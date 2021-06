La actualidad de esta jornada, viernes 11 de junio, la marcan las noticias sobre las diferencias entre las distintas comunidades autónomas sobre las medidas y restricciones que se deben aplicar para evitar la propagación de la covid-19. Además, este jueves a última hora se halló el cuerpo sin vida de una de las menores de Tenerife desaparecidas en Canarias.

La tarde de este jueves se halló el cuerpo sin vida de una menor en el fondo del mar, que podría corresponder, prácticamente con toda seguridad, a Olivia Gimeno, la niña de seis años desaparecida hace mes y medio en Tenerife junto a su hermana Anna y su padre, que amenazó a la madre con que no volvería a verlas.

El cuerpo fue hallado a unos 1.000 metros de profundidad en el interior de una bolsa de deportes lastrada en el fondo del mar por un ancla. Junto con esta bolsa se encontró otra pero vacía.

Además, comunidades como Madrid actualizan este viernes la situación epidemiológica y qué medidas restrictivas se establecerán en la región. En relación a las vacunas, cuyo proceso continúa en España, finalmente la selección española de fútbol será vacunada este viernes por parte del Ejército.

Noticias de última hora, en directo

21.30 Unas 300 personas se concentran en Barcelona contra los indultos a los encarcelados del 1-O

Unas 300 personas, según la Guardia Urbana --500 según Cs--, se han concentrado la tarde de este viernes ante la Delegación del Gobierno en Cataluña para manifestar su rechazo a conceder indultos a los dirigentes independentistas encarcelados, en una concentración convocada por Cs bajo el lema 'No en nuestro nombre'.

Han participado la presidenta de Cs, Inés Arrimadas; el líder del partido en Catalunya, Carlos Carrizosa; el portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, y la diputada en el Parlament Anna Grau, así como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y el secretario general del partido, Santi Rodríguez.

20.30 El español Emilio Morenatti, premio Pulitzer por sus fotografías de la pandemia

El fotógrafo español Emilio Morenatti fue galardonado este viernes con el premio Pulitzer al mejor reportaje fotográfico por sus instantáneas tomadas a los ancianos en España durante la pandemia del coronavirus.

Morenatti, fotógrafo de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), fue premiado por una serie de instantáneas "conmovedoras" que "adentra al público en las vidas de los mayores de España" que se enfrentaban a la epidemia, según el jurado de los premios .

19.30 La cúpula de Podemos teme ser abucheada por la militancia radical en Vistalegre IV

Aumenta la tensión en las horas previas a la celebración del congreso y elección de la nueva secretaria general de Podemos. Un sector de la cúpula morada teme, según ha podido saber Vozpópuli, que los dos días de Asamblea Ciudadana de este sábado y el próximo domingo se conviertan en una escenificación pública del malestar entre las bases. En las últimas semanas, Podemos hizo de todo para impedir que un conocido influencer en las redes sociales, muy apreciado entre la militancia más radical, presentara una candidatura para la secretaría general.

Pablo Iglesias no hablará en el nuevo congreso de Podemos, la Asamblea Ciudadana que se celebrará en Alcorcón el sábado 12 de junio y el domingo 13, fecha en la que se anunciará el resultado. El cónclave morado, también conocido como Vistalegre IV por los primeros dos congresos que se celebraron en ese distrito de Madrid, puede convertirse en la demostración empírica de la desconexión que existe entre la actual cúpula y la base de los militantes.

18.45 EEUU expresa a España su compromiso con una migración "regular" y segura

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha llamado por teléfono a la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, en vísperas del encuentro que mantendrán el lunes el presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su llamada, según ha informado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, Blinken ha reafirmado a la ministra "la fortaleza de la alianza, la amistad y la relación trasatlántica" entre España y Estados Unidos.

