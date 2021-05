La crisis migratoria en Ceuta, que parece haber remitido después de que ambos países sellasen la frontera para impedir el paso de inmigrantes a España, y la presentación del 'plan 2050' por parte de Pedro Sánchez marcan la agenda informativa de este jueves.

Respecto a la crisis con el país vecino, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado a Marruecos explicando que "no vamos a aceptar el más mínimo chantaje, con España no se juega". Además, la titular de Educación, Isabel Celáa, ha indicado que no cree que sea "inteligente" culpar a Marruecos y "subir más el suflé": Hay que devolver "las aguas a su cauce".

Noticias de última hora

12.22 La Región de Murcia lleva una semana sin fallecidos por covid

La Región de Murcia lleva una semana sin fallecidos covid y es una de las que tienen una incidencia acumulada mas baja del país, con 66 casos por cien mil habitantes en 14 días, según información de la Consejería de Salud.

12.04. El PP votará en contra del decreto que pone fin al estado de alarma

El PP ha avanzado que votará en contra del real decreto ley que pone fin al estado de alarma y que permite al Tribunal Supremo tener la última palabra ante los recursos que puedan interponerse por restricción de movimientos, aunque la norma saldrá adelante con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, PDeCAT, JxCAT, Más País y Compromís, entre otros.

11.59. Charla motivacional

Por el momento el acto se desarrolla como una inmensa charla motivacional, sin concreción alguna y con invitaciones al optimismo.

11.53. Más de 600 páginas de prospección

El futuro de España, según el gabinete de prospección, queda reflejado en un estudio de más de 600 páginas que marcan objetivos en diferentes aspectos, desde la educación pasando por la digitalización o el medio ambiente.

11.50. Arranca el acto de presentación de España 5050.

Diego Rubio, Director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia País a largo plazo de la Presidencia del Gobierno de España, presenta las bases del programa que presentará hoy Pedro Sánchez. Se trata de perfilar la España de los próximos lustros. "Pongamos de moda el optimismo", remata su intervención repleta de buenos deseos y lemas buenistas.

11.39 Minoristas de Abengoa rechazan el nombramiento de Cristina Vidal por incumplir la Ley de Sociedades de Capital

Los accionistas minoritarios de Abengoa, agrupados en la plataforma AbengoaShares, han rechazado el nombramiento de Cristina Vidal Otero como nueva consejera en el consejo de administración de la compañía en sustitución de Jordi sarrias Prats, al entender que ha sido nombrada "ignorando la Ley de Sociedades de Capital".

11.32 Armengol asegura que "el Gobierno de España está cumpliendo con Baleares" aunque reconoce que hay cosas pendientes

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado este jueves que "el Gobierno está cumpliendo con Baleares", en un "momento extraordinario" por la pandemia de COVID-19, aunque reconociendo que hay asuntos pendientes, como la reforma del sistema de financiación o la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares (REB).

11.16 Semana negra de violencia de género: cinco asesinatos machistas en 72 horas

El asesinato de una mujer de 48 años en Pola de Laviana (Asturias) la madrugada del jueves eleva a cinco los crímenes machistas cometidos en apenas 72 horas, entre cuyas víctimas se encontraban una mujer embarazada y un niño de siete años.

10.48 EasyJet disparó un 82,7% sus pérdidas brutas en el primer semestre de 2021 tras caer un 90% los ingresos

La aerolínea de bajo coste británica Easyjet sufrió pérdidas antes de impuestos por valor de 645 millones de libras (747,33 millones de euros al cambio actual) durante su primer semestre fiscal correspondiente al año 2021 -de octubre a marzo-, lo que supone un aumento del 82,7% frente a los 353 millones de libras encajados en igual periodo del pasado año (409 millones de euros).

10.27 La Comunidad de Madrid recibirá 20 de los menas que cruzaron la frontera con Ceuta

La Comunidad de Madrid recibirá 20 menores extranjeros no acompañados de Ceuta, al igual que Galicia, según el informe que les ha enviado el Ministerio de Derechos Sociales y que se basa en criterios de renta per cápita de población.

Un soldado traslada a un inmigrante en la playa fronteriza de El Tarajal de Ceuta. EFE

10.23 Borràs no se reunirá con el rey para comunicarle la investidura de Aragonès

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no se reunirá con el rey Felipe VI para comunicarle en persona la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat de Cataluña, según ha anunciado este jueves en declaraciones a TV3.

10.07 Marruecos engañó a niños para que cruzaran la frontera con Ceuta y ahora sus familias piden ayuda para que regresen

Marruecos engañó a los menores en Castillejos para que cruzaran la frontera con Ceuta y provocaran el caos en España. Así lo asegura este jueves El Faro de Ceuta, que indica que el Gobierno marroquí engatusó a los menores varones que estaban en el colegio con una excursión a España e indicando que Cristiano Ronaldo iba a disputar un partido en Ceuta.

9.45 Margarita Robles: "No se puede aceptar el chantaje de Marruecos, con España no se juega"

"Chantaje" y "amenaza". Esos son los términos empleados por Margarita Robles para definir la actuación de Marruecos en los últimos días, en unos episodios que han supuesto la entrada de 8.000 personas por vías irregulares a Ceuta. La ministra de Defensa acusa al reino alauí de "saltarse cualquier regla del derecho internacional" e incide en que "la integridad de España no es negociable ni está en juego": "Con España no se juega".

9.23 España tuvo un exceso de muertes de 84.100 personas en 2020, según un estudio internacional

España registró el año pasado un exceso de mortalidad de 84.100 personas debido a la pandemia de la covid-19, con lo que es uno de los países más afectados en cuanto al número absoluto de muertes adicionales, es decir, la cifra de defunciones por encima de la esperada durante un periodo de tiempo determinado.

Trabajadores sanitarios protegidos atienden a un paciente en la UCI del Hospital del Mar, en Barcelona. Europa Press

8.44 Cataluña amplía a la medianoche el cierre de bares y permitirá reuniones de hasta diez personas

Cataluña ampliará a la medianoche el cierre de bares y restaurantes a partir del 24 de mayo, y permitirá reuniones de hasta diez personas, según ha avanzado Rac1. Con estas medidas, la hostelería podrá permanecer abierta de forma ininterrumpida desde las 6.00 hasta las 00.00.