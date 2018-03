Así hablaba Hasel de Iglesias antes de su condena: "Es idiota perdido" y "un miserable arrastrado"

“Pablo Iglesias me llama ‘caricatura infantil’ el día que me piden 5 años de prisión por hacer lo que él no hace por cobardía y poltrona: llamar a las cosas por su nombre”. Así se dirigía este mismo jueves el rapero Pablo Hasel al líder de Unidos Podemos en su perfil de Twitter. Es uno más de los tantos mensajes que ha compartido con sus más de 90.000 seguidores ‘atacando’ directamente a Iglesias.

Este viernes la Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de cárcel al rapero por alabar en Twitter a ETA y los Grapo, cuyos miembros dijo que son para él "ejemplos de resistencia", así como por injurias a la Corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hasel, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla, también deberá pagar una multa de 24.300 euros, y al poseer antecedentes penales, podría ingresar en prisión.

No es nueva la historia de ‘odio’ del rapero hacia el de Podemos. El primer tuit registrado en el que Hasel llamó “jetas” a Iglesias y a Alberto Garzón fue en septiembre de 2012. “Qué jeta tenéis algunos. Una cosa es no decir VIVA LOS GRAPO y la otra llamarles terroristas”, dijo aludiendo a ambos dirigentes políticos. Son más de cinco años en los que, a pesar de que se les ha visto juntos en algunos eventos, no ha dudado en calificar su política “farsa”.

Hasel ha dudado de la figura de Iglesias en todos los aspectos, o al menos así lo ha defendido en las redes sociales. “Muy chulo apoyar revoluciones lejanas y tirar mierda a las acciones aquí”, publicó también en 2012. Pero relacionado con este aspecto, también quiso hacerse eco el pasado 2017: “Pablo Iglesias llamando a la convivencia pacífica con el fascismo que la impide en Venezuela. No es más mierda porque no puede serlo más”.

Los ataques contra el líder de la formación morada han continuado hasta esta misma semana, un día antes de que la Audiencia Nacional haya ratificado su decisión de prisión para el rapero. “Con otros casos tampoco se solidariza. Si para él es infantil no arrodillarse, por mucho que vaya de intelectual, es idiota perdido. Que siga mendigando gobierno junto al PSOE”, ha dicho.

“Que me llame ‘patético’ un miserable arrastrado como Pablo Iglesias que hizo la pelota hasta al rey, que dijo que es una idiotez decir que el cambio viene desde la lucha en la calle y que ha vendido todos los pocos principios que tenía por ser un trepa, me halaga. Se retrata”, recoge uno de sus últimos tuits.

"Un miserable traidor"

Hasel publicó en 2015 un rap dirigido directamente a Pablo Iglesias y al resto de dirigentes de Podemos. “Siguen vendiendo una falsa salida. Se aprovechan de gente desesperada, cuántos se suicidarán cuando no cambie nada”, canta. “Con cuatro reformas superficiales, ellos lo saben, pero por trepar todo les vale. Por eso mienten y cambian su discurso, eso no crea conciencia solo ilusos”, continúa.

El rapero se ha dirigido al político como un “miserable traidor” o “un vividor, no un revolucionario”. Además, ha asegurado que este no puede disimular “su odio” hacia el rapero por “haber denunciado su farsa desde el principio”, ya que en 2012 publicó un artículo titulado ‘Sobre la grave falta de respeto y manipulación de Pablo Iglesias’.