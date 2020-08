Torra aprovecha la "fuga" del Emérito para agitar el debate sobre la monarquía en el Parlament

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pide la abdicación del rey Felipe VI tras lo que ha calificado "fuga" de su padre, el reyJuan Carlos I, que anunció este lunes que abandonaba España, envuelto en varios escándalos. Además, ha convocado un pleno urgente en el Parlament para fijar una "posición común" por "la crisis abierta de la monarquía".

Tras la reunión semanal del Govern catalán, la última que se celebra antes del parón por las vacaciones de verano, el president ha tildado la decisión del Rey de una "huida pactada" y ha señalado que pedirán "explicaciones al Gobierno por la huida de un rey inmerso de un caso de corrupción".

Torra ha señalado este martes que, tras la "meditada decisión" del Emérito, según informó el Palacio de la Zarzuela, "los catalanes solo piden una cosa", que el rey Felipe VI "abdique". Según el president, el Rey, "ante la huida de su padre, tiene que dar explicaciones a la sociedad española".

El dirigente catalán ha denunciado la "huida tolerada" del rey Juan Carlos, a quien ha calificado de "prófugo de la Justicia", y urge al Gobierno de Pedro Sánchez a dar explicaciones sobre si "ha encubierto la salida de un presunto corrupto al exterior", lo que "comprometería muy seriamente a la democracia española".

Señala a Podemos como "cómplices"

Por otro lado, Torra ha señalado a los socialistas y a sus socios en el Gobierno, afirmando que "si no han hecho nada para evitar" la partida del ex jefe del Estado, "serán cómplices de esta huida". Además, tras asegurar que en Cataluña "no tienen" rey ni "reconocen la monarquía", ha dicho que su situación es muy grave para la democracia española".

Por otro lado, el líder del Ejecutivo catalán ha asegurado que estarán "al lado de los republicanos españoles". Sin embargo, ha querido remarcar que "nadie se equivoque", porque su "proyecto es la república catalana".

Asimismo, Torra ha solicitado al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que convoque un pleno extraordinario, que tenga lugar esta misma semana, para fijar una "posición común" en torno a "la crisis abierta de la monarquía".

"He pedido al presidente del Parlamento para hacer un pleno extraordinario sobre la monarquía española y valorar una respuesta conjunta", ha dicho para advertir de que, "la Generalitat se personará como acusación particular si se detectan perjuicios" para la misma.