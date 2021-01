Caos en la vacunación a médicos jubilados y de la privada por la falta de protocolos

La Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España establecida por el Ministerio de Sanidadadvierte que, en una primera etapa, la vacunación se tiene que ofrecer de manera priorizada a los usuarios y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.

Los profesionales "de primera línea" están siendo el segundo grupo en recibir la inyección, mientras que el tercer turno está reservado para "otro personal sanitario y sociosanitario". El plan no distingue entre sanitarios de la pública y la privada, pero la falta de coordinación a nivel nacional está haciendo que los médicos del sector privado -muchos de ellos ya jubilados del sistema público- afronten la vacunación a 17 velocidades.

En algunas regiones ya han empezado a vacunar a este colectivo, pero en otras se encuentran sumidos en la incertidumbre. Hace una semana, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) denunció que en varias comunidades se estaban dando casos de discriminación hacia el sector privado en el suministro de vacunas contra el coronavirus.

Ahora, la misma entidad celebra que las administraciones sanitarias de todas las autonomías hayan confirmado que van a vacunar a los profesionales de la sanidad privada, aunque reconoce que cada comunidad lo está haciendo a su manera.

17 velocidades de vacunación

Fuentes de la Confederación Estatal Sindicatos Médicos (CESM) explican a Vozpópuli que hay territorios en los que la organización en la vacunación para este sector se está llevando a cabo a través de los colegios de médicos, mientras que facultativos de otras zonas se quejan de un mayor abandono.

En Madrid, las vacunaciones del personal de la pública y de la privada se está haciendo prácticamente a la par. HM Hospitales ya tiene a todas sus plantillas vacunadas. La Vocalía de Ejercicio Libre del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) creó, en colaboración con la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, un registro para hacer un seguimiento del plan y facilitar la vacunación de la covid-19 a los médicos privados.

En Alicante, la junta directiva del Colegio Oficial de Médicos anunció el pasado viernes que interpondrá una demanda en los juzgados si los facultativos que ejercen en la sanidad privada, tanto por cuenta propia como ajena, no recibían la vacuna "en las mismas condiciones y tiempos que el resto". Consideran que "en la implementación de la vacunación del personal sanitario en la provincia de Alicante no se ha respetado la priorización del Ministerio de Sanidad".

En Castilla-La Mancha, las vacunaciones de los privados se harán a través de la delegación de Sanidad, mientras que en Navarra, el Colegio de Médicos está haciendo un listado de colegiados jubilados y privados para la vacunación "cuando toque por protocolo".

Denuncia desde Cataluña

Desde el sindicato médico catalán SIMECAT denuncian la "desprotección de los facultativos que ejercen la práctica privada en Cataluña". A día de hoy, algunos afiliados no están recibiendo la vacuna. Esta situación es especialmente grave en lo que atañe a los profesionales jubilados que mantienen la práctica privada, convertidos en grupos de riesgo por edad y por contacto con pacientes", advierten.

Según este sindicato "se encuentran solos ante el peligro y no tienen ninguna alternativa más allá de esperar a su turno de vacunación como jubilados. No nos consta que autoridades sanitarias, colegios de médicos y demás instituciones implicadas les tengan presentes en los planes de vacunación"

Desde el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) señalan que están velando para que todos los médicos asistenciales puedan estar vacunados de acuerdo con la priorización establecida en el plan diseñado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

"El Departamento de Salud nos ha hecho llegar la información de que en las próximas doce semanas dispondrán de los viales suficientes para poder vacunar en primera y segunda dosis a todos los profesionales y trabajadores asistenciales del sector público y privado. Igualmente nos informa que a efectos de calendario está previsto finalizar la vacunación de todos los profesionales sanitarios a finales del mes de marzo de 2021", resaltan a través de un comunicado.

Los médicos colegiados que trabajan en el sector público, dicen, están siendo informados desde sus centros de trabajo de la operativa de vacunación organizada en cada uno de los centros. En cuanto a los colegiados en activo que ejercen en el sector privado catalán, el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña reconoce que está en contacto con el Departamento de Salud para valorar "cuál es el mejor dispositivo para garantizar la administración de la inyección en las próximas semanas según disponibilidad de dosis y de recursos".

Hospital Clínico San Carlos

El clima de confusión también ha abierto la vía para saltarse la prioridad en la vacunación. Es el caso del Hospital Clínico San Carlos. El centro ha admitido que ha vacunado contra la covid-19 a "varios" sanitarios jubilados que no debían haber tenido que recibir la inyección, por entender su asociación que era "para todo el personal jubilado" y no solo para los voluntarios que prestan servicio en el hospital.La justificación del hospital llega después de que la Cadena SER verificara que el Clínico "se salta el protocolo" al vacunar "a todo tipo de personal jubilado que nunca ha ejercido como voluntario" en el hospital, "para no tirar cientos de vacunas".

Cabe diferenciar entre los jubilados que se han prestado como voluntarios para ayudar a contener la pandemia -un caso en el deberían tener la consideración de personal sanitario- y los que han superado la edad de jubilación pero se encuentran en activo en el ámbito privado sin estar en primera línea en la lucha contra el virus, en cuyo caso no entran en el segundo grupo de vacunación y deben esperar su turno.