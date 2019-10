La advertencia del Tribunal Constitucional fue clara: impedir cualquier iniciativa que eludiera el mandato en el que los jueces acordaron suspender resoluciones del Parlament en las que se ratificaba la autodeterminación. Pero seis días después de aquel aviso, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha decidido hacer caso omiso a la Justicia.

Este martes, JxCat, ERC y la CUP han pactado una propuesta de resolución en la que se rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, se exige la libertad de los líderes independentistas presos y se hace alusión a la autodeterminación. Los propios letrados de la Mesa del Parlament han avisado de que la propuesta incumple los autos del Constitucional, según ha publicado Europa Press.

En el escrito, firmado este mismo martes, los partidos independentistas han desafiado directamente al máximo intérprete de la Constitución; y no solo por el hecho de retirar la autodeterminación, sino por acusarle de censurar y vulnerar derechos.

"La censura que el Tribunal Constitucional pretende imponer al Parlamento de Cataluña constituye una vulneración inaceptable del derecho a la representación política de los diputados y las diputadas, los cuales tienen derecho a ejercer la libertad de expresión y la iniciativa política sin coacciones de ningún tipo", han apuntado en la resolución.

Se trata de una respuesta a lo que el pasado 16 de octubre dictaron los jueces. En aquella providencia, en la que se acordó suspender determinados incisos de una resolución del Parlament, se le advirtió a Torra y a diferentes miembros de la Cámara catalana de su "obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada" por el tribunal.

"Responsabilidades penales"

Los magistrados se referían a la resolución 546/XII que la Cámara catalana aprobó el pasado 26 de septiembre sobre la "orientación política general del Govern". En ella, los líderes independentistas reclamaban en la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" para defender "derechos civiles, políticos y sociales"; y reivindicaban el 1-O como un "referéndum legítimo y legal".

En el marco de aquella advertencia, el Constitucional alertó al presidente de Cataluña "las eventuales responsabilidades, incluida la penal" en las que podía incurrir si desodebecía la decisión de los magistrados. Es así como este martes, al desoír directamente al tribunal, Torra ha dado un paso más en su desafío cuando queda un mes para que sea juzgado.

El próximo 18 de noviembre, la Fiscalía buscará la inhabilitación del presidente catalán por un delito de desobediencia en el juicio por la polémica sobre a la exhibición de símbolos independentistas en edificios públicos que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Torra no ha sido el único en retar al Constitucional. El diputado y vicepresidente del Parlament Josep Costa, que también fue advertido por el tribunal, ha defendido vía Twitter la propuesta de resolución de este martes. "Como vicepresidente no censuraré una propuesta de resolución ni pediré a los diputados que se autocensuren. La libertad de expresión en un Parlamento es innegociable. La mesa del parlamento no hace caso del TC y admite una propuesta sobre la autodeterminación", ha publicado.