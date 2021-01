Última hora del temporal 'Filomena', en directo | La nieve y el hielo colapsan media España

El temporal 'Filomena' ha conseguido colapsar media España con las históricas nevadas de las últimas horas. La borrasca sigue causando estragos en el centro peninsular, inclusive la capital. Madrid se encuentra en estos momentos prácticamente bloqueada y la mayoría de medios de transporte han tenido que ser suspendidos a causa de la nieve.

Esta situación que se repite en otros puntos del país, como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, e irá a más en las próximas horas, según las previsiones de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

Siga en 'Vozpópuli' la última hora de los incidentes provocados por el temporal 'Filomena', en directo:

10.30 Sólo Teruel se mantiene en alerta roja por la nieve de 'Filomena', que se desplaza al este. Parte de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana se mantienen en alerta naranja (riesgo importante) por las nevadas que aún deja la borrasca.

10.16 Los servicios de Cercanías en Madrid permanecerán suspendidos al menos hasta este domingo a mediodía y su restablecimiento se hará de forma paulatina, según ha informado la Delegación del Gobierno.

10.10 Reabre este domingo la estación de esquí de Sierra Nevada tras cerrar el sábado por el temporal.

Cetursa, la empresa pública encargada de la gestión de la estación de esquí de Sierra Nevada, ha reabierto la misma este domingo después de que el sábado permaneciese cerrada ante el fuerte viento en la zona provocado por la borrasca Filomena.

10.07 La Comunidad de Madrid inicia la segunda fase de la vuelta a la normalidad tras el temporal de nieve y frío, una vez resueltos los rescates de personas atrapadas en carreteras a primera hora de la tarde de ayer sábado, y tras ser atendidos estos ciudadanos en zona segura.

La autoridad regional recuerda a los madrileños que en las próximas horas vamos a registrar temperaturas muy bajas con nieve acumulada en las calzadas y aceras que se va a transformar en hielo. Por ello, los medios mecánicos de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Carreteras regional y estatal y de los municipios de nuestro territorio llevan horas trabajando para recuperar y liberar los accesos y vías internas de las ciudades.

9.54 El Ejército de Tierra está ayudando a todo tipo de personas y profesionales sanitarios a desplazarse a sus hospitales, en muchos casos con accesos bloqueados por la nieve. Para ello, los militares están empleando sus propios vehículos.

9.47 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará esta mañana al ministerio del Interior para presidir a las 11.30 horas la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil. Junto al presidente del Ejecutivo estarán los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

9.45 El Ayuntamiento de Madrid mantiene este domingo el Retiro y otros ocho parques históricos de la capital cerrados debido al impacto de la borrasca 'Filomena', no realizará recogida de residuos orgánicos en los domicilios y tiene los puntos limpios cerrados.

9.31 La UME limpia accesos a hospitales, Mercamadrid y almacenes de farmacia bloqueados por la nieve.

Los militares han estado trabajando durante toda la madrugada para tratar de restablecer la normalidad tras el paso del temporal 'Filomena'.

9.22 Los trenes de la línea R15 de Renfe siguen sin circular entre Reus (Tarragona) y Ribarroja (Valencia) este domingo por la mañana debido al temporal 'Filomena', que también ha obligado a suspender el servicio de la R13 y la R14 entre Lleida y la Plana-Picamoixons (Tarragona).

9.19 Un total de 14 carreteras están cortadas y unos 120 tramos están afectados por el temporal que causa la borrasca 'Filomena' en Cataluña, según los datos registrados a las 8.30 horas de este domingo.

9.13 Teruel, Zaragoza, Tarragona y Castellón siguen este domingo con avisos rojos por riesgo extremo de nevadas.

En el resto de la Península puede haber algunas precipitaciones débiles y dispersas de la borrasca 'Filomena', menos probables cuanto más al oeste, que tienden a cesar.

8.32 Madrid amanece aún blanca, sin autobuses ni aviones y con termómetros más bajos.

22.00 Madrid ya tiene habilitados carriles de circulación en vías principales como Gran Vía o Paseo del Prado

La ciudad de Madrid ya tiene habilitados carriles de circulación en vías principales de la capital como Gran Vía, Paseo del Prado y la Avenida de la Albufera después de que el Ayuntamiento haya procedido, una vez ha dejado de nevar, a retirar la cantidad de nieve depositada en las calles, de hasta 60 centímetros en algunos barrios.

