Tragsa liberó a Jésica del férreo control de asistencia que aplica a su plantilla

"Detectaron que Jésica no trabajaba pero callaron". El "férreo" control de fichajes de Tragsa es uno de los más rigurosos y detallados de toda la Administración española, según trasladan fuentes conocedoras a Vozpópuli.

La documentación a la que ha accedido este periódico muestra que el sistema registra cada día varias horas de entrada y salida, de conexión y desconexión del trabajo, con distintos códigos, a las que se adjuntan una serie de símbolos que se explican en una leyenda a pie de página: "horario por excepción", "ausencia", "primas", "pausa no pagada", "anomalía". El dibujo de esta última es un triángulo rojo con una exclamación.

Periódicamente se produce lo que se denomina "control de presencia" de un periodo concreto, en el que el Departamento de Recursos Humanos recoge en un fichero las Anomalías. En este documento "se refleja el personal con las incidencias de no haber fichado a la hora de comer, fichaje impar y día sin justificar".

Este sistema que controla a buena parte de los más de 26.000 empleados de Tragsa no aplicó para Jésica Rodríguez, entonces pareja de José Luis Ábalos, entre marzo y septiembre de 2021, los siete meses que estuvo a sueldo de la empresa pública sin trabajar.

Después de acabar su contrato con Ineco, empresa pública de la que también cobró sin trabajar entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, Ábalos gestionó con Koldo un nuevo puesto para Jésica. Según varios mensajes obrantes en la causa, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el ex secretario de organización del PSOE habló con Koldo García el contrato de Jésica. El 23 de febrero de 2021, el ministro envío a su entonces asesor una captura de pantalla referente a una conversación suya con Jésica, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expiraba en pocos días.

"Hay que pasar a otro sitio"

Ante la intranquilidad de la joven, Ábalos recurrió a Koldo que, "conocedor de la circunstancia", ofreció otra alternativa: "Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses". "Díselo", respondió el entonces ministro. La UCO señala que justo una semana después de dicha conversación, el 2 de marzo de 2021, Jésica firmó un nuevo contrato en la empresa pública Tragsatec por una duración de seis meses.

Sobre este contrato ha dado nuevos detalles la expareja de Ábalos en el Tribunal Supremo. Le ha explicado al juez que no recordaba cómo había entrado a trabajar en esta segunda empresa, pero que sí sabe es que "no hizo ninguna entrevista" y que no fue nunca a trabajar pese a que cobraba una cifra algo superior al SMI de entonces. Por lo que entre ambas empresas llegó a cobrar más de 30.000 euros.

Este viernes se ha conocido la renuncia de la responsable del área que la contrató para Tragsa, Caridad Martín Palacios, gerente del área de Desarrollo Rural y Política Forestal de la empresa pública, según ha avanzado El Mundo. Fuentes de la compañía trasladan que "el Grupo Tragsa está llevando a cabo una investigación interna al respecto con el fin de tomar las medidas oportunas y depurar posibles responsabilidades".

Preside Tragsa, que depende del Ministerio de Agricultura de Luis Planas, Jesús Casas Grande, ligado a empresas públicas en gobiernos estatales y regionales del PSOE. Juan Pablo González Mata es el director de Tragsatec.

Según ha desvelado The Objective, Koldo seleccionó a Jésica para Ábalos en webs de prostitución, actividad que ahora habría retomado. La entrada en Ineco se produjo después de una entrevista con Koldo García del tenor: "¿Sabes leer y escribir? Pues ya está, contratada".

El ministro consideraba que era bueno que trabajara mientras estudiaba. No trabajó, pero estuvo dos años cobrando una nómina de 1.060 euros al mes, algo más del Salario Mínimo Interprofesional de entonces.

CSIF pide explicaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, se ha dirigido este lunes a las direcciones de Tragsa e Ineco para pedir explicaciones. En un comunicado, explica que las secciones sindicales de CSIF en ambas empresas manifiestan la "estupefacción" de las plantillas, que se han enterado de esta trama a través de los medios de comunicación.

CSIF exige depurar responsabilidades al más alto nivel y una investigación transparente, cuyos resultados sean públicos. De confirmarse las informaciones sobre el trato de favor a Jésica, el sindicato denuncia la irresponsabilidad de ambas empresas teniendo en cuenta sus graves problemas laborales, que llevan años sin renovar su convenio colectivo y sin actualizar sus retribuciones.

El sindicato recuerda que la finalidad de ambas entidades (que ostentan la consideración de medios propios de la Administración Pública) es prestar servicios esenciales al Estado y a la ciudadanía. Por ello, su producción se basa en encargos procedentes de las Administraciones y de organismos con capacidad para adjudicar contratos. Dichos encargos se justifican por la eficacia en su ejecución, lo que exige a todos los medios implicados unos rendimientos muy exigentes.

La financiación de ambas empresas públicas depende directamente de la ejecución satisfactoria de estos trabajos. El salario y el mantenimiento de los puestos de trabajo de Ineco y Tragsatec están directamente vinculados a su desempeño y productividad. Su marco laboral se rige, como cualquier empresa privada, por el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio de Ingenierías y sus empleados han superado rigurosos procesos de selección basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, remacha CSIF.