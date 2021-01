Del BOE al Congreso: la "tesis de Dani" desata una guerra política por los enchufes

La ya famosa "tesis de Dani" ha pasado de aparecer en el BOE al Congreso de los Diputados en forma de preguntas parlamentarias. El pasado 24 de diciembre, víspera de Navidad, el Boletín Oficial del Estado publicó los requisitos para optar a un centenar de plazas de técnicos especializados en los Organismos Públicos de Investigación.

Una de la plazas ofrecidas incluía en el temario una referencia a la tesis doctoral de un tal Dani. A secas. Sin apellidos. Junto a la temática "Bronces de óxido metálicos" aparecía entre paréntesis: "Tesis de Dani". La posibilidad de que pudiese tratarse de un enchufe se convirtió en objeto de discusión en las redes sociales y, ahora, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha solicitado una explicación del Gobierno por escrito.

Vozpópuli se ha puesto en contacto con el convocante de la oferta: el Instituto de Tecnología Química (ITQ) del CSIC, con sede en Valencia. La entidad niega rotundamente que se trate de una plaza adjudicada de antemano.

"El autor de la tesis es Daniel Delgado Muñoz y la defendió en 2019. Esta lleva por título Catalytic valorization of natural gas and biomass-derived feedstocks by metal oxides", explica Fernando Rey, director del centro. Delgado trabajó allí, pero lleva desde hace un año contratado en el equipo de investigación de la profesora Annette Trunschke en el Fritz-Haber-Institut del Max-Plank, en Berlín.

"Error de una nota de margen"

"La referencia a la tesis en el BOE se debe a la inclusión por error de una 'nota al margen' redactada de manera informal que utilizamos internamente los investigadores mientras estábamos preparando ese temario. En ella se menciona un trabajo específico de investigación desarrollado en el instituto al que se destina la plaza convocada", sostiene Rey.

Durante la elaboración de dicho programa -dice-, que consta de un total de 50 temas, se procede a la revisión interna de las líneas de investigación y desarrollos más relevantes del ITQ y a los que dará apoyo en su momento dicha plaza de técnico especializado.

"En la documentación de dicho análisis interno previo, que da lugar posteriormente al programa propuesto, se incluyen referencias específicas recientes al estado de dichos desarrollos. Finalmente, todas estas referencias son eliminadas, pero desafortunadamente en este caso no se eliminó dicha nota en la versión final del programa y fue enviada para su publicación al BOE. Por tanto, es un error en el que una nota de trabajo no fue eliminada en el texto final", aclara.

No se trata de un 'enchufe'. Es un error en el que una nota de trabajo no fue eliminada en el texto final de la propuesta de temario"

Rey insiste en que "no se trata de un enchufe": "El temario pretende dar oportunidad de acceso a esta plaza a cualquier candidato que se ajuste al perfil requerido en total igualdad de condiciones".

Ciudadanos quiere que sea el Gobierno el que zanje este asunto por escrito. Según recuerda la diputada Marta Martín en una pregunta parlamentaria registrada en la Cámara Baja este jueves, ya en la XIII legislatura su grupo parlamentario presentó un Proyecto de Ley para la mejora de la autonomía universitaria y la rendición de cuentas donde proponían diversas soluciones para evitar la endogamia en la investigación español.

"Fue rechazado con el voto en contra del GP Socialista en el Congreso, grupo que ahora sostiene al Gobierno, y cuyo partido mayoritario ostenta la cartera de Ciencia e Innovación", apunta en la exposición de motivos.

Endogamia en la Universidad

Martín hace referencia en su escrito a un informe de la Fundación Alternativas de 2019, coordinado por el científico Vicente Larraga, del mismo CSIC, en el que se concluye que "el débil nivel de internacionalización, la falta de movilidad y la endogamia" son tres de los problemas que sufre el sistema de ciencia y tecnología español.

"En concreto, en este trabajo se apunta que un 74,3% del cuerpo docente de plantilla fija de la universidad pública española ha obtenido su tesis en el mismo centro donde trabaja y un 87,6% trabaja en la comunidad autónoma donde ha leído su tesis", indica la parlamentaria.

"¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para garantizar la concurrencia competitiva y en igualdad de condiciones en el acceso a las plazas convocadas por las universidades españolas y los Organismos Públicos de Investigación?", pregunta Martín.

Desde las filas 'naranjas' quieren saber si el Gobierno considera "correcta" la difusión de la convocatoria para optar a las 133 plazas de técnicos especializados en el BOE un 24 de diciembre. "¿Está alguna de las 133 plazas de técnicos especializados en los Organismos Públicos de Investigación publicadas pre-adjudicada a 'Dani'?, pregunta Martín.

"Sobre-reacción en las redes"

Preguntado por la repercusión que ha tenido el asunto, Fernando Rey, director del ITQ, responde personalmente:

"Creo que ha habido una sobre-reacción en las redes sociales ante un desafortunado error, pero que es intranscendente en lo que se refiere al proceso selectivo en cuestión. Ahora entiendo lo que ocurre cuando noticias no contrastadas se difunden por las redes sociales sin ningún control", lamenta. En cualquier caso, insiste, queremos dejar claro que no se trata de una práctica endogámica, sino de un error en el procedimiento de elaboración de la propuesta del temario.

La ya famosa "tesis de Dani" se puede localizar en Teseo y en la biblioteca de de la Universidad Politécnica de Valencia. El trabajo versa sobre el empleo de óxidos metálicos para la transformación de derivados de biomasa y de componentes del gas natural.

En sus primeras páginas incluye una cita de José Ortega y Gasset sobre la verdad y la perspectiva: "La realidad, pues, se ofrece en perspectivas individuales. Lo que para uno está en último plano, se halla para otro en primer término". Nunca pensó el autor que su investigación acabaría en primer plano en el BOE... Y menos en el Congreso.