Así lo ha dado a conocer este sábado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press, en la que ha manifestado que la intención del Consistorio es continuar despejando vías principales de la ciudad para recobrar algo de normalidad. "Hay un objetivo complicado pero importante, tener carriles de circulación abiertos en los principales ejes", ha reiterado.

21.30 El Gobierno evaluará mañana la situación para asegurar el traslado de la vacuna de Pfizer

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad evaluarán este domingo la situación provocada por el paso de la borrasca 'Filomena' para asegurar el traslado, almacenamiento y distribución de la vacuna de Pfizer.

Así lo ha manifestado este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia en rueda de prensa para informar sobre los efectos del temporal, en la que ha recordado que está previsto que las nuevas dosis de las vacunas de Pfizer lleguen a España este lunes, informa Europa Press.

El ministro ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad han mantenido desplegadas "todas sus capacidades" para que esta contingencia no afecte de modo alguno a los planes de prevención de la pandemia del Covid-19 ni a las campañas de vacunación en las comunidades autónomas.

21.00 Iberia cancela los vuelos del domingo

Ante la prolongación del cierre del aeropuerto de Madrid, Iberia cancela todos los vuelos del domingo, excepto los de largo radio a partir de las 23:00 HRS

20.30 El Gobierno asegura que ya no queda ninguna persona atrapada en las carreteras

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que ya no queda nadie atrapado en sus vehículos en las carreteras, donde ha llegado a haber hasta 1.500 coches en esa situación debido al temporal de nieve.

Ábalos, en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Madrid junto al titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que, una vez que no quedan personas atrapadas en las carreteras, la prioridad es ahora asegurar el transporte de alimentos y medicinas, para lo que el Gobierno trabaja para poner en marcha convoyes de camiones guiados a partir del lunes.

20.10 Renfe y el aeropuerto de Barajas no reanudarán su actividad al menos hasta el domingo por la tarde

Renfe ha suspendido hasta el mediodía de mañana, domingo, todos sus servicios con origen o destino en Madrid tanto en alta velocidad (AVE) como larga y media distancia debido a la borrasca Filomena. Por su parte, AENA ha informado que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no retomará su actividad al menos hasta la tarde del domingo.

El Aeropuerto AS #Madrid - #Barajas mantendrá suspendidas las operaciones al menos hasta el domingo por la tarde, cuando podrían retomarse de forma gradual. Hay 2 pistas despejadas, pero los protocolos son muy estrictos y se esperan heladas.Actualizaremos mañana a las 13:00h. pic.twitter.com/Ng1TQalL33

20.00 Marlaska pide evitar desplazamientos: “Casi 20.000 kilómetros de carreteras están afectadas”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se queden en casa en las próximas horas, y ha indicado que en caso de tener que salir es “imprescindible dejar libre el carril izquierdo” en las carreteras para permitir la circulación de los servicios de emergencia y limpieza viaria.

19.30 El Gobierno garantiza el suministro de vacunas y atención sanitaria por covid-19 pese al temporal

El Gobierno ha garantizado los suministros de vacunas, así como de las prestaciones sanitarias necesarias por la pandemia pese a la situación extraordinaria generada por el temporal Filomena, que colapsa gran parte de España después de dos días de intenso temporal, informa Efe.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que el servicio de Protección Civil está preparado para apoyar los servicios esenciales, entre los que ha destacado el reparto de vacunas contra el coronavirus y las prestaciones sanitarias, entre ellas los trasplantes de órganos o las diálisis, en "situaciones tan extraordinarias como estas".

Sobre el suministro de vacunas y la próxima llegada de una nueva remesa de inyectables a España, el responsable de Interior ha subrayado que el objetivo del Gobierno es "garantizar" los servicios esenciales, vitales y la asistencia sanitaria.

19.00 Comercios que retan a 'Filomena'... a la fuerza: "No podemos cerrar, estamos asfixiados"

Son pocos los pequeños comercios de Madrid que abren la persiana en mitad del temporal. Los propietarios echan cuentas tras la pandemia y afirman: "No podemos perder más clientes". Reportaje de Gonzalo Araluce.

18.30 Vidal-Quadras, salvado de la nieve en Madrid por un 'ángel de la guarda': "Le debo la vida"

El temporal 'Filomena' dejó este viernes al expolítico y escritor atrapado durante horas en un vehículo en la M-40: "Si yo no hubiera tenido su ayuda, no creo que hubiera aguantado”. Lo cuenta Leo Rama.

