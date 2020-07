UGT culpa a la reforma laboral de Rajoy del cierre de Nissan y Alcoa

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que la situación que están atravesando la planta de Nissan en Barcelona y la planta gallega de Alcoa es resultado de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular con Mariano Rajoy de presidente en 2012. "Lo que pasa en Nissan y en Alcoa es consecuencia de la reforma laboral del 2012. Si estuviese ya derogada, no tendríamos la espada de Damocles del ERE de extinción, con procesos que son una comedia, un chuleo… Hay que derogarla ya y acabar con estas prácticas empresariales", ha señalado el líder sindical.

El líder de UGT se ha unido este miércoles a la manifestación de trabajadores en Madrid de Nissan. En declaraciones a los medios ha reclamado una mayor implicación al Gobierno y a la Generalitat. "Hay que decirle que se tiene que mover, no es un tema que viene de ayer, hace tiempo que sabemos que tenemos el sector automóvil con dificultades. No podemos estar esperando a que pasen los días, porque si no, tendremos una solución más dramática que la de exigir ahora a la empresa que retiren el ERE".

En torno a 1.500 trabajadores de la planta barcelonesa de Nissan han protestado en Madrid contra los planes de la empresa nipona de cerrar las fábricas a partir del próximo mes de diciembre. Actualmente, los trabajadores se encuentran en situación de ERE y de llevarse a cabo la medida supondría un total de 2.525 despidos.

Gobierno nipón, en la picota

Bajo el lema de #FuturoParaNissanYa los operarios han llegado a la capital española acompañados del secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) y comenzando su manifestación en la glorieta de Carlos V hasta recorrer la totalidad del Paseo del Prado, su última parada.

"Nissan debe saber que este desprestigio lo va a pagar muy caro si se van sin dar una solución, y el gobierno japonés debe saber también que actualmente está en la picota en nuestro país, y eso nos debe llevar a una solución satisfactoria", ha señalado Álvarez.

De igual manera, el mandatario ha afirmado que "el suelo donde está Nissan en la Zona franca, es el suelo industrial más apetitoso de Cataluña. Cualquier solución no nos vale. Queremos que venga un producto que sea compatible con los trabajadores y trabajadoras que van a perder sus empleos, que sea industrial y que genere empleo suficiente".

Nuevas negociaciones en Alcoa

La próxima semana, el comité de empresa y la dirección de Alcoa volverán a sentarse para mantener negociaciones en relación con el ERE que la multinacional americana pretende aplicar en la planta de aluminio primario y que podría afectar a más de medio millar de trabajadores.

Estas reuniones están fijadas para el próximo 20 de julio, miércoles 22 y jueves día 23 de julio. En principio el plazo de consultas de ese ERE, finaliza el próximo 24 de julio, no obstante, el comité ya ha pedido a la multinacional que se amplíe la atención particular por este caso debido al brote de coronavirus detectado en la comarca.