Sanidad reserva vacunas fuera del registro oficial para la Administración del Estado

El Ministerio de Sanidad reconocía este martes que las dosis de vacuna contra el coronavirus enviadas al Ministerio de Defensa no aparecían en el registro diario, donde se muestran solo las distribuidas entre comunidades autónomas. Además, ni Defensa ni Sanidad quisieron dar el número exacto de dosis que había recibido el Centro Militar de Farmacia. Vozpópuli ha tenido conocimiento de otro 'lote fantasma' vinculado al Ministerio de Sanidad. Es decir, un lote de vacunas en posesión del Ministerio, no de las comunidades autónomas, que no aparece en el registro diario.

Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), asegura a Vozpópuli que desde la Subdirección General de Sanidad Exterior, perteneciente al Departamento que acaba de abandonar Salvador Illa, se ha enviado una comunicación oficial en las últimas horas a todas las dependencias de Sanidad Exterior, donde se indica la reserva para este área de "un número de vacunas suficiente en la dotación estratégica de vacunas del Ministerio de Sanidad destinada al personal de la Administración General del Estado".

Es decir, Sanidad reconoce en este comunicado oficial la existencia de una dotación de viales bajo su área de responsabilidad, al margen de las comunidades autónomas, para la Administración General del Estado. Es más, esta profesional destinada en Huelva afirma que "se ha elaborado un listado con todas las personas de Sanidad Exterior, Quirón e Interserve -las compañías contratadas para ayudar en labores sanitarias de frontera- susceptibles de ser vacunadas en este momento", como les explica dicha subdirección.

De acuerdo con lo señalado desde el Ministerio, el número de personas que integran dicho listado es de 1.700. A dos dosis por persona, supone la promesa de 3.400 dosis que no se reflejan en el registro diario de vacunación, donde no hay ningún epígrafe donde se especifiquen las dosis para la Administración General del Estado o para el Ministerio de Sanidad. "A nosotros nos han confirmado que se ha enviado el listado a la Dirección General de Salud Pública, que es quien va a coordinar el proceso". Este diario no ha obtenido respuesta del Ministerio de Sanidad tras ser consultado por esta información, mientras que Moncloa ha vuelto a dirigirnos a la cartera de Carolina Darias.

Los profesionales de Sanidad Exterior han tardado días en conseguir estas explicaciones oficiales del Ministerio, al que acudieron al no ser notificados sobre cuándo les correspondía vacunarse. Se pusieron en contacto con Sanidad por primera vez el 14 de enero y, al no tener respuesta, volvieron a formular sus preguntas el 24.

Dosis al margen de la contabilidad oficial

Por tanto, ya son dos los conjuntos de viales que no aparecen en la contabilidad oficial que Sanidad publica cada día: los destinados al Ministerio de Defensa y los que guarda para la Administración General del Estado. En este último caso, además, niega su existencia ante los medios de comunicación, pero la confirma de manera oficial ante sus propios profesionales.

De no haber trascendido a la luz pública que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y otros miembros de la cúpula militar ya habían sido vacunados contra el coronavirus, no se hubiera conocido la existencia de lotes de vacunas al margen de las oficialmente publicadas, las 350.000 que, en teoría, manda Pfizer cada semana. En cuanto a las dosis recibidas por el Ministerio de Defensa, solo se conocen públicamente, de momento, 300 que estaban destinadas al Estado Mayor de la Defensa (aunque cuenta solo con 20 sanitarios), como contó este periódico.

Los sanitarios de fronteras, sin vacuna un mes después

Ha transcurrido un mes desde que se inició la campaña de vacunación contra la covid en España. Tras estos treinta días, los profesionales sanitarios encargados de vigilar las fronteras aéreas y marítimas y de realizar las pruebas PCR a los pasajeros siguen sin saber cuándo van a ser vacunados. "Es paradójico, nosotros somos los profesionales encargados de recibir las vacunas, firmar el albarán, comprobar que la documentación es correcta... Somos los que salimos en las fotos con las cajas de viales que llegan al país y, a su vez, somos los últimos en volver a ver las dosis para que nos vacunen", denuncia Faraco.

La presidenta de AMSE lamenta que están "en tierra de nadie" al no formar parte de las comunidades autónomas. "Queremos tener los mismos derechos que los sanitarios de la sanidad pública y la privada. Un mes después de que comenzase la campaña de vacunación, el Ministerio seguía sin decirnos a qué grupo prioritario pertenecíamos". Esta profesional, por ejemplo, lleva 10 días subiendo a un buque en cuarentena en el que, de momento, hay detectados siete positivos de covid. Este miércoles también tiene que inspeccionar otro barco donde han avisado de que un pasajero tiene fiebre.

Sanidad Exterior acude a las CCAA

Ante la falta de respuesta e indicaciones del Ministerio de Sanidad, varios profesionales de la Sanidad Exterior decidieron hablar con las comunidades autónomas: "El delegado del Gobierno de Huelva nos dio permiso para hablar con la Junta de Andalucía, que entendió nuestra petición y nos facilitó la vacunación".

Para justificar la tardanza en la vacunación de estos profesionales, Sanidad apeló a "las dificultadeslogísticas que requiere la operativa de la distribución de estas vacunas y la complejidad de la estructura de las Unidades periféricas", según la presidenta de AMSE.

La propia Subdirección General de Sanidad Exterior les indicó que si las autoridades sanitarias de las CCAA les ofrecían la vacunación, podían acceder a ellas por tal vía. Eso sí, con la obligación de comunicarles qué personal ha sido vacunado para que ajustasen su listado de personas vacunadas.