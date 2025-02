Tres décadas de la primera victoria de Coalición Canaria: los nacionalistas reorganizan sus alianzas

Se cumplen 30 años de la primera victoria electoral de Coalición Canaria (CC), el partido nacionalista insular que en 1995 estableció el primer gabinete regional bajo el mandato de Manuel Hermoso que antes fue el alcalde más votado de España. En 2025, el alcalde más votado de España se llama Teodoro Sosa y es el jefe del ayuntamiento de Gáldar, en Gran Canaria que, con 50 años, ha salido de Nueva Canarias (NC), el ala izquierda de CC y creado en 2005 bajo el liderazgo de Román Rodríguez, presidente de Canarias con CC entre 1999 y 2003. El actual líder de CC y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, 53 años, fue antes alcalde de La Laguna (Tenerife). Los nacionalistas canarios celebran en primavera un congreso nacional con la idea de reorganizar su estructura territorial y sortear una isla que se les ha resistido desde hace décadas:Justo a las tres décadas del primer gabinete monocolor de CC Teodoro Sosa espera poner en marcha una maquinaria electoral paraen el Congreso de los Diputados, misma cifra que le dio el respaldo para la mayoría absoluta del PP de de José María Aznar en 1996. Aquella CC era el resultado de la unión de 17 formaciones políticas que desembocaban en tres: AIC de Manuel Hermoso (surgidos de las cenizas de UCD), ICAN de José Carlos Mauricio (que habían roto antes con IU) y Centro Canario (exsuaristas) de Lorenzo Olarte.En aquella convocatoria electoral CC obtuvo para un censo de, 261.424, el 33,18 % de los sufragios seguidos del PP con 247.609 votos y el 31,42% de los votos, PSC-PSOE un total de 183.969, 23,35%. Hermoso contó con el respaldo además del PP del PIL de Dimás Martín, que obtuvo 4 diputados en Lanzarote y de Agrupación Herreña Independiente (AHI).El diario de sesiones del Parlamento de Canarias recoge unas palabras de Manuel Hermoso que, tres décadas después, forma parte del argmentario de Fernando Clavijo: ", porque frente a otros nacionalismos reivindicantes, y además creyéndose por encima de los demás, decie que dan más de lo que reciben, nosotros claramente decimos, nosotros tenemos que recibir. Y es más, cuando no hay más que podamos recibir, decimos, dennos una legislación adecuada para que esta tierra pueda salir adelante".De aquel gabinete formado entre excentristas y excomunistas girados al nacionalismo formaron parte Lorenzo Olarte Cullen, Antonio Ángel Castro Cordobez, José Mendoza Cabrera, Julio Bonis Álvarez , José Carlos Francisco, Antonio Fernando González Viéitez, Alonso Arroyo Hodgson, Víctor Díaz, Gabino Jiménez, Luis Suárez Trenor y José Manuel Fiestas Coll. De aquella época activos en política quedan dirigentes como José Carlos Francisco, presidente del CES a propuesta de la CEOE de Tenerife.¿Que recuerda Hermoso de aquella época? ". Pero no solamente en la Península, sino también en el resto de Europa. Somos la frontera con África (...) Lo que ocurre es que la gente no piensa que nosotros somos un territorio europeo y avanzado en democracia, piensan que somos un territorio más de África y, como tal, nos tratan". "En aquel entonces, había un ministro de Hacienda, el señor Carlos Solchaga, quecuando, precisamente, los navarros eran líderes casi en toda España de lo que era tener unos fueros históricos. No solamente no me atendía a mí, sino que tampoco atendía a Jerónimo Saavedra, que era un hombre muy importante dentro del PSOE".En aquellos primeros años de los Noventa, Manuel Hermoso advertía que "no que vamos a sacar las escopetas" ya que "cualquier político canario a Madrid a resolver un asunto, y va uno a hablar con el ministro de turno, o con el secretario de Estado de turno o quién sea y ese señor, que ha ojeado El País, el ABC, El Mundo, etcétera, Diario 16, como no ve que en Canarias hay problemas, dice, ¡pero, oye, pero si el problema en estos momentos en Madrid es Ibercorp, o es de Filesa, o es del juez Garzón. ¿De Canarias?, ¿pero en Canarias hay problemas? ¡Hombre, por Dios, si en Canarias viven ustedes de miedo!, ¡Con lo que le gusta a mi mujer coger el sol, estoy deseando..., invítame un fin de semana a Canarias, porque mi mujer me trae loco, quiere coger el sol!".Tres décadas después CC quiere resetear el sistema y tiende a la reunificación para optar a siete representantes en Madrid. Fernando Clavijo responde de este modo a las declaraciones de dirigentes de Nueva Canarias que acusan a su partido de estar detrás del grupo de alcaldes de Gran Canaria que han decidido abandonar el partido de Román Rodríguez tras intentar, sin éxito, forzar cambios en su dirección. El líder de CC ha subrayado que, porque considera que, "si hay un territorio que necesita una representación totalmente independiente en las Cortes, ya sea en Senado, o en Congreso, ese es Canarias".A su juicio, si en lugar de haber una sola diputada nacionalista canaria en el Congreso hubiera siete, problemas como en que se plantea desde hace años a Canarias con la inmigración y la tutela de los menores "ya hubiesen estado resueltos hace tiempo".