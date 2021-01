'Filomena' obliga a doblar turnos a los sanitarios, exhaustos por la pandemia y en plena vacunación

"Muchos compañeros no han podido venir este sábado", explica a Vozpópuli una de las trabajadoras de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Gregorio Marañón. "Los que estamos pues doblando turno, con el cansancio acumulado, y con la UCI llena", añade. Un ejemplo de primera mano del castigo del temporal Filomena a los centros sanitarios de Madrid, que empiezan a notar un nuevo repunte de los casos vinculados a las reuniones navideñas y que están inmersos en el proceso de vacunación.

Este escenario se extienda al resto de centros sanitarios de la capital, según ha podido saber este medio. Unos turnos duplicados, o incluso en algunas ocasiones triplicados, que sólo se pueden compensar de forma económica porque "la pandemia bloquea la opción de recibir más días libres", matiza esta trabajadora. La propia organización del Gregorio Marañón confirma este escenario y ha habilitado su hotel medicalizado Ayre Colón para que estos sanitarios que están doblando turno, y que no pueden regresar a casa, descansen en sus instalaciones.

Mientras, la actividad de pacientes se mantiene. "Hoy no hemos recibido ningún contagiado nuevo en UCI, aunque es cierto que las camas están ya llenas", explica la misma trabajadora. "En los primeros días del año se ha empezado a notar un nuevo aumento de casos. Nosotros esperamos que el aumento de verdad, vinculado con la Navidad, llegue en los próximos días", puntualiza. La actividad de entrada y salida de las ambulancias se ha visto afectada por la nevada, pero no les consta que no se hayan podido a tener a ninguna llamada.

Uno de los responsables de que este tránsito del hospital se haya producido de la mejor manera es la Unidad Militar de Emergencias (UME). Cinco vehículos de la UME especializados en circular con estas circunstancias custodian este fin de semana el Gregorio Marañón. "Hemos llegado esta mañana de León", afirma uno de los integrantes de esta unidad. "No tenemos fecha de vuelta y, de momento, nos han pedido que habilitemos las zonas más críticas de la ciudad y que apoyemos a las ambulancias en su tránsito", relata a este medio.

Los miembros de la UME bromean sobre las dificultades de los madrileños con el frío: "Arriba esto es verano". Su pronostico es que en los próximos días empieza la etapa más dura del temporal en la ciudad. "Si por la mañana no aumenta la temperatura para fundir esta nieve, por la noche se va a formar una capa de hielo que te quita de un plumazo la ilusión de verlo todo tan blanco", alertan los militares.

"15 días viviendo con la nieve"

Mientras que los sanitarios doblan turnos y los militares encienden las alertas, la sensación entre los viandantes es de felicidad. Videollamadas, fotos, muñecos de nieve, carreras con skis en medio de avenidas históricas y pasarela de los 'looks' montañeros más elaborados por el centro de Madrid. Un policía lo comenta con este medio: "Que disfruten porque nos quedan 15 días viviendo con la nieve".

Sus previsiones es que a finales de la próxima semana se empiece a recuperar la movilidad habitual. Su labor más dura fue el pasado viernes, cuando las nieves bloquearon arterias como la M30 y la M40. "Es impactante la cantidad de coche cruzados que han tenido que ser abandonados. Este sábado, excepto algún listo que hemos pillado queriendo salir del garaje para irse de Madrid, la gente se está comportando perfectamente", concluye este policía municipal.