18.15 Deja de nevar en Madrid tras alrededor de 30 horas seguidas

La nevada provocada por el temporal Filomena en Madrid capital ha parado aproximadamente a las 17 horas de este sábado tras unas 30 horas seguidas nevando, informa Europa Press.

18.00 Caos tras el cierre de Barajas: los clientes denuncian el colapso en las aerolíneas

El aeropuerto madrileño ha suspendido todos los vuelos hasta que remita el temporal. Las aerolíneas sugieren el cambio de los billetes, pero los pasajeros denuncian que las líneas de atención al cliente están saturadas

17.30 Sánchez pone el Ejército y la UME a disposición de Almeida y los madrileños

17.15 Telefónica ofrece cobijo en su sede a 1.000 personas que quedaron bloqueadas

Telefónica ha acogido en su sede central de Las Tablas, en Madrid, a más de 1.000 personas que se quedaron atrapadas en sus vehículos en las carreteras aledañas al edificio como consecuencia del temporal. La compañía está colaborando con la Unidad Militar de Emergencias desplegada en Madrid y la Cruz Roja en la atención y ayuda de las personas afectadas por las nevadas, informa Europa Press.

16.45 Emergencias Madrid desvincula la muerte de una persona en Carabanchel a la nevada

Los servicios de Emergencias han confirmado la muerte de una persona sin techo de 73 años en el distrito de Carabanchel, según ha informado el consejero de Interior, Enrique López. “Estamos esperando la confirmación para conocer exactamente lo que ha ocurrido”, ha señalado López en declaraciones a la Cadena SER.

Según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid a Telemadrid, esta persona sin hogar sufrió una parada cardiorrespiratoria ante la que nada pudieron hacer los sanitarios del Samur.

16.37 Sánchez llama a Almeida y a los presidentes de las autonomías más afectadas por el temporal

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está llamando en este momento a los presidentes de las Comunidades Autónomas más afectadas por la borrasca Filomena. Sánchez también establecerá contacto con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, y con el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, uno de los núcleos de población más golpeado por la tormenta de nieve.

El presidente está trasladándoles un mensaje de máxima coordinación entre las administraciones como principal herramienta para luchar contra los efectos de la borrasca, informa Moncloa.

Acabo de recibir una llamada del presidente @sanchezcastejon ofreciendo la colaboración del Gobierno. Nuestro Ejército, y en particular la @UMEgob , está haciendo una gran labor en nuestra región. #PlanInclemenciasCM

16.30 Almeida prevé que "hasta finales de la semana que viene" no habrá "cierta normalidad

El alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, prevé que "hasta finales de la semana que viene" no habrá "cierta normalidad" en la capital. En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, ha advertido de que resolver la "dificilísima" situación que ha provocado la nieve en Madrid "va a exigir paciencia".

16.15 'También hay que pedir perdón porque nieve en Madrid', el dardo de Rubén Arranz.

16.05 El colapso de Madrid por la nieve obliga a los supermercados a cerrar el fin de semana

El colapso por la nieve en Madrid y otras ciudades españolas como Toledo ha obligado a que varios supermercados tengan que echar el cierre a mitad de esta jornada de sábado, cuando ya habían retrasado su horario de apertura. Lo cuenta Nerea San Esteban.

15.55 Iberia ha desviado desde ayer 17 aviones con 2.900 pasajeros por el temporal

Iberia ha tenido que desviar desde ayer 17 aviones a aeropuertos alternativos -10 a Barcelona, 6 a Málaga y uno a Valencia-, con 2.900 pasajeros afectados, por la borrasca Filomena, ha informado este sábado la aerolínea en un comunicado. Asimismo, la compañía pide a los clientes que tengan vuelos hacia o desde Madrid que no acudan al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas ni a los aeropuertos de origen, porque no está saliendo ni llegando vuelo alguno y adelanta que, debido a la nevada, que continúa, y a las previsiones de bajas temperaturas para los próximos días, es posible que la operativa siga afectada durante más tiempo.

15.50 El aeropuerto de Barajas podría seguir afectado por el temporal durante varios días

Aena mantiene activos todos los dispositivos de limpieza de pistas y plataformas para retirar la nieve en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en previsión de que las bajas temperaturas de los próximos días provoquen importantes heladas que podrían seguir afectando a estas instalaciones, informa Efe.

