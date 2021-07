La UDEF ha remitido a la investigación abierta por el caso Neurona el resultado del análisis de las cuentas bancarias de la Asociación 404 Comunicación Popular. La Policía analizó los fondos de esta firma ligada a Podemos a petición del magistrado Juan José Escalonilla para esclarecer los detalles de tres pagos de 10.000 euros cada uno girados por el partido a esta asociación. El resultado que arrojan las pesquisas policiales es que detrás de los mismos estaría el actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Así se desprende del último informe policial incorporado al procedimiento en el que se indaga el origen real de estos abonos que salieron de la Caja de Solidaridad de la formación ante la sospecha de que podrían tratare de pagos en B. La Policía Judicial detalla que han estudiado todos los ingresos y pagos ligados a la cuenta que esta productora tiene abierta en Triodos Bank entre septiembre de 2019 y marzo de 2021 y que el resultado arroja unos ingresos de 34.468 euros. De todos ellos, el grueso de 30.000 provienen de Podemos. El ordenante fue el exsecretario de organización del partido.

Añade además que figuran como apoderados de dicha cuenta tanto Echenique como el tesorero de la formación, Daniel de Frutos. Este último acaba de ser imputado en el caso Niñera, un procedimiento surgido a raíz de esta investigación penal que arrancó hace cerca de un año. De este modo, la Policía cumple con el requerimiento del juzgado que reabrió estas pesquisas relativas a la caja de solidaridad después de que así lo ordenara la Audiencia Provincial de Madrid.

Presunto desvío de fondos

En octubre del pasado año el instructor archivó esta línea separada del caso Neurona al no encontrar irregularidad alguna con estas tres transferencias. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 investigó si se produjo el presunto desvío de fondos que denunció inicialmente el exabogado del partido, José Manuel Calvente. El denunciante explicó que este el movimiento requirió 50.000 euros a la formación morada y que, tras investigar quien estaba detrás de esta productora, descubrió que era personal ligado al diputado de la formación Rafael Mayoral.

Calvente apuntó que se podría estar cometiendo una presunta administración desleal con los fondos de esta caja ya que no estaban siendo destinados para sus verdaderos fines sino que los pagos terminaban en el bolsillo de otros miembros de la formación. El magistrado identificó a los integrantes de Comunicación Popular y estudió el origen de la misma, que se presentó tras su nacimiento en 2018 como un ente para "comunicar iniciativas del movimiento popular".

Finalmente concluyó que, efectivamente, se produjeron tres pagos de 10.000 euros cada uno tal y como obra en sus cuentas pero que no existían ningún indicio de que no se efectuaron las actividades por las que se pagaron dichos fondos. Respecto a los miembros del movimiento Escalonilla precisó que no resultaba "anómalo ni extraño" que lo integren miembros del partido que le contrató. Pese a ello, la Audiencia Provincial de Madrid admitió los recursos de las acusaciones populares y emplazó al juez a seguir investigando el origen de estos pagos.