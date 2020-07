El tiempo de hoy 10 de julio y del fin de semana : alerta por tormentas y altas temperaturas

Una decena de provincias en cinco comunidades autónomas tendrá este viernes aviso de riesgo por tormentas y por altas temperaturas, que estarán entre 34ºC y 38 grados centígrados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, el riesgo por tormentas afectará a las provincias pirenaicas de Huesca, Gerona, Lérida y Barcelona, mientras que el aviso por calor se ha activado para Cáceres, donde oscilarán entre 34 y 36ºC, Badajoz, que llegará hasta 39ºC, Córdoba, Sevilla, Jaén que alcanzarán una máxima de 38ºC e Ibiza, que prevé superar los 34ºC.

Se espera que este viernes continúen los chubascos y tormentas localmente fuertes en Pirineos y las temperaturas altas afectarán a Extremadura y al valle del Guadalquivir, con intervalos de viento fuerte en el oeste de Galicia.

No obstante, en gran parte del país predominarán cielos poco nubosos o despejados, aunque en el Cantábrico se esperan cielos nubosos con lluvias débiles, que por la tarde remitirán en el litoral y se dispersarán en forma de chubascos en el interior.

Asimismo se desarrollará nubosidad de evolución en el interior, con posibilidad de chubascos y tormentas en montaña en el noreste, más probables e intensas en Pirineos, donde podrían ser localmente fuertes.

Baleares, Valencia y Canarias

En Baleares y sierras de Valencia tendrán también intervalos nubosos y no se descarta que se pueda producir alguna tormenta aislada, mientras que Canarias, por su parte, registrará lluvias débiles dispersas en el norte de las islas más montañosas.

Del mismo modo, las posibles nubes bajas, brumas o nieblas afectarán al interior de Galiciay del Cantábrico, al alto Ebro y a la Ibérica septentrional y se prevé también calima en el área mediterránea.

Las temperaturas máximas descenderán en las medianías de Canarias y en el tercio norte peninsular. De hecho, ese descenso será localmente notable en Navarra, mientras que subirán en el suroeste peninsular y seguirán apenas sin cambios en el resto.

Así, se mantendrán los valores normales para esta época del año y se superarán los 34 a 36ºC en la vertiente atlántica sur y en el Ebro medio, así como los 38ºC en el curso medio del Guadalquivir.

Finalmente, la Aemet indica que soplarán intervalos de viento fuerte del norte en el oeste de Galicia; el viento llegará del noreste en el resto de Galicia, Asturias y en la meseta norte. El viento alisio soplará en Canarias con intervalos de fuerte y predominará la componente este en Baleares. En el resto del país soplarán vientos flojos aunque tenderán a levante en el Estrecho, con intervalos de viento fuerte al final del día.

Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: en la mitad norte, cielo cubierto de nubes bajas con lluvias débiles en La Mariña y área de Estaca de Bares con tendencia a poco nuboso, excepto en el nordeste donde permanecerá nuboso durante todo el día. Se esperan brumas matinales y algún banco de niebla en zonas altas de Lugo. En el sur, cielo despejado con algún intervalo de nubes de evolución en zonas montañosas de Orense. Temperaturas mínimas en descenso en el sureste y máximas en descenso, salvo en el tercio oeste, sin cambios. El viento soplará del norte y nordeste, flojo en el interior oriental por la mañana y arreciará hasta fuerte durante la tarde en el área de Finisterre.

- ASTURIAS: cielo cubierto de nubes bajas con brumas y bancos de niebla matinales en la cordillera. Lluvias débiles generalizadas, con algún chubasco o tormenta en el extremo sur durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio sur y máximas en descenso, localmente notable en el interior occidental. El viento rolará flojo variable con tendencia a componente norte, arreciará en el litoral occidental a últimas horas de la tarde y rolará a este y nordeste al final del día.

