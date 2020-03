Torra usa la crisis sanitaria para lanzar una campaña internacional contra el Gobierno

El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, está aprovechando la crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus para lanzar una campaña internacional contra el Gobierno. El dirigente independentista remitió hace días una carta a todos los representantes de las misiones consulares acreditadas en Cataluña en la que critica las medidas adoptadas por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos para frenar el Covid-19.

Según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras de estos movimientos, Torra no remitió su misiva al inicio de la crisis, sino la noche de este martes. Habían pasado tres días desde la declaración del estado de alarma y la expansión de la enfermedad afectaba ya a miles de personas. La carta, escrita en catalán, llegó a los consulados pasadas las 22.00 horas.

En su mensaje, Torra insinúa que el Ejecutivo central no está atendiendo a las recomendaciones de los expertos y que eso ha provocado un colapso del sistema. Todo en contra del criterio de la Generalitat, que desde el inicio viene pidiendo medidas más contundentes como por ejemplo el confinamiento de Cataluña.

Insiste en confinar Cataluña

“Desde el inicio, el Gobierno de la Generalitat se ha posicionado al frente a la hora de tomar medidas para luchar contra el Covid-19, basándose en los consejos y recomendaciones de la comunidad sanitaria y científica, así como en los ejemplos de otros países, habiendo propuesto al Gobierno del Estado medidas más contundentes que eviten el colapso del sistema sanitario y que garanticen el bienestar y la protección de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña”, dice la carta enviada a los consulados ubicados en Cataluña.

El Govern expone su intención de impulsar “un plan contundente que ordene el confinamiento domiciliario; no permitir la apertura de espacios comerciales (públicos o privados); reducir el transporte público considerablemente y solicitar que se cierren las entradas y salidas del país (en referencia a Cataluña) a través de puertos, aeropuertos y transporte ferroviario”.

“Ante una situación de emergencia sanitaria, pero también con las consecuencias sociales y económicas como las que se están viviendo actualmente, consideramos que todas las instituciones y actores del país deben actuar coordinadamente para minimizar el impacto”, añade la carta remitida a los consulados en la que les pide que hagan llegar sus propuestas a través del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.

Barcelona es la cuarta ciudad que no es capital de Estado, detrás de Hong Kong, Nueva York y Hamburgo, con más representación consular, según presume la propia web de la Generalitat. Cuenta con 87 cónsules acreditados representados por un comité ejecutivo en el que el independentismo siempre ha tratado de influir en su estrategia de internacionalizar el procés.

▶️ #President@QuimTorraiPla a @BBCWorld: “Els experts i científics que ens aconsellen diuen que la millor manera de frenar el #coronavirus és amb confinament domiciliari però el govern espanyol diu que no cal” pic.twitter.com/VD6QXddQlR — Govern. Generalitat (@govern) March 19, 2020

Más allá de esa misiva, Torra ha difundido estos reproches también en una entrevista concedida a la BBC este jueves. "Nuestros expertos y todos los científicos que nos están ayudando están diciendo que esto solo se puede parar con un bloqueo y si confinamos a toda la población en casa. El Gobierno dice que esto no es necesario que es preferible mantener aeropuertos y fronteras, etc y nosotros pensamos que esta no es la mejor solución, pensamos que, solo si nos confinamos en casa y nos cuidamos, esta lucha contra el coronavirus podrá ganarse”.

El Gobierno lleva días pidiendo a la ciudadanía que se mantenga en sus casas y para ello decretó el Estado de alarma con unas normas que impiden la libre circulación salvo algunos supuestos como adquirir alimentos, ir a la farmacia, al hospital, al trabajo, a cuidar a personas dependientes o a entidades bancarias en caso de que fuera necesario. Estas son las razones por las que desde el Ejecutivo se ha contestado a la petición de Torra de confinar Cataluña alegando que no es necesario dado que nadie puede entrar o salir de esa comunidad autónoma si no es para estas cuestiones concretas.