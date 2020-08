Torra reclama "unidad" en el independentismo para relanzar la estrategia del 1-O

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido este miércoles sentirse "decepcionado" por el fracaso del independentismo para lograr la República catalana.

En una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), Torra señala que le han "sorprendido enormemente" las "discrepancias" internas en el seno del separatismo entre su partido, JxCat, y ERC. "No las podías entender y todavía no las entiendo", ha dicho, y ha reclamado unidad al soberanismo para plantear otra "confrontación democrática" contra el Estado, en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El president ha defendido que al asumir el cargo estaba "preparado para todos los escenarios", incluida la independencia, pero las brechas internas lo han impedido. “Yo no me podía esperar que, en una situación con presos y exiliados, se produjeran según qué acciones, sinceramente”, ha reprochado.

Repetir la estrategia

En este sentido, ha planteado que el referéndum del 1-O -con la "unidad" entre partidos, instituciones, entidades y ciudadanía- debe ser el eje central de la estrategia independentista. “Cualquier salto colectivo que nos planteamos sólo puede producirse si se vuelve a repetir esta fórmula mágica”, ha defendido.

“El 1-O, que es un acto de confrontación con el Estado, es el momento que llegamos a tocar la independencia con las puntas de los dedos. No sé por qué todo lo que llevaron adelante los compañeros en la cárcel y en el exilio no debe seguir siendo lo que ahora tengamos que hacer los que tenemos algunas responsabilidades. No entiendo por qué deberíamos cambiar de estrategia “, ha reflexionado.