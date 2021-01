La Red Sísmica avisa sobre Granada: "No descartamos terremotos de mayor magnitud"

¿Qué ocurre en Granada? ¿A qué se debe esa cadencia de terremotos? ¿Puede haber nuevos temblores? De las risas nerviosas que los primeros días se veían en redes sociales se ha pasado ya a la preocupación de los granadinos que, en mitad de la noche, se echan a la calle asustados de que el techo caiga sobre sus cabezas. Y hay motivos para temer nuevas réplicas: "Lo más probable es que haya más casos y no se puede descartar que alguno sea de mayor magnitud".

Así lo advierte una portavoz de la Red Sísmica Nacional -dependiente del Instituto Geográfico Nacional- en conversación con Vozpópuli. Ya se han registrado cientos de temblores en la región, varios de ellos con una magnitud superior a los 3,5 puntos. En las últimas horas los granadinos han sentido con claridad cinco de ellos, en una noche en la que no hubo toque de queda: las autoridades flexibilizaron la imposición de sanciones en la vía pública a una población que respiraba agitada ante los acontecimientos.

"Hay una posibilidad muy considerable de que haya más temblores", advierte la portavoz de la Red Sísmica Nacional. La placa africana y la placa euroasiática avanzan con paso firme -4 o 5 milímetros al año- y uno de sus puntos de choque se ubica en las cordilleras Béticas. La tensión acumulada se rompe y desata la cadena de movimientos que estos días sacuden Granada.

"No podemos decir cuándo ni cómo se va a liberar esa tensión". Este organismo, encargado de notificar a Protección Civil cualquier movimiento significativo que pueda afectar a la población, acumula varias jornadas de trabajo a ritmo frenético. "Nos encargamos de hacer un registro continuado, lamentablemente no se puede predecir cuándo será el próximo terremoto". Y advierte: "No se puede descartar que vaya a haber temblores de mayor magnitud".

Antecedentes históricos

Los episodios históricos así lo avalan. En un informe actualizado este mismo domingo, Red Sísmica Nacional recuerda que "la cuenca de Granada es una de las zonas con mayor sismicidad de toda la Península Ibérica". El terremoto más antiguo del que hay constancia se remonta a 1431, que produjo graves desperfectos en la Alhambra.

El "más virulento" fue en la localidad Arenas del Rey, en 1884, con 839 víctimas mortales. En comparación con esas fechas hay que destacar que las edificaciones actuales absorben mejor las sacudidas y, por tanto, el riesgo es menor.

El histórico de Red Sísmica Nacional recoge otros movimientos destacados en la región. Ha habido terremotos de mucha más magnitud de los que estos días se registran, como el de 1954, de 7,8, o el de 2010, de 6,3. Sin embargo fueron mucho menos superficiales que los actuales y, por tanto, se sintieron mucho menos.

Las autoridades locales ya toman medidas en previsión de nuevas sacudidas. El Patronato de la Alhambra ha inspeccionado los posibles daños que haya sufrido este edificio histórico. Los expertos descartan daños estructurales o de gravedad, pero han decidido reforzar las almenas de la Torre de Gallinas.

Recomendaciones

Red Sísmica Nacional, además, recuerda el protocolo habitual ante movimientos sísmicos. Recomienda que se tengan a mano un silbato, un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio con pilas, un extintor, agua y comida no perecedera. También que, en la medida de lo posible, se lleven a cabo simulacros de evacuación y se evite colocar objetos pesados en zonas altas.

En caso de haber un nuevo terremoto, recuerda a la población que debe mantener la calma, agacharse, ponerse a cubierto -por ejemplo, bajo una mesa- y agarrarse. Si se está dentro de un edificio, alejarse de ventanas, muebles y lámparas. Y si se está en la calle, distanciarse de edificios, muros y postes eléctricos.

Después del terremoto, lo más recomendable es cerrar las llaves de luz, agua y gas, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, no entrar en edificios dañados e iluminar con linternas (no con fuego). En caso de quedar atrapado, cubrirse la boca y la nariz con la mano y evitar gritar para no asfixiarse con el polvo: "Golpee con un objeto para indicar su posición". Por último, evitar el uso del teléfono "a menos que sea estrictamente necesario" y "sólo hacer caso de informaciones de organismos y autoridades oficiales".