18.00 Las pruebas forenses confirman que el cadáver rescatado es el de la niña Olivia

La prueba de la huella dactilar confirma que el cadáver rescatado a mil metros de profundidad frente a las costas de Tenerife este jueves es el de la niña de seis años Olivia, secuestrada por su padre junto a su hermana Anna, de uno, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El cuerpo de la niña fue rescatado por el buque oceanográfico Ángeles Alvariño a mil metros de profundidad en el interior de una bolsa de deportes lastrada en el fondo del mar por un ancla, a unos tres kilómetros de la costa de Tenerife.

16.30 Ximo Puig pide que el Gobierno "reponga" las 100.000 vacunas que Valencia ha puesto a ciudadanos de otras autonomías

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha planteado la necesidad de que el Gobierno "reponga" a la Comunidad Valenciana las 100.000 vacunas que ha puesto a ciudadanos de otras autonomías, y ha defendido que esto "no es una fronterización, sino que el objetivo es vacunar a todos con igualdad".

Así lo ha afirmado Puig en una entrevista que ha concedido a Onda Cero este viernes, donde ha afirmado: "Nosotros hemos vacunado 100.000 personas que no nos correspondían y tendrían que reponerse para seguir con la igualdad". Los turistas o personas con segunda residencia en la Comunidad Valenciana pueden acceder a la vacunación en el grupo de edad que les corresponde, pero deben acreditar que llevan unas semanas viviendo en el territorio.

15.30 La autopsia confirma que el cuerpo hallado es el de Olivia

El Instituto Anatómico Forense ha finalizado la autopsia del cuerpo hallado este jueves por el buque oceanográfico en Tenerife, confirmando oficialmente, según informa La Sexta, que se trata de Olivia, la mayor de las dos hermanas desaparecidas.

13.45 El ocio nocturno podrá reabrir en Cataluña a partir del lunes 21 de junio

El ocio nocturno catalán podrá reabrir a partir del lunes 21 de junio, según ha confirmado el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas, en TV3

13.25 Defensa moviliza una decena de sanitarios y una UVI móvil para la vacunación de la selección de fútbol

El Ministerio de Defensa ha movilizado este viernes a una decena de sanitarios y una UVI móvil para la vacunación de los miembros de la selección española de fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

13.10 La Justicia vasca anula que sea obligatorio contratar VTC con 30 minutos de antelación

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado en parte el recurso interpuesto por Uber contra el decreto del Gobierno Vasco de 2019 que regula la actividad de los Vehículos de Transporte Concertado (VTC) y ha anulado así los artículos referentes a la exigencia de un intervalo de 30 minutos para solicitar el servicio y a la prohibición de uso de la geolocalización.

12.55 Von der Leyen visitará España el próximo miércoles para anunciar la aprobación del plan de recuperación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se desplazará el próximo miércoles a España para anunciar, previsiblemente, la aprobación del plan de reformas e inversiones elaborado por el Gobierno para absorber las ayudas del fondo anticrisis de la UE.

12.34 Calvo carga contra la movilización de Colón del domingo: "Es una vuelta más del bucle de enfrentamiento".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha avisado este viernes de que la movilización convocada para el domingo en Colón contra los posibles indultos, en la que participarán PP, Ciudadanos y Vox, solo representa "una vuelta más de un bucle de enfrentamiento", que no aporta "ningún argumento" ni "ninguna propuesta que permita a este país salir adelante".

12.23 La UE aprueba el primer acuerdo pesquero con Reino Unido después el Brexit

La Unión Europea ha aprobado el acuerdo alcanzado con Reino Unido la pasada semana que fija las posibilidades de pesca para este año de las poblaciones de gestión compartida entre ambas partes, el primer pacto desde que Londres abandonara el club.

12.03 EEUU impide la entrada en el país a uno de los dueños de Plus Ultra.

Rodolfo Reyes, uno de los dueños de la aerolínea rescatada por el Gobierno español Plus Ultra, fue retenido en el aeropuerto de Miami en Estados Unidos y está en trámites de ser deportado junto a su mujer tras serle cancelado su visado de entrada al país.

Lee aquí la información completa.

11.53 Los jugadores de la selección española de fútbol ya han sido vacunados contra la covid.

Los jugadores de la @SeFutbol reciben su vacuna contra el Covid-19 en la Ciudad del Fútbol.



