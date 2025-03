Una Agencia Tributaria a la orden de Aldama y Koldo: "Venían de parte de Ábalos”

El efecto del entonces todopoderoso José Luis Ábalos en el Ministerio de Hacienda explica que Víctor de Aldama consiguiera reunirse con Consuelo Sánchez García, la mano de derecha de la directora de la Agencia Tributaria (AEAT), para aplazar una deuda gracias a la mediación de Carlos Moreno, jefe de Gabinete de María Jesús Montero. Así lo explican fuentes próximas a la AEAT a Vozpópuli, que sitúan el origen de este "insólito" encuentro en el ascendiente que tenía Ábalos como número dos del PSOE y hombre fuerte de Pedro Sánchez.

"En nombre del Gabinete de la ministra" son las palabras mágicas que lo lograban. "Con una petición así se abren todas las puertas en la Agencia", trasladan, y se logra que una directiva de la AEAT te reciba y se ponga con el asunto.

Recibir a Koldo García y Aldama implicaba para el Gabinete de María Jesús Montero estar a buenas con Ábalos, ministro de Transportes y con mando en plaza en Ferraz. En aquel momento, estaba muy por encima de Montero, que era sólo ministra de Hacienda, y había interés por estar en buenos términos con la Ejecutiva del partido.

Las mismas fuentes apuntan a que Carlos Moreno, jefe de Gabinete de Montero, cargo político, tiene además carnet del PSOE, según trasladan quienes trabajaron con él en la Junta de Andalucía, que le recuerdan haciendo además gestiones de índole política.

El escenario que dibujan entre 2019 y 2021 es el de una AEAT a la orden de Aldama y Koldo. "Desafortunadamente es así", admiten.

"No es normal"

La directora de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, ha reconocido en el Senado que su mano derecha, Consuelo Sánchez García, se reunió con Aldama para que le aplazara una deuda. Fernández Doctor ha justificado este encuentro, afirmando que "es habitual recibir a personas con deudas con nosotros". El mismo argumento que ha utilizado Montero cuando se le ha preguntado por las reuniones de su jefe de Gabinete con Koldo y con Aldama. Los encuentros con este último primero los negó y más tarde los admitió.

Montero ha dicho que por Moreno "pone la mano en el fuego", que es un servidor público y todo el mundo conoce su entrega y disposición. Según el relato de Aldama, que la propia cúpula de Hacienda viene confirmando, las reuniones fueron primero del jefe de Gabinete con Koldo García y luego con él mismo. Lograr el aplazamiento depende en último término de la AEAT y en particular, entonces, de Consuelo Sánchez García, en 2020 y 2021 delegada Especial Adjunta en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Madrid, tras haber sido jefa de Equipo Regional de la Dependencia de Recaudación y responsable del Equipo Central de Aplazamientos.

Vozpópuli ha informado de que inspectores desmienten a Montero y su cúpula y advierten de que estas reuniones no son nada habituales: "No es normal reunirse con empresarios como Aldama". "Lo normal no es recibir a un deudor y menos de un tiempo a esta parte y desde la pandemia". En la covid, cuando fueron las reuniones, era "casi imposible", subrayan inspectores y asesores fiscales.

Cinco reuniones en año y medio

La agenda de Koldo García en la causa muestra que se citó con Moreno cinco veces en año y medio fuera de sus ministerios. El primero de los contactos apuntados por Koldo es del 18 de diciembre de 2019 y el último una comida el 6 de mayo de 2021, dos meses antes de que dejara su puesto tras el cese de Ábalos.

Hubo tres reuniones seguidas con Koldo en el otoño de 2020 y la empresa de Aldama al borde del embargo no salió en la lista de morosos que se cerró el 31 de diciembre de 2020. El comisionista explicó que Koldo García le pidió fondos para Moreno por conseguirle un aplazamiento de deuda con Hacienda de una sociedad de la que es administrador, Pilot Real Estate, que se encontraba al borde del embargo.

Según su versión, Moreno aceptó el encargo pero dijo que tenía que planteárselo a Montero. La empresa logró posponer el pago, sobre el que la AEAT exigía un aval. Koldo le pidió que tuviera un detalle con Moreno y Aldama le dio 25.000 euros que el asesor entregó al jefe de Gabinete de la vicepresidenta en un sobre en un bar, sostuvo el comisionista.

Aldama contó que Koldo le dijo durante una comida: "Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso". Moreno ha confirmado en su declaración en el Tribunal Supremo todo el relato de Aldama -con quien ha admitido haberse reunido cuatro veces- excepto que cobrara el sobre.

Se compró un piso tras reunirse con Koldo y Aldama

La investigación patrimonial que ha hecho este periódico muestra que Moreno se compró una vivienda en 20 años y sumó otras dos tras reunirse con Koldo y Aldama. El jefe de Gabinete de Montero tenía cuatro viviendas y una plaza de garaje en el momento de la detención de Aldama el pasado octubre y en la antesala de que se activara la operación de la trama de hidrocarburos vendió una de ellas, que había adquirido el 16 de marzo de 2020, a los tres meses de reunirse con Koldo, y de la que habló con el asesor de Ábalos, como ha reconocido en el Supremo, información que avanzó Vozpópuli.

En concreto, se trata de un piso en Madrid de 70 metros por el que suscribió una hipoteca de 232.500 euros que se registró el 16 de marzo de 2020. Este inmueble está valorado por Idealista en 330.000 euros. En septiembre de 2018, en la declaración de Moreno como alto cargo nada más llegar el Gobierno de Pedro Sánchez, dice que cuenta con depósitos en cuenta corriente o de ahorro por 26.596,97 euros.

Este piso en Madrid se vendió el pasado 23 de septiembre, 14 días antes de que Aldama fuera detenido por la trama de hidrocarburos a instancias de la AEAT. Una detención que previsiblemente Hacienda conocía que se iba a producir.

El señalamiento del jefe de Gabinete de Montero por parte de Aldama ante el juez no se produce hasta el pasado 21 de noviembre. Ese mismo día, se registra la venta del inmueble de Madrid. Y también el 21 de noviembre Moreno cancela la hipoteca.

El mismo día en que Aldama le señala el rastro del inmueble se borra. De hecho, este periódico lo localizó por un "error registral", según explicaron funcionarios, ya que la búsqueda de inmuebles en Madrid a nombre de Moreno ahora mismo ya no localiza ninguno.

Moreno ha admitido ante el Tribunal Supremo que trataron sobre el piso que buscaba. Según relató, empezó la gestión para el aplazamiento de la deuda, pero luego le dijo a un asesor que la gestionase en la Secretaría de Estado, un inspector, Ignacio Granado. Es cuando se activa en la AEAT la consigna "en nombre del Gabinete de la ministra".

Lista de morosos y Aeropuerto de Ciudad Real

La empresa de Aldama, Pilot Real Estate, sí ha salido en la lista de morosos, en tres ocasiones. Pero no en el listado que se cerró en el periodo en el que Moreno se reunió con Koldo con asiduidad y en el que Aldama buscaba un aplazamiento de su deuda.

Moreno ha dado detalles al Supremo que no desveló Aldama como su mediación a favor del dueño del Aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas, que aparece en la lista de morosos con Hacienda con una deuda de 86,13 millones, y en el plan de visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en Madrid para hacer negocios el 21 de enero de 2020.