El TSJM tiene tres días para ratificar las restricciones de la Comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto el plazo de tres días para deliberar sobre la ratificación de las restricciones de movilidad acordadas por el Consejo Interterritorial de Salud y recogidas por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) tras la entrada esta mañana del escrito de la Abogacía del Gobierno regional, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Hasta que no haya aval judicial, el Gobierno regional no podrá imponer sanciones a los ciudadanos que no cumplan con las restricciones de movilidad impuestas sino que habrá controles informativos.

Tras la entrada del escrito, la Sala Octava de lo Contencioso-Administrativo tendrá tres días para deliberar sobre si ratifica o no las restricciones impuestas por el Gobierno que implican un confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid y de nueve municipios madrileños.

La Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre las cautelares

Más a largo plazo, la Audiencia Nacional tendrá que decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid tras la admisión del recurso.

Madrid tiene diez días de plazo para presentar sus alegaciones, que tendrán que sopesarse en el plazo de cinco días por parte de los magistrados para deliberar sobre la impugnación.

En su recurso, el Gobierno regional alegó que las restricciones invaden las competencias de la Comunidad de Madrid y son propias de un estado de alarma, censurando que sean "contraproducentes" al poder generar más contagios.