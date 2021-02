El Ejecutivo prevé reconocer un tercer sexo: el de las personas que no se consideran hombre o mujer

El Ejecutivo español ha emitido este martes un borrador de la ley trans. Un proyecto diseñado por el Ministerio de Igualdad y que permite a las personas que no se sienten ni hombre ni mujer que no especifiquen el sexo en el DNI. Según interpela la norma la "identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer"

Este proyecto de ley promovido por el departamento que dirige Irene Montero permitirá el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, únicamente se requerirá la "declaración expresa" de la persona. Con estas medidas Montero persigue devolver a "la persona el derecho inherente a decidir sobre su propio cuerpo y su ser".

Según el borrador, la rectificación registral de la mención del sexo "en ningún caso podrá estar condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno".

Otras medidas

El texto de la ley trans, también incluye medidas en el ámbito sanitario, educativo, laboral y deportivo. Entre las prestaciones sanitarias, destaca la norma para que "las personas trans con capacidad de gestar" puedan recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida.

Asimismo la norma prevé incluir a los menores de edad y establece que las personas entre 12 y 16 años puedan efectuar la solicitud de cambio de sexo "a través de sus representantes legales o por sí mismas con su consentimiento".