15.35 Cuarta víctima mortal por las nevadas: fallece por hipotermia un hombre sin hogar en Madrid

Un hombre sin hogar que vivía en las calles del barrio madrileño de Carabanchel es el primer fallecido en la ciudad a causa del temporal, que desde este viernes ha provocado fuertes nevadas en la capital, según informa TVE. Vecinos del barrio han hallado al hombre aún con vida en la plaza de las Palmeras pero mostrando graves signos de hipotermia y, tras llamar al Samur, han tratado de recuperarlo con masajes cardíacos. Los servicios de urgencias, que han llegado al lugar poco después, le han encontrado ya fallecido y no han podido salvar su vida.

14.51 La Comunidad de Madrid recomienda no hacer acopios innecesarios de comida y "salir de casa sólo si es absolutamente necesario para adquirir productos de primera necesidad". "Las condiciones adversas por el temporal han impedido que muchos supermercados abran hoy sus puertas y otros lo hacen con el personal mínimo", ha señalado el gabinete de prensa de la Puerta del Sol.

14.43 Una mujer da a luz en un coche tras horas esperando una ambulancia en Madrid. Madre e hija han sido finalmente trasladadas al Hospital La Paz tras la demora en la llegada de los servicios sanitarios por las complicaciones del temporal 'Filomena'.

14.30 Metro de Madrid abrirá durante toda la próxima madrugada para facilitar los desplazamientos por el temporal de frío y nieve, según ha confirmado la Comunidad de Madrid.

14.27 Los Reyes han mostrado su dolor por las víctimas del temporal, que ha provocado hasta ahora tres fallecidos, un hombre y una mujer cuyo coche fue arrastrando por la corriente del río Fuengirola, y otro hombre de 54 años, cuyo cadáver ha sido hallado sepultado por la nieve en Zarzalejo, en la Sierra Oeste de Madrid.

14.21 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este sábado que el Ayuntamiento está cerrando acuerdos con hoteles de la capital para que las personas que se han visto atrapadas en la nieve en los viales de acceso a Madrid puedan acudir a ellos y descansar.

14.10 El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecen a esta hora para informar de las actuaciones del Gobierno frente al temporal 'Filomena'. Ambos coinciden en que los próximos días serán "complicados" y piden a los ciudadanos que "permanezcan en sus domicilios": "La situación es grave".

"La situación será más peligrosa que la que tenemos ahora mismo", advierte Ábalos, que adelanta que los esfuerzos una vez que amaine la borrasca se centrarán en retirar las placas de hielo, algo que no será tarea fácil.

14.02 El techo del pabellón deportivo del colegio bilingüe Villa de Móstoles (Madrid), situado en la calle Camino de Humanes, ha terminado cediendo por el peso de la nieve acumulada durante las últimas horas en la localidad.

14.00 El Metro de Madrid seguirá funcionando las 24 horas pese al temporal.

13.50 Muere un hombre en Madrid sepultado por la nieve del temporal 'Filomena'.

13.22 La Comunidad de Madrid ha rescatado en las últimas horas a más de 1.000 personas que han quedado atrapadas en sus vehículos debido a la intensa nevada provocada por la borrasca 'Filomena' y aún quedan 300.

13.17 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno central "medios humanos y materiales" para afrontar el temporal 'Filomena' en la capital, dado que puede dejar la ciudad en una situación "muy complicada" la próxima semana por el "bajón drástico" de temperaturas previsto tras el fin de la nevada.

13.02 Ábalos se muestra "sorprendido" por la magnitud del temporal 'Filomena'. El ministro de Transportes pide reducir la movilidad y asegura que el sistema de coordinación para hacer frente a las incidencias no tiene precedentes

12.50 El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha decretado la activación de la Fase de Alerta, desde las 13.00 horas de este sábado en las zonas de la Cordillera Cantábrica y Meseta en León y Meseta de Zamora. Además, debido a la situación actual en la provincia de Soria, se decreta también el paso de Fase de Alerta a Fase de Preemergencia todas las zonas de esa provincia: Ibérica, Meseta y Sistema Central.

12.45 La Guardia Civil ha auxiliado ya a cerca de 1.500 personas en la Comunidad de Madrid. Los datos facilitados por el Ministerio del Interior son los siguientes:

12.34 Varios pueblos de la Sierra Norte de Madrid, como La Hiruela, Puebla de la Sierra y Prádena, se encuentran incomunicados tras las fuertes nevadas.

12.25 El PP ha reclamado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "dé la cara" ante los estragos del temporal en amplias zonas de España

12.22 La nevada que ha caído en la ciudad de Madrid es la mayor desde 1971 y ha dejado 33 litros por metro cuadro en forma de nieve en las 24 horas previas a las 07.00 horas de hoy, según han informado a Efe fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

11.57 Guadalajara pide ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME). El alcalde Alberto Rojo, ha solicitado formalmente a primera hora de la mañana de este sábado la intervención militar en la ciudad, para que sus efectivos se sumen a un protocolo que aglutina ya a medios municipales, provinciales y regionales.

