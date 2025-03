UGT se planta ante el Gobierno por pacto sobre el SMI y el cierre de las centrales nucleares

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho este sábado en Murcia que el sindicato no quiere que se cierre en falso el debate sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tras el acuerdo al que llegaron ayer los ministerios de Hacienda y de Trabajo para que no tribute este año, ya que, a su juicio, tiene que haber una negociación con las organizaciones sindicales y empresariales sobre este tema.



Álvarez, que estuvo en Murcia clausurando el congreso del sindicato autonómico en el que ha sido elegida Francisca Sánchez Salmerón, ha advertido que la semana próxima presentarán una queja ante el Defensor del Pueblo porque no se ha oído a los agentes sociales en este importante tema.



A su juicio, los tramos bajos del IRPF se tienen que modificar porque "no es justo ni progresivo" como está actualmente el sistema, dado que la última subida del SMI se la lleva en un 40% el impuesto de la renta. "No tiene ningún sentido y, por tanto, ahí hay que hacer un proceso de negociación que nos lleve a que sin debilitar para nada, sino todo lo contrario, el sistema fiscal, que necesita recaudar más, porque tenemos que mejorar los servicios a los ciudadanos, pues ver qué se puede hacer", ha insistido Álvarez.



Comentó además que España "globalmente es un país que recauda poco, cuando el conjunto de los países de la Unión Europea recaudan un 5 % más en impuestos y, por lo tanto, aquí hay margen para recaudar más y ayer el presidente de la Región de Murcia nos comentó la situación que tiene Murcia desde el punto de vista de la financiación autonómica, que sinceramente creo que hay razones para que la revisión del sistema (de financiación autonómica) se haga de manera inmediata y que Murcia recupere la posición que tiene que tener", explicó.



Citó el impuesto a las rentas altas, a las eléctricas y a la banca, a este último sector "viendo la exageración de beneficios que nos abochornan a todos cuando los dan, pues parece que pueden pagar un poquito más", ironizó. Por otra parte, ha comentado además las 37,5 horas semanales como una "lucha que tenemos abierta por tierra, mar y aire, para esa reducción del tiempo de trabajo" en España, que para UGT es "un objetivo irrenunciable y estamos ya entrando en una fase en la que el Congreso de los Diputados tendrá que decidir si admite a trámite o no" esa cuestión.

Piden la "reconsideración" del cierre de las centrales nucleares

El secretario general de UGT-FICA, Mariano Hoyas, ha apelado este sábado al Gobierno de España a que "reconsidere" su decisión de cerrar las centrales nucleares, porque la aportación de esta energía es necesaria para tener una autonomía energética imprescindible y la industrialización de España.



Hoyas, que asiste en Mérida al 8º Congreso de UGT-FICA en Extremadura, que reelegirá a Ricardo Sayala, ha incidido en que es necesario que se prorrogue la vida de las centrales nucleares, cuyo calendario de cierre iniciaría la de Almaraz, en Cáceres. "Sin autonomía energética seremos muy dependientes de terceros en momentos de cambio y transformaciones importantes", ha indicado el dirigente de UGT, que ha asegurado que el objetivo principal es situar en el centro del debate de los partidos y la sociedad la necesidad de reindustrializar España.



Para ello, ha instado a generar pactos y consensos, que hagan posible redefinir la estrategia para los próximos 15 o 20 años, marcada por el proceso de descarbonizacion, de digitalización o robotización, que "obliga a tener una estrategia pactada y coordinada". Hoyas ha defendido que es imprescindible que se apruebe ya la Ley de Industria, que está en tramitación, y ha exigido a PP y PSOE, que esa ley se enmarque en un pacto de estado, que se debe trasladar a Europa, porque los grandes desafíos obligan a tomar medidas para proteger nuestra industria.