Última hora del temporal 'Filomena', en directo | La nieve colapsa media España

El temporal 'Filomena' ha conseguido colapsar media España con las históricas nevadas de las últimas horas.

La borrasca sigue causando estragos en el centro peninsular, inclusive la capital. Madrid se encuentra en estos momentos prácticamente bloqueada y la mayoría de medios de transporte han tenido que ser suspendidos a causa de la nieve.

Esta situación que se repite en otros puntos del país, como Aragón, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, e irá a más en las próximas horas, según las previsiones de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

Siga en Vozpópuli la última hora de los incidentes provocados por el temporal 'Filomena', en directo.

10.50 El temporal 'Filomena' afecta ya a 591 vías y un centenar de puertos de montaña de la red nacional, según ha informado este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT).

10.42 Renfe suspende todos los trenes con origen o destino en Madrid por el temporal 'Filomena'.

Adif ha señalado que la borrasca ha provocado desde las 23.00 horas del viernes averías generalizadas en las estaciones del contorno de Madrid.

10.31 El Corte Inglés cierra en Madrid, Toledo y Guadalajara.

10.25 Madrid ha amanecido este sábado bajo un manto de nieve del temporal 'Filomena', que también ha provocado la caída de numerosos árboles en la región a causa de los fuertes vientos, lo que en algunos casos ha afectado al mobiliario urbano o a los coches que estaban aparcados en la calle.

10.19 La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 solicita a la población paciencia, colaboración y reducir al máximo los desplazamientos en vehículo privado y recuerda que es imprescindible el uso de cadenas en toda la red de carreteras de la región.

10.14 'Filomena' también está causando estragos en Cataluña. La borrasca ha obligado a cortar cuatro carreteras por acumulación de nieve: el Eje Transversal o C-25 (Vilobí d'Onyar-Espinelves, en Girona), la C-12 (Maials-Albatàrrec, en Lleida), y la C-44 (Tivissa-Vandellòs) y la TV-302, ambas en Tarragona.La mayoría de carreteras en las que es necesario el uso de cadenas se encuentra en Lleida, donde hay más de treinta vías en esta situación. Entre las más importantes se encuentran varios tramos de la N-260, la N-230 entre Lleida y Alfarràs, la C-53 entre Tàrrega y Balaguer, la C-26 entre Alcarràs y Balaguer, la C-28 entre Baqueira y Esterri d'Àneu y la C-13 entre Llavorsí y Esterri.En Tarragona, además de las dos carreteras cortadas, hay seis vías en las que es necesario el uso de cadenas, entre ellas la N-240 entre Vimbodí y Lleida y la C-12 de Amposta a Vilanova de Meià. En Girona está cortado el Eje Transversal, y en Barcelona hay una vía donde es necesario el uso de cadenas, la C-55 entre Solsona y Cardona.

10.03 La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, preside este sábado por la mañana la reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) para coordinar las actuaciones de los servicios de emergencias por el temporal 'Filomena'.

10.01 La nieve y el hielo registrados en las últimas horas han afectado a más de cien carreteras, la mayoría pertenecientes a la red secundaria, en Castilla y León, según los datos consultados por Efe este sábado en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT).Las provincias de Ávila, Soria y Burgos acaparan la mayor cantidad de vías con problemas para circular, aunque las dificultades también se han centrado en carreteras de Segovia, Segovia, Salamanca, Valladolid y Soria.

9.46 Numerosos conductores continúan atrapados en las carreteras madrileñas.

Llevo diez horas y media atrapada en la #M40 y no he podido avanzar NADA por favor @112cmadrid ya no puedo más.