11.50 Los colegios, institutos y universidades de la Comunidad de Madrid permanecerán cerrados el lunes y el martes, según ha confirmado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

11.28 La nieve mantiene retenidos a unos 970 camiones en áreas de servicio de la provincia zaragozana entre las autovías A-2 y la A-23, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. Estos datos corresponden a la situación de las carreteras a las 6.45 horas de este sábado, 9 de enero.

11.14 'Filomena' se cobra sus dos primeras víctimas mortales, una mujer y un hombre que quedaron atrapada en su vehículo y fueron arrastrada por una riada en el municipio de Mijas, en Málaga. Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, una llamada alertó sobre las 2.20 horas de la madrugada que una pareja se encontraba bloqueada en el interior de un coche, en la zona Parque del Esparragal, entre los municipios de Mijas y Fuengirola.

11.10 Varios vehículos de la EMT permanecen varados en las calles de Madrid desde anoche por la tromba de nieve del temporal 'Filomena'. En la imagen, un autobús junto a la parada de metro de Iglesia, en la calle Eloy Gonzalo con Santa Engracia.

11.01 La entrada principal del Hospital La Paz de Madrid se encuentra sepultada por la nieve en este momento, tal y como muestra esta imagen tomada por un trabajador del centro.

10.50 El temporal 'Filomena' afecta ya a 591 vías y un centenar de puertos de montaña de la red nacional, según ha informado este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT).

10.42 Renfe suspende todos los trenes con origen o destino en Madrid por el temporal 'Filomena'.

Adif ha señalado que la borrasca ha provocado desde las 23.00 horas del viernes averías generalizadas en las estaciones del contorno de Madrid.

10.31 El Corte Inglés cierra en Madrid, Toledo y Guadalajara.

10.25 Madrid ha amanecido este sábado bajo un manto de nieve del temporal 'Filomena', que también ha provocado la caída de numerosos árboles en la región a causa de los fuertes vientos, lo que en algunos casos ha afectado al mobiliario urbano o a los coches que estaban aparcados en la calle.

10.19 La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 solicita a la población paciencia, colaboración y reducir al máximo los desplazamientos en vehículo privado y recuerda que es imprescindible el uso de cadenas en toda la red de carreteras de la región.

10.14 'Filomena' también está causando estragos en Cataluña. La borrasca ha obligado a cortar cuatro carreteras por acumulación de nieve: el Eje Transversal o C-25 (Vilobí d'Onyar-Espinelves, en Girona), la C-12 (Maials-Albatàrrec, en Lleida), y la C-44 (Tivissa-Vandellòs) y la TV-302, ambas en Tarragona.La mayoría de carreteras en las que es necesario el uso de cadenas se encuentra en Lleida, donde hay más de treinta vías en esta situación. Entre las más importantes se encuentran varios tramos de la N-260, la N-230 entre Lleida y Alfarràs, la C-53 entre Tàrrega y Balaguer, la C-26 entre Alcarràs y Balaguer, la C-28 entre Baqueira y Esterri d'Àneu y la C-13 entre Llavorsí y Esterri.En Tarragona, además de las dos carreteras cortadas, hay seis vías en las que es necesario el uso de cadenas, entre ellas la N-240 entre Vimbodí y Lleida y la C-12 de Amposta a Vilanova de Meià. En Girona está cortado el Eje Transversal, y en Barcelona hay una vía donde es necesario el uso de cadenas, la C-55 entre Solsona y Cardona.

10.03 La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, preside este sábado por la mañana la reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) para coordinar las actuaciones de los servicios de emergencias por el temporal 'Filomena'.

10.01 La nieve y el hielo registrados en las últimas horas han afectado a más de cien carreteras, la mayoría pertenecientes a la red secundaria, en Castilla y León, según los datos consultados por Efe este sábado en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT).Las provincias de Ávila, Soria y Burgos acaparan la mayor cantidad de vías con problemas para circular, aunque las dificultades también se han centrado en carreteras de Segovia, Segovia, Salamanca, Valladolid y Soria.

9.46 Numerosos conductores continúan atrapados en las carreteras madrileñas.

Llevo diez horas y media atrapada en la #M40 y no he podido avanzar NADA por favor @112cmadrid ya no puedo más.