Los drones se incorporan al operativo de búsqueda sin precedentes de Blanca Fernández Ochoa

La desaparición de Blanca Fernandez Ochoa, de 56 años, tiene en jaque hasta a 400 personas entre miembros de la Policía, Guardia Civil, agentes forestales y once perros especializados, además de voluntarios, en los alrededores de Cercedilla (Madrid).

Al operativo de búsqueda de la extenista, la Policía Nacional ha incorporado drones ya que pueden mostrar las zonas más peligrosas e inaccesibles a las que no llegan los helicópteros ni profesionales que baten la zona. De este modo se ha convertido en un dispositivo de búsqueda sin precedentes para buscar a alguien en la Comunidad de Madrid.

Este martes se rastrearán cuevas, barrancos y refugios. Está previsto que la Guardia Civil coordine otro grupo de entre 80 voluntarios, a los que han pedido que conozcan la zona y vistan adecuadamente para transitar por la montaña. El dispositivo de búsqueda se alargará en el tiempo sin fecha hasta que la zona este totalmente peinada.

A última hora de la tarde de ayer, continuaba la incertidumbre con la desaparición de Blanca Fernández Ochoa el pasado 24 de agosto –donde fue vista comprando en un supermercado en Pozuelo-. La mujer fue desaparecida un día antes y su coche fue visto una semana más tarde en un aparcamiento de montaña de la Sierra de Guadarrama. Su familia denunció su desaparición a los cinco días. No era la primera vez que Blanca se iba por su cuenta pasando varios días fuera de casa.

Los investigadores mantienen abiertas "todas las hipótesis"

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y, según el comisario, está "abierta en muchas otras vías" y se estudian "otras alternativas". "Están abiertas todas las hipótesis, unas más que otras", ha resaltado. Este lunes se completaron las 12 rutas que estaban previstas sin encontrar pistas relevantes, según explicó la portavoz de la Guardia Civil Mercedes Martín.

Aún quedan por completar dos rutas en la zona de los Siete Picos. "Son muy difíciles y lo van a intentar hacer esta tarde", añadió. De momento, los animales que participan en el operativo han recorrido los caminos y han marcado dos zonas en el Poyal de las Vacas como "viables" de contener el rastro de la exesquiadora, que fue la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica, un bronce en Albertville 1992.

El trabajo de búsqueda se va a prolongar con medios terrestres y aéreos mientras haya luz y, cuando caiga la noche, habrá batidas en vehículos y sobrevolarán drones con cámaras infrarrojas.

La familia de la extenista española está “más desanimada”

Después de la búsqueda infructuosa de la deportista, la familia se encuentra “un poquito más desanimada”, tal y como reconoció la hermana de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, Dolores Fernández Ochoa.

"Creíamos que este lunes iba a ser un buena día. Pasan las horas y no es tan buen día; estamos preocupados", lamentó en declaraciones a los medios su cuñado, Adrián Federighi.

Según explicó, "no hay nada" sobre el paradero de Fernández Ochoa y por el momento no se han obtenido resultados del rastreo de la zona en la que desapareció. Pese al hallazgo de los perros, Federighi ha dicho que el rastro se ha perdido a los pocos metros.

No obstante, subrayó que mantienen la esperanza, porque se trata de "una mujer muy luchadora y sufridora". Así lo manifestó Dolores Fernández Ochoa minutos después de que concluyera el dispositivo de búsqueda de la deportista este lunes, cuando se ha mostrado emocionada por "toda la gente que ha acudido" a ayudar.

También señaló que numerosos miembros de la familia han participado en las batidas de búsqueda "pensando que conocían el monte", pero se han dado cuenta de que "es enorme, y es muy difícil buscar a una persona en él".

"Hoy me he desmoralizado un poco, porque me he dado cuenta de la dimensión tan grande que tiene", apostilló.

La familia de Blanca no denunció su desaparición antes porque les parecía "precipitado"

La hermana de la exesquiadora no cree que Blanca se haya perdido, sino que fue de excursión a Cercedilla, "como tantas otras veces", y la tormenta del lunes le pilló desprevenida. "Creo que se refugió o se ha accidentado, no lo sé", apunta la mujer, quien justifica que no dieron antes la alarma porque les parecía "precipitado" llamar a la policía dos días después de que hubiera desaparecido.

Sin embargo, cuatro días después pensaron que el asunto "era más grande" de lo imaginado y decidieron denunciar.