- CANTABRIA: cielo cubierto con nubes bajas. Brumas y bancos de niebla en zonas altas del sur y suroeste de madrugada. Lluvias débiles, poco probables en el extremo sur y más frecuentes e intensas en el noroeste. Temperaturas mínimas en descenso en el suroeste y sin cambios en el resto; máximas en descenso, ligero en el litoral y más acusado cuanto más al sur, notable localmente. El viento virará flojo de componente norte, aunque en el litoral, hasta el mediodía, será del oeste y noroeste.

- PAÍS VASCO: predominio de cielo nuboso con nubes bajas. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas montañosas del interior. Lluvias débiles y dispersas, poco probables en el tercio sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, ligero en el litoral y más acusado hacia el sur, notable en el extremo sureste. El viento soplará flojo del norte y noroeste.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso en el extremo norte y el noreste, con nubes bajas a primeras horas y probabilidad de precipitaciones débiles, y a partir del mediodía con nubosidad de evolución y chubascos acompañados de tormentas. En el resto, cielo despejado con nubosidad de evolución, con chubascos en la Ibérica y en el este, ocasionalmente con tormenta. Presencia de brumas y bancos de niebla matinales en el norte y noreste. Temperaturas mínimas en ascenso en el suroeste y en ligero descenso en el resto; máximas en descenso en el tercio norte y en ligero ascenso en el resto. El viento soplará del norte y noreste, más intenso a partir de la tarde.

- NAVARRA: cielo cubierto con nubes bajas en el noroeste y extremo norte, con brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas y lluvias débiles, más probables en la vertiente cantábrica y, en el área pirenaica, algún chubasco disperso y tormenta ocasional en las horas centrales del día; en el resto de la región, intervalos nubosos en la primera mitad del día, con algún chubasco disperso y cielo poco nuboso o despejado el resto del día. Temperaturas en descenso, ligero el de las mínimas en el este y notable el de las máximas, salvo en la Ribera del Ebro y extremo oriental, menos acusado. El viento soplará flojo del norte y noroeste, más intenso en la Ribera y cierzo durante la tarde.

- LA RIOJA: cielo nuboso con brumas a primeras horas en la Rioja Alta y con nubosidad de evolución en general. Se esperan chubascos, sobre todo en la Ibérica, ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso. El viento virará del norte y noroeste, con mayor intensidad durante la segunda mitad de la jornada.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso durante la mañana, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña. A partir de mediodía, chubascos y tormentas dispersas en el tercio norte y en la Ibérica, localmente fuertes y acompañadas de granizo. Temperaturas en descenso. El viento soplará variable flojo, con tendencia en el valle del Ebro a noroeste moderado durante la tarde.

- CATALUÑA: cielo con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en el Pirineo, con chubascos y tormentas durante la tarde que serán localmente fuertes y llegarán acompañadas de granizo. En el resto, algún chubasco débil. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. El viento soplará variable flojo, con predominio de la componente sur durante la tarde.

- EXTREMADURA: cielo despejado con algunas nubes de evolución, sobre todo en las sierras. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas en el noroeste. El viento soplará flojo variable.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado con intervalos de nubes de evolución durante la tarde, más abundantes en la sierra. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero aumento en el cuadrante sureste. El viento soplará flojo del noreste, algo más intenso a últimas horas, y temporalmente flojo variable en horas centrales de la jornada.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo despejado con intervalos de nubes de evolución por la tarde, más abundantes en el noreste y en zonas de montaña del resto de la región. Probables chubascos dispersos acompañados de tormentas en las sierras del noreste. Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en el norte de Cuenca y sur de Guadalajara; máximas en ligero aumento en el sur y con pocos cambios en el resto. El viento soplará flojo de componente este con algún intervalo más intenso en la Mancha al final, y temporalmente flojo variable en horas centrales del día.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior. En el interior de Castellón, chubascos y tormentas dispersas durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. El viento soplará variable flojo, con predominio del este flojo durante la tarde.

- MURCIA: cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior con algún chubasco aislado en el noroeste. Intervalos nubosos de madrugada en el Campo de Cartagena con alguna tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios en Campo de Cartagena y en descenso en el resto; máximas en descenso en el litoral occidental y con pocos cambios en el resto. El viento soplará del noreste de madrugada en el litoral y variable flojo en el resto, y girará durante la tarde en todas las zonas a componente este flojo.

