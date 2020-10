El Supremo mantiene las condenas de 'Gürtel' y considera excesivas las menciones a la Caja B del PP

El Tribunal Supremo ha confirmado con ligeros ajustes de penas la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, que condenaba al PP como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de un total de 245.492 euros procedentes de la organización encabezada por Francisco Correa. Sin embargo, ve excesivas las menciones a la 'Caja B' de la formación conservadora, tal y como asegura el fallo de primera instancia.

En concreto, el Tribunal Supremo considera que "no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa". Y de forma literal, los magistrados concluyen: "No puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular, cuando esta posibilidad de que fuera destinatario de sobornos no fue objeto de acusación".

En cuanto a las penas, los magistrados se la han reducido ligeramente al extesorero del PP Luis Bárcenas, que pasa de 33 años y 4 meses a 29 años y 1 mes, y a su mujer, Rosalía Iglesias, de 15 años y 1 mes a 12 años y 11 meses.

"Un sistema de corrupción"

El fallo considera, además, que el grupo de Correa "creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP". Y por eso los magistrados mantienen en términos generales las penas de los cabecillas de la trama. A Correa le confirman los 51 años de prisión; Pablo Crespo pasa de 37 años y seis meses a 36 años y 8 meses; y la ex mujer de Correa Carmen Rodríguez Quijano de 14 años y ocho meses a 17 años y 8 meses.

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que fue condenado a 38 años y 3 meses, ve elevada la pena a 40 años y 3 meses; y el exviceconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo la ve reducida, de 31 años y 9 meses a 27 años y 10 meses.

La sentencia de Gürtel, dictada el 24 de mayo de 2018 por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, consideró probado que el PP dispuso de una "Caja B". El fallo definía la misma como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas".

Sentencia en la Audiencia

Y en estas hojas, proseguía la sentencia de la Audiencia Nacional, "se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento”.

El magistrado Ángel Hurtado emitió un voto particular a la sentencia en la que aseguraba que "no era necesario introducir los referidos pasajes, porque, estando encartado el PP, como partícipe a título lucrativo, hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos".

Hurtado, que de forma reciente ha sido nombrado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, consideraba que "con esos pasajes se le está haciendo ese reproche, que nada aporta respecto de la posición que ha ocupado en esta causa, ni de cara la responsabilidad que se le exige".

Moción de censura

La decisión de la Audiencia Nacional precedió a la moción de censura que promovió el presidente del Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, Pedro Sánchez, y que expulsó a Mariano Rajoy de La Moncloa.

La sentencia del Supremo, que ha sido dictada por unanimidad, confirma la comisión en el caso Gürtel de los delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales.