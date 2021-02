El Ministerio de Sanidad ha emitido un comunicado en el que certifica que el exministro de Sanidad y ctual candidato del PCS para las elecciones catalanas del 14-F, Salvador Illa, no ha recibido ninguna dosis de las vacunas que dispone España contra la covid. Este documento ha sido la respuesta que ha emitido Transparencia, de manera exprés, a la pregunta realizada por elDiario.es.

En menos de 24 horas, el secretario general de salud digital, información e innovación del Sistema Nacional de Salud, Alfredo González, ha respondido al rotativo aseverando que Illa "no ha recibido dosis alguna de vacuna para hacer frente a la covid-19".

Las dudas de la vacunación del exministro nacieron tras su negativa a someterse a un test PCR en el protocolo previo al debate electoral que la cadena catalana TV concedió esta semana. Tras conocerse lo ocurrido, los partidos Ciudadanos, PP y VOX han exigido conocer si realmente se vacunó Salvador Illa.

"No me he vacunado y lo sabe toda España"

El nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, salió en defensa del exministro de Sanidad afirmando que este siguió "estrictamente" los criterios de las autoridades sanitarias tras la polémica que ha surgido al no haberse realizado una prueba PCR antes de participar en un debate. Según Iceta Illa se acogió a los dos supuestos que indican las autoridades sanitarias para someterse a estos test: "Presencia de síntomas o contacto estrecho con un positivo", algo que no ocurre en su caso.

Este jueves, a cuatro días de celebrarse los comicios catalanes, el exministro de Sanidad ha aseverado que no se ha vacunado y que "lo sabe toda España". No obstante, sus oponentes en las elecciones exigen en seguir con las sospechas sobre su vacunación ya que no ha aportado ninguna prueba.