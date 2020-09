Un sector del PSOE critica a Sánchez por no impedir que Argentina procese a Martín Villa

Un sector del PSOE que engloba a buena parte de los dirigentes en las etapas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero critica abiertamente la inacción del Gobierno y en particular de su presidente, Pedro Sánchez, ante el procesamiento en Argentina del ex ministro del Interior Rodolfo Martín Villa por su supuesta implicación en crímenes del franquismo y en la muerte, a manos de la Policía, de cinco obreros durante una protesta en Vitoria en 1976.

Consideran que España no puede admitir que otro país ponga en duda el pacto de reconciliación sellado por todas las organizaciones a la muerte del dictador Francisco Franco (1975), incluidos el propio PSOE y el PCE de Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri, legalizados gracias a ese acuerdo, ni tampoco la Ley de Aministía (1977) sobre todo crimen político cometido de 1939 (fin de la Guerra Civil) a diciembre de 1976.

Delgado, en el centro de la polémica

Las fuentes consultadas -el PP ha formulado una denuncia en lineas similares- sostienen que la actual fiscal general, la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, nunca debió rectificar en agosto la instrucción que había emitido en 2016 su antecesora Consuelo Madrigal ordenando al Ministerio Público el rechazo sistemático de las comisiones rogatorias que empezaba a remitir a los juzgados españoles la magistrada argentina María Romilda Servini.

"Ni Dolores Delgado debió proponer eso ni La Moncloa admitirlo, diga lo que diga Pablo Iglesias", añade de forma gráfica una de las fuentes en alusión al tuit que colgó el secretario general de Podemos nada más conocerse en Buenos Aires el contenido de las cartas de los cuatro ex presidentes del Gobierno vivos en favor de Rodolfo Martín Villa.

Hoy se da en Argentina un paso histórico para la justicia y contra la impunidad. Rodolfo Martín Villa responderá por delitos de lesa humanidad. La generación que hizo la transición y trajo la democracia merece que #RompamosLaImpunidad. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 3, 2020

Este sector socialista es consciente de la presión de Iglesias y de que Sánchez no quiere añadir más elementos de controversia -Presupuestos, Rey Emérito, fusión de Caixabank y Bankia- al futuro de la coalición, pero creen que lo ocurrido con el ex ministro abre un precedente peligroso y, sobre todo, es "incongruente" con la decisión que se tomó el 20 de marzo de 2018: unir los votos del PSOE a los del PP y Ciudadanos para rechazar la propuesta de reforma de la Ley de Amnistía que proponían entonces los morados, Compromís y los grupos nacionalistas del Congreso.

Pretendían entonces los proponentes que los responsables de violaciones de los derechos humanos durante el franquismo pudieran ser juzgados... algo que ahora el PSOE en el Gobierno está aceptando "por la vía de los hechos" y sin necesidad de cambiar la ley, gracias al cambio de criterio de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía, recalcan las mismas fuentes.

Además de los ex presidentes socialistas Felipe González y Zapatero, quienes junto a José María Aznar y Mariano Rajoy han remitido a la jueza Servini cartas de apoyo a Martín Villa por su papel en la Transición y la reconciliación entre españoles. También los ex secretarios generales de UGT Nicolás Redondo y Cándido Méndez y los de CC.OO Antonio Gutíerrez y José María Fidalgo, además del actual representante Exterior de la UE y exministro Josep Borrell o el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo Terreros han transmitido por escrito a la jueza su opinión contraria al procesamiento.

Gutíerrez, por ejemplo, se expresa en términos muy duros contra el intento de Servini, al amparo de la querella presentada por colectivos de memoria histórica y de familiares de víctimas del franquismo, de cometer "no sólo una sarcástica e insostenible tergiversación" de la trayectoria de Martín Villa, sino "de todo el proceso de Transición a la democracia", asegura el ex secretario general CC.OO. y sucesor del histórico Marcelino Camacho, beneficiado también por la Ley de Amnistía.

Pero además de cartas, personas de eso que se ha dado en llamar viejo PSOE (como los expresidentes autonómicos Joaquín Leguina y José Rodríguez de la Borbolla o el expresidente del Senado Juan José Laborda, además de numerosos ex ministros y ex diputados socialistas) apoyan la figura del exalto cargo del franquismo que luego contribuyó, como tantos otros, el propio Adolfo Suárez entre ellos, a la consolidación del nuevo régimen en España.

Iba a ir a Buenos Aires pero desistió

El exministro de Interior de UCD compareció ante la jueza Servini el jueves 3 de septiembre de forma telemática -desde la embajada argentina en España- para recalcar su mensaje de que es imposible que se le acuse de "genocidio" porque si algo significó la Transición es la "reconciliación entre españoles" después de una Guerra Civil que provocó medio millón de muertos y una dictadura de 40 años.

Martín Villa, que en un principio estuvo dispuesto a desplazarse hasta Buenos Aires a declarar, finalmente no lo hizo aconsejado por sus abogados, a fin de evitar el escándalo político que habría supuesto el encarcelamiento preventivo o la retirada de pasaporte de uno de los arquitectos del proceso político que vivió el país a la muerte de Franco.

Es más, aunque cree que la actual fiscal general se ha equivocado, él asegura que no va a acogerse a la Ley de Amnistía, según declaró a la COPE: "Soy contrario a la corrección que ha hecho Delgado. Creo que la circular de la señora Madrigal era la justa. Yo no me he querido amparar en la ley de Amnistía, pero me parece desacertada la iniciativa de la fiscal. Pero a mí no me afecta eso. Porque yo me he acogido a la Justicia argentina”.