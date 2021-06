Isabel Díaz Ayuso toma este sábado posesión de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid tras ser investida ayer viernes con mayoría absoluta gracias a los votos a favor de los 77 diputados que suman el Partido Popular (65) y Vox (12).

En el acto de este sábado, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, Ayuso estará arropada por el presidente del PP, Pablo Casado, y el resto de presidentes autonómicos de su partido (Galicia, Murcia, Andalucía, y Castilla y León).

La toma de posesión de Díaz Ayuso, en directo

12.53 El presidente de la Xunta de Galicia y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, asegura que los previsibles indultos a los condenados por el procés benefician más al Ejecutivo que a los políticos indultados: "Es el salvoconducto que tiene el Gobierno para sustentarse en el Gobierno", ha aseverado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la toma de posesión de Díaz Ayuso.

12.46 Casado sale en defensa de Ayuso por sus palabras sobre el rey en la manifestación de Colón: "Isabel Díaz Ayuso ha remarcado hoy su lealtad a la Corona. Cuando el presidente Sánchez otorgue los indultos, solo habrá un responsable".

12.43 "Lo que se está viendo es la constatación de que los españoles están virando hacia gobiernos responsables que defienden la unidad nacional", asegura Casado sobre la victoria de Ayuso y en relación con los ejecutivos del PP en Galicia, Andalucía, Murcia y Castilla y León.

12.40 El presidente del PP, Pablo Casado, ensalza estos dos años de gestión de Díaz Ayuso: "Todos confiábamos mucho en que Isabel Díaz Ayuso iba a hacer lo que ha hecho, gobernar para todos". Además, se ha mostrado muy "contento" con el equipo de Gobierno elegido de la dirigente popular.

12.22 "Es un lujo ser parte de la historia de la Comunidad de Madrid que asumo sabiendo la herencia que recibo", señala Ayuso.

12.19 En su discurso de la toma de posesión, Ayuso felicita a Felipe VI en el séptimo aniversario de su coronación: "Ha estado siempre, sobre todo en los momentos más duros, juntos a los madrileños y junto al resto de los los españoles". "Madrid, España y monarquía son inseparables", añade la presidenta de la Comunidad de Madrid.

12.15 Ayuso ensalza el trabajo de sus consejeros este tiempo, especialmente durante la pandemia de covid-19. "Sé que si volvemos vivimos a vivir cualquier adversidad, ellos seguirán como rocas al frente de sus responsabilidades", afirma.

También reconoce el trabajo de los presidentes autonómicos durante estos meses y agradece su presencia en el acto.

12.10 La presidenta de la Comunidad de Madrid inicia su discurso visiblemente emocionada y con los aplausos de los presentes, entre los que se encuentran el líder del PP, Pablo Casado, y los presidentes autonómicos Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Juanma Moreno Bonilla (Andalucía), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Fernando López Miras (Murcia).

12.06 Ayuso, tras jurar su cargo: "Esta es la segunda vez que me he enfrentado al reto más apasionante de mi vida, ser la presidenta de la Comunidad de Madrid".

12.03 Arranca el acto de toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso.

11.52 "Espero que empresarios ni según qué sectores, nadie, utilice su posición para blanquear y coquetear con la delincuencia y las aspiraciones ilegales de políticos que han fragmentado socialmente Cataluña", ha señalado Ayuso sobre los indultos a los líderes del procés en la entrevista con la Cadena Cope.

La dirigente popular también se ha referido al apoyo de Vox a su investidura y ha asegurado que le llena de "satisfacción y reconocimiento". "Lo que necesito de Vox no son votos, sino que no obstruyan. Necesito cuatro abstenciones de Vox cada vez que llevamos un proyecto. Eso no quita que podamos entendernos", ha señalado.

11.46 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre el fin del uso obligatorio de las mascarillas en el exterior anunciado ayer viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque está de acuerdo con la medida, cree que no responde a criterios sanitarios sino "más bien por efectos demoscópicos y titulares", tal y como ha asegurado en una entrevista en la Cadena Cope.