes sobre “diferentes aspectos de la vida política”, para lo cual se realizaron 1.200 entrevistas personales entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre pasados.

De acuerdo con esta encuesta, la opinión sobre Puigdemont, medida en una escala de 0 a 10, lleva descendiendo desde 2016 y ha experimentado un nuevo mínimo este 2020. Así, el ex presidente autonómico obtiene ahora una puntuación del 3,82, mientras que hace cuatro años estaba por encima del 5.

El punto álgido de la valoración de Puigdemont, de acuerdo con el ICPS, se produjo en 2016, cuando todavía estaba en la Generalitat y antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. A continuación, el ex mandatario autonómico se fugó de España y hace poco se ha informado de que seguramente no sea el candidato en las próximas elecciones catalanas del nuevo partido que promueve, Junts per Catalunya.

Debilitamiento del 'proces'

Este periplo del ex presidente catalán se ha plasmado en que su valoración ha pasado de superar el 5 en 2016 y estar empatado con el líder de ERC, Oriol Junqueras, a caer en 2017, 2018, 2019 y 2020. Esto ha hecho que este año los 3,82 puntos que Puigdemont consigue estén al nivel de la valoración del PSC, Miquel Iceta, que logra un 3,77.

En este sentido, la clasificación de líderes elaborada por ICPS sitúa el primero a Junqueras, con 5,14 puntos sobre 10, tras lo cual se sitúan Montse Venturós (4,59), Carles Riera (4,51), Pere Aragonés (4,49), Jéssica Albiach (4,20); Ada Colau (4,1), Nuria Marín (4,01), Quim Torra (3,93), Puigdemont (3,82), Iceta (3,77), Xavier García Albiol (2,61), Alejandro Fernández (2,42) y Carlos Carrizosa (2,01)

Respecto al llamado ‘procés’, en este sondeo se ha interrogado a los encuestados sobre les gustaría que acabará esta iniciativa de los partidos y colectivos que promueven la independencia de Cataluña. En este sentido, un 31,9% de los encuestados opinan que el proceso soberanista finalizará con la independencia de Cataluña, lo que supone un descenso respecto al 33,9% de 2019 y el 26,2% de 2018.

La opinión mayoritaria es que el ‘procés’ terminará con un acuerdo con el Estado para dotar a Cataluña de más autogobierno, algo que estiman el 45,2%. Asimismo, un 16,2% de los encuestados opinan que el movimiento secesionista que llevó al 1-O terminará siendo abandonado.