Miembros de la Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa se han desplazado a Las Rozas para administrar los viales indicados.



ℹ️ https://t.co/lOdM6GOCw9#SomosEspaña pic.twitter.com/DGDNKfh4Cf — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 11, 2021

11.47 El Gobierno pide dejar debatir al TC sobre la constitucionalidad del estado de alarma y rechaza "especulaciones"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que hay que dejar debatir y trabajar al Tribunal Constitucional sobre la ponencia que plantea la inconstitucionalidad del confinamiento domiciliario del primer estado de alarma, antes de pronunciarse y, por ello, ha rechazado hacer "interpretaciones y "especulaciones" en este momento.

11.35 Juana Rivas ingresa en el centro Matilde Cantos de Granada para cumplir su condena a prisión

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada a dos años y seis meses de cárcel por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, ha ingresado en la mañana de este viernes en el centro de inserción social Matilde Cantos de la capital granadina para cumplir la orden de ingreso en prisión.

11.20 Desbandada de dirigentes de Ciudadanos Granada ante la "deriva" del alcalde

Goteo de bajas importantes en Ciudadanos Granada ante el "atrincheramiento" de Luis Salvador en la alcaldía de la capital. La que fuera coordinador provincial hasta hace un par de meses y concejal de Otura, María Jesús Aguilera, ha abandonado la formación naranja en las últimas horas junto a la actual secretaria de Acción Institucional y concejal en Jun, María Amparo Siles, según explicó la primera a 'Vozpópuli'.

Lee aquí la noticia completa.

11.05 El Supremo declara cumplidas las condenas por el 'procés' de Mundó, Borrás y Vila

La sala del Tribunal Supremo que juzgó el caso del 'procés' independentista en Cataluña ha notificado este viernes los autos en los que declara extinguida la responsabilidad criminal de los ex consejeros catalanes Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila, al dar por cumplida el pasado miércoles 9 de junio la condena de 1 año y 8 meses de inhabilitación especial que se les impuso por delito de desobediencia.

10.50 Sectores de Junts sopesan plantar cara y presentar una alternativa a Jordi Sànchez

Sectores de Junts se están organizando para plantar cara y presentar una posible alternativa a Jordi Sànchez como secretario general del partido tras el malestar que ha generado su interpretación del 1-O, sumado a las críticas a su persona por cómo llevó la negociación con ERC.

10.35 Madrid alerta del aumento de casos de la cepa india e insiste en un mayor control de Barajas

La Comunidad de Madrid continúa advirtiendo de los casos de la variante india del coronavirus que se registran en la región. Este viernes, el Ejecutivo regional ha informado de que hay un total de 22 casos y prevé que se convierta en la cepa predominante en las próximas semanas. Por este motivo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a insistir en que haya un mayor control de las llegadas al aeropuerto de Barajas.

Lee aquí la noticia completa.

Pasajeros en el aeropuerto de Barajas. Europa Press

10.20 La Comunidad de Madrid renovará más de 11.100 contratos sanitarios frente a la covid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid renovará los más de 11.100 contratos realizados en la Consejería de Sanidad con el objeto de atender las necesidades derivadas de la pandemia producida por la covid-19.

10.05 Air Europa retoma 20 de sus 23 destinos de América Latina y EEUU

Air Europa amplía y restablece su operativa a América Latina y Estados Unidos volando ya en julio a 20 de sus 23 destinos en un contexto en el que los países levantan de forma gradual las restricciones de movilidad y permiten, como España, la llegada de turistas que han recibido la pauta de vacunación completa, según ha informado la aerolínea.

9.50 Italia estudia no inocular AstraZeneca a menores de 60 años tras la muerte de una joven.

El Comité Técnico Científico (Cts) italiano, creado para asesorar al Gobierno durante la pandemia, está estudiando no suministrar la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años después del fallecimiento este jueves de una joven de 18 años, que se había vacunado contra el coronavirus en las jornadas de puertas abiertas dedicadas a la inmunización de jóvenes con este fármaco.

