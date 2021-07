La relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, no pasan ni de lejos por su mejor momento. Algo que está afectando también a los vínculos entre dos socios tan bien avenidos como PNV y PSE. Tanto es así que incluso el presidente del Gobierno vasco está amagando con no acudir a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará este próximo viernes en Salamanca.

Desde el Gobierno autonómico llevan varios días sin aclarar la presencia o ausencia de Urkullu en la cita con sus homólogos del resto de comunidades. El principal motivo era hasta este mismo lunes que Sánchez ni siquiera se había molestado en contestar a las peticiones por carta que le había enviado el lehendakari acerca de la gestión de la pandemia. Una vez que este lunes se supo que esa respuesta ya se había producido, parece más cerca que Urkullu sí asista al encuentro.

Las fuentes políticas vascas consultadas por Vozpópuli dan por hecho que el presidente autonómico sí asistirá al acto y consideran que todo es una escenificación para dejar patente su enfado. Pero, aunque finalmente acuda, ese enfado no es menor, y no sólo por la tardía respuesta a las propuestas de Urkullu. Como ya ha publicado este diario, en el PNV consideran que Sánchez no está siendo leal con ellos. De "cansancio" habló el presidente de los jeltzales, Andoni Ortuzar, que no suele dar puntada sin hilo.

Los nacionalistas vascos no están contentos con Sánchez. Uno de los motivos es, como ya se ha dicho, la actitud en la gestión de la pandemia, pero existen otros frentes abiertos como la trasferencia del Ingreso Mínimo Vital -donde el PNV pelea contra el ministro Escrivá-. En el PNV creen que están siendo ninguneados por un socio de quien reclaman un trato preferente.

¿Como el año pasado?

Lo cierto es que, ocurra lo que ocurra, los hechos empiezan a parecerse bastante a lo que sucedió justo hace un año, cuando el lehendakari llegó a anunciar que no asistiría a la conferencia de presidentes, entonces celebrada en La Rioja, hasta que a última hora cambió de opinión merced a un acuerdo económico sobre el objetivo de déficit vasco.

El runrún sobre la probable ausencia de Urkullu ha alcanzado tal nivel de relevancia que hasta sus socios del PSE le han pedido públicamente que acuda. En concreto, la propia vicelendakari y líder del PSE, Idoia Mendia, afirmó que asistir a dicho cónclave "es como mejor se pueden defender los intereses de los vascos, pero también puede ir para manifestar las discrepancias que pueda tener con cuestiones competencia del Gobierno de España o de las relaciones entre ambos gobiernos".

Urkullu no es el único presidente autonómico que ha cuestionado su posible asistencia al encuentro de presidentes, aunque por diferentes motivos. Varios barones del PP han criticado que la convocatoria se ha hecho con poco espacio de tiempo y han señalado o dejado entrever que Sánchez sólo busca propaganda con este encuentro.