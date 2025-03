Trump castiga a España y cancela la subvención del programa American Space

El gobierno de Estados Unidos cancelará la subvención al programa de inclusión 'American Space' que se lleva a cabo en una biblioteca de Barcelona porque el ejecutivo municipal de Jaume Collboni se niega a acatar el requerimiento de Washington de eliminar los criterios que fomenten la diversidad de todos sus contratos.



Desde el Consulado General de EE.UU. en Barcelona han explicado que han comunicado este requerimiento a las entidades receptoras de subvenciones pues quieren asegurarse" de que cumplen con las leyes estadounidenses y que sus beneficiarios no las apliquen en programas que promuevan la diversidad, equidad e inclusión que violen las leyes federales existentes.



La reclamación se refiere a la orden ejecutiva 14173, firmada por Donald Trump y titulada 'Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity' ('Acabar con la discriminación ilegal y restaurar las oportunidades basadas en méritos').



Las mismas fuentes recuerdan que las políticas de DEI (diversidad, equidad e inclusión) que priorizan la raza y el género sobre el mérito están siendo eliminadas en todo el Gobierno de Estados Unidos porque "la Administración está comprometida con la igualdad ante la ley, garantizando que la contratación y los ascensos se basen en las habilidades y la competencia, no en la política identitaria".



Por todo ello, las mismas fuentes recuerdan que aquellos beneficiarios que decidan no firmar las enmiendas a la subvención certificando que cumplen con todas las leyes federales estadounidenses contra la discriminación "serán notificados de que sus subvenciones han sido canceladas".

¿De qué va el programa cancelado?

El American Space Barcelona, ​​integrado en la Biblioteca Ignasi Iglesias–Can Fabra, en el barrio de Sant Andreu, es un espacio de actividades e información para el público en general a través del cual se promueve el intercambio cultural entre Barcelona y Estados Unidos.



En este espacio se facilita información actualizada sobre Estados Unidos y se promueve el aprendizaje del inglés a través de recursos documentales (colecciones de libros estadounidenses y acceso a bases de datos de Estados Unidos) de forma gratuita, con oferta de actividades y programas, han explicado desde el Ayuntamiento. Así, el público objetivo del American Space son los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional, personas universitarias, jóvenes profesionales y docentes.



Los programas culturales se organizan según las líneas estratégicas, como el cambio climático, la desinformación, la brecha de género, la diversidad, el emprendimiento, etc, y se trabaja para hacer accesibles las actividades para participantes con discapacidades y con la vista puesta en la paridad de género y la diversidad, han dejado claro desde el consistorio.



El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento no va a cumplir el requerimiento de la Embajada de los Estados Unidos para que aplique la directiva del gobierno de Donald Trump contra el programa de inclusión y que no darán "ni un paso atrás" en la aplicación de políticas de igualdad. American Space se financiaba hasta ahora con fondos estadounidenses y se lleva a cabo desde 2016 y ha acogido alrededor de 2.000 actividades a las que han asistido más de 77.000 personas.

El alcalde asegura la continuidad del proyecto

Collboni ha indicado que para él el requerimiento "no tiene validez jurídica ni legitimidad política en Barcelona" y "va en contra de los valores y principios de inclusión, fomento de la igualdad de género y de la pluralidad que son propios del gobierno de la ciudad y de las bibliotecas públicas".



El alcalde ha explicado que han enviado una carta a la embajada estadounidense en la que muestran su voluntad de mantener el programa American Space, que acerca la realidad universitaria científica a los jóvenes, plantea programas de becas para estudiar en los EE.UU. y ofrece conocimiento de la lengua inglesa, además de fomentar las carreras científicas y tecnológicas especialmente para mujeres.



Collboni ha anunciado que el proyecto tendrá continuidad aunque el gobierno norteamericano retire los fondos: "Queremos mantenerlo con la colaboración de los Estados Unidos y a pesar de la administración de Trump".