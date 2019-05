Universitarios españoles diseñan el algoritmo que dejará en evidencia a los políticos

"Queremos ofrecer un servicio a la democracia y la transparencia", asegura Alejandro Mata. Estudiantes de periodismo en el Centro Universitario Villanueva, Mata y su compañero Álvaro Moreno empezaron hace dos años a emprender un proyecto que apunta a 'salvar' a la ciudadanía de la tiranía de la desinformación: un robot o algoritmo apoyado en inteligencia artificial capaz de medir, de forma objetiva y en tiempo real, en qué grado cumplen los políticos sus promesas electorales, y cómo evolucionan sus medidas con el paso del tiempo.

"Estamos entrenando al robot para que pueda ser escalable a cualquier administración, incluso a escala continental", explican los responsables a Vozpópuli. El proyecto empezó siendo un proyecto de investigación de los Smart Contracts - protocolos informáticos destinados a facilitar, verificar o hacer cumplir digitalmente la negociación o el cumplimiento de contratos - en Blockchain y es ahora el Trabajo de Fin de Grado de los periodistas, que cuentan ahora con el apoyo de un experto en Big Data, Flavius Lacatusu y del laboratorio Nwc10lab.

Funciona ya con el Ayuntamiento de Madrid,siendo capaz de contrastar la gestión de Manuela Carmena, sus promesas y todos los datos públicos existentes (INE, SEPE, etc.). "No queremos dar datos de los resultados que arroja respecto a la actual gestión ya que antes queremos verlo en funcionamiento en otras administraciones y constatar que funciona con el mismo nivel de fiabilidad; será entonces cuando lo abramos al público a través de una web o una app en la que se podrán hacer consultas en tiempo real", afirman los responsables.

Asoma como uno de los proyectos universitarios con "más potencial social" a nivel europeo

Antes de ello, explican, precisan de conseguir fuentes de financiación que doten de sostenibilidad al proyecto: están en tratativas de hacerlo por la vía tanto pública como privada. En cualquier caso, el desarrollo y calidad del 'robot' a estas alturas y su potencial han logrado ya despertar interés más allá de nuestras fronteras. El Congreso Internacional Univ, celebrado en Roma la pasada Semana Santa, lo distinguió como la "iniciativa social" con mayor potencial de entre los proyectos presentados por hasta un millar de universitarios de los cinco continentes.

"Esto no es solo un robot, es un proyecto periodístico", dice Mata, que anticipa que el proyecto podría mutar en una redacción periodística alrededor de él dadas las puertas que abriría. "Durante el desarrollo, nos hemos dado cuenta que en España hay mucho fact-checking de declaraciones pero poco de monitoreo de las administraciones en tiempo real: queremos ofrecer un servicio que mejore el debate público".

"No todo es medible"

Moreno advierte en cualquier caso que el proyecto, per se, tiene una limitación: el grado de digitalización de las administraciones públicas. "Es importante que las administraciones, en especial los pequeños ayuntamientos, se den cuenta de que, a la hora de rendir cuentas, no es lo mismo publicar la foto de un Excel que el Excel mismo: es la diferencia entre poder automatizar el proceso y no poder hacerlo".

Paralelamente, los desarrolladores dicen haber detectado que muchas de las propuestas electorales de los políticos son un "brindis al sol" en el sentido de que son tan vagas que acaban "no siendo medibles".

"Se dice como promesa: 'Queremos democratizar la cultura'. Eso no se puede medir y es un ejemplo de la falta de concreción de muchas de las propuestas"

"Se dice como promesa: 'Queremos democratizar la cultura'. Eso no se puede medir y es un ejemplo de la falta de concreción de muchas de las propuestas", dice Moreno. "Con herramientas como la nuestra queremos impulsar un movimiento favorable a una mayor concreción de las propuestas políticas".