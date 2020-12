Los menores de 16 años, excluidos de la vacuna de Pfizer

Esta semana, Reino Unido fue el primer país en el mundo en estrenar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech. El Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido y la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios autorizaron su suministro temporal pero desaconsejaron suministrarla en menores de 16 años.

Los integrantes del conocido como Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA votaron 17 a favor, cuatro en contra y una abstención para que la vacuna se administre a todos aquellos individuos con al menos 16 años, edad a partir de la que Pfizer ha demostrado que su aplicación segura.

El voto a favor del comité, que debatió durante casi diez horas este jueves, no es vinculante y no significa que se haya dado automáticamente luz verde a la vacuna, ya que corresponde a la FDA adoptar la decisión final.

Sin embargo, el comité duda sobre autorizar el medicamento en ciertos grupos poblacionales como los menores de 16 años.

Sin datos suficientes

Hasta que las empresas responsables no finalicen sus ensayos en estos grupos, la FDA recomienda no medicar a los menores de 16 años al no contar con los datos suficientes respecto a la seguridad de la misma.

De forma similar, la sanidad canadiense aprobó este miércoles el uso de este fármaco, estrenándolo en los grupos de mayor edad, y los trabajadores sanitarios. No obstante, las autoridades sanitarias también dejaron fuera a los menores de 16 años. “Aún no se ha establecido su seguridad y eficacia en personas menores de 16 años”, alego Health Canada.