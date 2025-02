Tellado exige al Gobierno que tramite ya la ley antiokupación que llevan vetando un año

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, ha exigido al Ejecutivo que avance con la tramitación de la Ley Antiokupación, que, según él, el Gobierno ha mantenido congelada desde hace un año. Tellado critica que el Gobierno esté más enfocado en leyes que, a su juicio, aseguran la impunidad judicial del entorno de Pedro Sánchez, como la llamada Ley Begoña. En su declaración, el portavoz subraya la necesidad de abordar el problema de la vivienda en España y denuncia que el Gobierno impide que los populares presenten alternativas como esta ley. "No le pedimos a los socialistas que nos las voten, solo que no nos las veten", sentencia Tellado.

El Gobierno y la Ley Antiokupación

El portavoz popular acusa al PSOE de hacer política para beneficio propio y de sus socios, calificando de "escándalo absoluto" las prioridades del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según Tellado, estas prioridades contrastan con las preocupaciones del Partido Popular, que incluyen la Ley de Vivienda y la conciliación familiar. Además, critica que el año 2024 ha sido el año no electoral con menos leyes aprobadas en la historia constitucional del país.

En este contexto, destaca que el Congreso tiene más leyes del PP bloqueadas o vetadas que aprobadas, lo cual refleja, según él, un problema en el funcionamiento legislativo actual. La preocupación de Tellado se extiende a la postergación de la tramitación de la Ley de Vivienda y la del suelo, que, según él, el PSOE retrasa por miedo a que el resultado de la votación no sea favorable. Advierte que el problema de la vivienda en España no puede esperar a que el Gobierno ajuste sus cálculos políticos. Esta situación, según el portavoz, es una muestra de cómo las prioridades del Ejecutivo actual no están alineadas con las necesidades reales del país.

En este sentido, la falta de acción en materia legislativa es vista como un impedimento para abordar problemas urgentes. La imputación de una asesora de Moncloa también ha sido un tema de crítica para Tellado, quien asegura que "en el sanchismo no hay un día sin su imputado", sumando ya 16 personas en esa condición. El portavoz popular lamenta que "este país no tiene por qué acostumbrarse a que lleguen citaciones judiciales al Palacio de la Moncloa y a los ministerios día sí y día también". Además, critica que la solución no puede ser promover una ley que impida investigar al entorno de Sánchez y sus allegados. En su opinión, el sistema debe regirse por el imperio de la ley, no por un sistema donde una "familia imperial" esté por encima de la ley.

El imperio de la ley frente a la familia imperial

Tellado sostiene que, si Pedro Sánchez quiere que su entorno no sea investigado, debería aconsejarles "que no acepten puestos de trabajo creados a medida, o que no remitan cartas de recomendación a empresas que optan a contratos públicos". En este contexto, el portavoz del PP critica la gestión del Gobierno y sugiere que las acciones del Ejecutivo se centran más en proteger a sus allegados que en promover la transparencia y el cumplimiento de la ley.

La falta de acción y las prioridades del Gobierno, según él, están perjudicando el funcionamiento del sistema democrático y legislativo en España. En cuanto a la Proposición No de Ley de Junts sobre la cuestión de confianza, Tellado asegura que Armengol lleva dos meses poniendo "todo tipo de excusas y mareando la perdiz". Según el portavoz popular, la realidad es que estaban esperando la respuesta de Pedro Sánchez.

Este retraso, en su opinión, es una muestra más de las tácticas del Gobierno para evitar enfrentar cuestiones críticas. La cuestión de confianza, que finalmente se tramitará, es vista por Tellado como un "nuevo pago al prófugo" para que Sánchez pueda continuar en el poder por unos meses más, lo cual, según él, refleja la falta de compromiso del Gobierno con la estabilidad política. El portavoz popular concluye que la cesión de Sánchez ante Puigdemont para tramitar la cuestión de confianza es un ejemplo más de los compromisos del presidente con sus socios políticos. Según Tellado, esta situación evidencia una vez más la distancia entre las prioridades del Gobierno y las necesidades del pueblo español. En su opinión, el Ejecutivo debería centrarse en abordar problemas reales, como la vivienda y la transparencia, en lugar de buscar acuerdos que solo benefician a unos pocos. Esta crítica refleja la posición del PP respecto a la actual gestión del Gobierno y su enfoque en la política nacional.