9.39 Bélgica emitirá el certificado europeo del covid a partir del 16 de junio.

El certificado digital europeo del covid estará disponible para todos los ciudadanos belgas que deseen viajar dentro de la Unión Europea (UE) a partir del próximo miércoles, 16 de junio.

9.27 La Fiscalía apunta a una "millonaria e irregular" contratación de BBVA a Villarejo.

Choque entre la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado del caso Villarejo por la investigación al BBVA. Mientras el Ministerio Público respalda que se practiquen más diligencias en aras a acotar la "millonaria e irregular" contratación del comisario jubilado, el juez precisa que solo se practicarán aquellas actuaciones que se reputen "esenciales". De este modo, el magistrado tumba la solicitud del exdirectivo de riesgos Antonio Béjar y de los fiscales de que declarase como testigo la exjefa de servicios jurídicos para aportar más detalles sobre los pagos al entramado del policía.

Lee aquí la información completa.

9.15 Pablo Echenique anuncia que su etapa política acabará pronto: "No tardaré en volver a mi profesión".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha sugerido este viernes que no irá en las próximas listas de la formación 'morada' y que no tardará "mucho en volver" a su profesión porque, como ha explicado, es un "defensor" de que no se debe estar "mucho tiempo en política".

9.00 El Banco de España avisa: una de cada cinco empresas necesitará más ayuda del ICO.

Las empresas españolas prevén que la recuperación económica se retrase más de que lo creían hace unos meses. Ahora, se muestran menos optimistas sobre la evolución de su negocio a corto-medio plazo y necesitarán mecanismos de ayuda para subsistir, como nuevos préstamos avalados por el ICO, a los que prevén recurrir un 20% de las compañías.

Lee aquí la noticia.

8.45 Entrevista a María San Gil: "La foto que se hizo en su día en Colón es fantástica".

María San Gil, junto al filósofo Fernando Savater o la eurodiputada Rosa Díaz, es una de las impulsoras de ‘Unión 78’, la plataforma que ha convocado la manifestación del próximo domingo 13 de junio en Colón para protestar contra los indultos a los presos del 'procès'.

Lee aquí la entrevista completa.

María San Gil era presidenta del PP vasco cuando se terminó de pagar la hipoteca de la sede.

8.30 La mitad de alcaldes ‘indepes’ dejan de pagar la cuota para financiar la secesión

Una de las entidades que, como la Assemblea Nacional Catalana, nació en consonancia con el 'procés' independentista fue la Associació de Municipis per la Independencia (AMI). Esta asociación, que tuvo a Carles Puigdemont de presidente en 2015, se encuentra en la actualidad en riesgo de supervivencia porque la mitad de los alcaldes han dejado de pagar la cuota anual que servía para trabajar a favor de la independencia de Cataluña desde la esfera municipal.

Consulta aquí toda la información.

8.15 Sánchez ultima la nueva cesión al Govern: la república catalana digital

El nuevo Gobierno catalán ha recuperado el plan para sacar sus servidores fuera de la Unión Europea y reconstruir las estructuras paralelas de la llamada 'república catalana digital', según ha sabido 'Vozpópuli'. Este andamiaje fue desmontado por un decreto del Gobierno de Pedro Sánchez aprobado en octubre del 2019. La norma obliga a que los sistemas de las administraciones públicas de toda España estén situados "en territorio de la Unión Europea". El contenido del decreto fue recurrido por el País Vasco al Tribunal Constitucional.

Lee aquí la noticia.

8.00 Hallado el cadáver de Olivia, la mayor de las dos niñas desparecidas en Canarias

El hallazgo en la tarde de este jueves del cuerpo sin vida de una menor en el fondo del mar, que podría corresponder, prácticamente con toda seguridad, a Olivia Gimeno, la niña de seis años desaparecida hace mes y medio en Tenerife junto a su hermana Anna y su padre, cumple los peores pronósticos sobre el paradero de las pequeñas y rompe las esperanzas de una madre, Beatriz, que siempre defendió la tesis de la fuga.

Lee aquí la información completa.