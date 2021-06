Corría el año 2015. Con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno y Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, el Congreso de los Diputados aprobaba la nueva Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que endurecía los requisitos académicos para poder optar ascensos, y establecía en su artículo 39 la creación de un Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía que, seis años después, sigue siendo un proyecto y aún no se ha hecho realidad.

Una promesa incumplida que deja sin posibilidades de ascenso a miles de policías, según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Estamos hablando de entre 10.000 y 11.000 compañeros que pueden ver frustradas sus opciones de ascenso porque la Administración no ha hecho su parte", indica Carlos Morales, portavoz del SUP.

Cuando en 2015 se aprobaron estas medidas para endurecer los ascensos (para poder optar a puestos de subinspector y superiores, se establecía como requisito necesario un título de grado), el Ministerio del Interior se comprometió a facilitar herramientas necesarias a los policías para que pudieran adaptar su cualificación a las nuevas exigencias y dio una moratoria de cinco años a los agentes para que pudieran hacerlo.

"El problema es que esa moratoria ya ha vencido, el Centro Universitario aún no se ha creado y ya se ha publicado en el BOE una convocatoria para subinspector que exige estudios de grado, dejando en la cuneta a miles de compañeros que querían optar al ascenso y no van a poder hacerlo", señala Morales.

Además, la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, en su artículo 39, señalaba que "con el fin de impartir la formación correspondiente a los estudios universitarios del Sistema Educativo Español" se crearía "un Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía que quedará adscrito a una o varias universidades" para que los agentes puedan conseguir los títulos de grado y posgrado exigidos ahora para optar a un ascenso.

"Nos dicen que el Centro Universitario no empezará a funcionar al menos hasta septiembre de 2022 y por eso pedimos que al menos que se prorrogue la moratoria", añade el portavoz del SUP.

Tendrá sede en Ávila y en Carabanchel (Madrid)

Fuentes de la Dirección General de la Policía Nacional señalan a Vozpópuli que el desarrollo de la normativa que permitirá la creación del Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Nacional "está en marcha" y se encuentra en su fase final. "Se espera aprobar en breve, la Policía Nacional es la primera interesada en que esto salga cuanto antes", añaden las mismas fuentes.

Según el último borrador de Real Decreto que el Ministerio del Interior prepara para la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso este diario, la 'universidad de policías' tendrá su sede central, pero no única, en Ávila, y estará adscrito "a una o varias universidades, dependiendo en los aspectos académicos de un consejo académico creado a tal efecto, y en los estructurales y de funcionamiento, del órgano responsable de formación" .

Fuentes policiales afirman a este diario que el Centro Universitario, además de en Ávila, también tendrá sede en el edificio donde actualmente se encuentra la división de formación y perfeccionamiento que la Policía Nacional, en Carabanchel, Madrid. Las mismas fuentes señalan que presumiblemente este Centro Universitario estará adscrito a la Universidad de Salamanca pero podría suscribir acuerdos también con otras como la Universidad de Alcalá de Henares.

El Director General de la Policía Nacional, Francisco Pardo, detalló a finales de 2020 en el Congreso de los Diputados que este centro universitario contará con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros, tal y como está recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021.