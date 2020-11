Roldán carga contra Rivera: "Lo digno hubiera sido poner de tu parte" para un gobierno de PSOE y Cs

El expresidente de CiudadanosAlbert Rivera se alegra de haber dimitido tras la debacle que sufrió su partido en las elecciones porque, ha indicado, se ha confirmado que Pedro Sánchez quería pactar con Podemos, algo que él no aguantaría "ni un minuto". Estas declaraciones han indignado a algunos 'naranjas', como el exdiputado y ex portavoz de Economía y secretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido, Toni Roldán.

Según Rivera, que presentaba su libro 'Un ciudadano libre' en el Auditorio de Zaragoza este jueves, él no aguantaría "ni un minuto" apoyando cosas en las que no cree. En su opinión, en política se puede ser "flexible", pero hay que "tener dignidad". "Veo todo lo que pasa y me digo... menos mal que dimití", resumió.

"Están todos. Bildu, Esquerra, Podemos, en el Gobierno", dijo para añadir que le habría encantado haberse equivocado en su predicción. "Cuando les veo firmando los Presupuestos con Batasuna, pienso: 'Esto es peor de lo que advertimos'", indicó antes de lamentar que "los separatistas estén negociando y marcando la agenda" en España.

Así se refirió a la votación en el Congreso de los Diputados en la que se han rechazado las siete enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Algo que ha sido posible gracias a que Ciudadanos y los socios de la investidura de Sánchez -incluidos ERC, Bildu y el PDeCat- han unido sus votos a los del PSOE y Unidas Podemos.

Acusado de cargar contra Arrimadas

Después de estas declaraciones, Rivera fue acusado de cargar duramente contra la estrategia política de la actual presidenta del partido, Inés Arrimadas, que ha permitido la primera criba parlamentaria de las Cuentas del Estado.

Sin embargo, Rivera aseguró horas después de que "nunca" ha "pronunciado públicamente ni una palabra sobre las decisiones que toma la actual cúpula de Ciudadanos".

Nunca he pronunciado públicamente, hoy tampoco, ni una palabra sobre las decisiones que toma la actual cúpula de Cs. Dejé la vida política para siempre. Y aunque tenga que ver falsos titulares como estos, no dejaré de opinar sobre lo que me apetezca, como cualquier otro ciudadano pic.twitter.com/r22W0Qj7An — Albert Rivera (@Albert_Rivera) November 12, 2020

"Dejé la vida política para siempre. Y aunque tenga que ver falsos titulares, no dejaré de opinar sobre lo que me apetezca, como cualquier otro ciudadano", añadió en un mensaje en las redes sociales.

"Lo digno hubiera sido poner de tu parte"

No obstante, esta explicación no ha sido suficiente para algunos que también fueron miembros del partido, como es el caso de Toni Roldán. El ex portavoz de Economía y secretario de Programas y Áreas Sectoriales de la formación ha asegurado: "Lo digno hubiera sido poner de tu parte para evitar este escenario cuando se podía".