- BALEARES: cielo cubierto de nubes medias y altas con baja probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y aislada, acompañada de barro y tormenta seca, con tendencia al final de la tarde y por la noche a cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en ligero descenso. El viento soplará del este, flojo en general.

- ANDALUCÍA: cielo despejado, con nubosidad de evolución en las sierras del interior. Intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral oriental y área del Estrecho, que también se esperan de madrugada en el Bajo Guadalquivir. Temperaturas mínimas en ascenso en el extremo occidental y con ligeros cambios en el resto; máximas sin cambios en el interior oriental, vertiente mediterránea y el área del Estrecho y en ascenso en el resto, localmente notable en Cádiz. El viento soplará variable flojo y arreciará durante la tarde a levante en el Estrecho.

- CANARIAS: en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, cielo cubierto con lloviznas de madrugada y a últimas horas, más probables en las islas centrales. En la mitad norte y litoral oeste de Lanzarote y Fuerteventura, nuboso con apertura de claros durante las horas centrales del día. En el resto, cielo despejado. Temperaturas en ligero a notable descenso, principalmente en zonas del interior. El viento soplará del noreste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, con predominio de brisas en costas orientadas al suroeste. En zonas altas de Tenerife, viento de componente norte fuerte con tendencia a disminuir desde primeras horas.

Sábado 11 de julio

Chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en Pirineos. Temperaturas altas en el oeste y sur peninsulares. Intervalos de viento fuerte en el oeste de Galicia y en el área Estrecho.

En gran parte del país predominarán cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el Cantábrico se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles dispersas, que por la tarde remitirán en el litoral y quedarán chubascos aislados en el interior. Asimismo se desarrollará nubosidad de evolución en el interior, con chubascos y tormentas en Pirineos, donde podrían ser localmente fuertes. No se descartan en la Ibérica. En Baleares no se descarta alguna tormenta aislada por la mañana. En Canarias son probables lluvias débiles aisladas en el norte de las islas más montañosas.

Posibles nubes bajas, brumas o nieblas en el interior de Galicia y Cantábrico, el alto Ebro, la Ibérica septentrional, Estrecho y Melilla.

Temperaturas diurnas en ascenso en las vertientes atlántica y Cantábrica, y sin cambios o en ligero descenso en el resto de la Península y Baleares. Empezarán a rebasar valores normales para la época del año, superando los 34-36 grados en la mitad sur interior sur, Duero y Ebro medios, así como los 38 en el Guadalquivir medio.

Viento fuerte del noreste en el noroeste de Galicia y de levante en el Estrecho. Alisio en Canarias, con intervalos de fuerte. Viento del noreste en el Cantábrico y meseta Norte. Componente este en Baleares, litoral sudeste y Alborán. Componente norte en Ampurdán. Variables en general en el resto.

Predicción del tiempo para el domingo 12 de julio

En la Península y Baleares al principio estará poco nuboso o con intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución diurna en gran parte del interior peninsular y de Mallorca.

Son probables chubascos tormentas en los entornos montañosos del tercio norte peninsular, más intensos en la cordillera Cantábrica y Pirineos. Con menor probabilidad e intensidad, podrán afectar a zonas llanas y al interior sudeste. En el área del Estrecho y Melilla nuboso tendiendo a dispersarse por la tarde. En Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto.

Posibles nubes bajas, brumas o nieblas matinales en el interior de Galicia y del Cantábrico occidental, litoral sudeste, Estrecho y Alborán.

Temperaturas diurnas en aumento en el extremo norte peninsular y en Canarias, sin grandes cambios en el resto. Valores anormalmente altos para la época del año en Galicia. Se superarán los 34-36 grados en los cursos medios del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Vientos del noreste en el noroeste peninsular, Cantábrico y área mediterránea oriental. Levante en el Estrecho y Alborán. Alisio en Canarias. Variables en el resto. Intervalos de fuerte en el litoral de Galicia, Estrecho y Canarias.