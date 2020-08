Turull también rompe el carné del PDeCAT

El exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha anunciado este lunes que ha roto el carné del PDeCAT, al igual que el expresidente Carles Puigdemont y varios consellers y dirigentes de JxCat.

Lo ha dicho a través de un tuit y ha adjuntado una carta que ha enviado al presidente del PDeCAT, David Bonvehí, en la que explica la decisión: "Creo que las últimas dinámicas, decisiones y pronunciamientos de la dirección del partido que diriges y presides hacen muy complicado en conciencia mantener una doble militancia".

"Este hecho y movido --repito-- solo por mis convicciones y conciencia, me llevan a pedirte que me des de baja como asociado del PDeCAT", afirma en la misiva el vicepresidente de JxCat, el nuevo partido impulsado por Puigdemont.

He comunicat al president del PDeCAT, David Bonvehí, la meva decisió de donar-me de baixa del partit que presideix. En la carta adjunta explico els motius. Com diu el MHP @KRLS treballarem per mantenir una relació cordial entre les dues formacions. pic.twitter.com/6uqrj5ZwC9