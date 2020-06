Tres meses con la oficina y el colegio en casa: "El teletrabajo con los niños no es teletrabajo"

Adaptarse al teletrabajo no ha sido ningún camino de rosas para aquellos padres y madres que han tenido que seguir desempeñando su actividad laboral en un entorno doméstico donde los más pequeños también han tenido que cambiar su rutina fuera del centro escolar. Mientras el Gobierno aprueba la reapertura de piscinas o de discotecas, los centros educativos permanecen cerrados. Algunas escuelas infantiles -como las dependientes del Ayuntamiento de Madrid- priorizarán en su reapertura a aquellas familias cuyos progenitores no tienen posibilidad de teletrabajar.

La casa ha sido en muchos casos un rompecabezas donde cada uno ha intentado encontrar un espacio libre de distracciones. "Los primeros días yo pensé trabajar en la mesa del salón y mi hijo conmigo, pero fue totalmente imposible. Al final son cinco horas y mi hijo no está cinco horas haciendo deberes. Luego está la tele, ruido constante y era imposible", lamenta Ana, administrativa de una compañía de seguros.

El tiempo de atención a los hijos también se ha visto trastocado con la suspensión de las clases. "Mi marido es responsable de un grupo de personas y está continuamente con videollamadas y atendiendo gente. Yo he tenido que organizar mi trabajo y mi tiempo para poder atender a mi hijo, que también tiene sus deberes todos los días", explica Gloria, profesora de educación infantil en un colegio de Santander. "Tiene diez años y necesita que esté con él porque si no se distrae. En casa no se centran igual que en el colegio. Lo que allí les lleva cinco minutos, a lo mejor en casa está una hora dándole vueltas", añade.

Cree que es "inviable" mantener este modelo durante mucho más tiempo. "Hablando con otras madres, veo que tengo suerte de que me puedo gestionar un poco, pero que el teletrabajo, en realidad, con hijos en casa no es teletrabajo", añade.

El número de pequeños y las edades de cada uno también puede complicar la situación. "Teletrabajar con niños es muy difícil, sobre todo si- como en nuestro caso- son tres niños pequeños menores de cuatro años", apunta Alejandro, arquitecto de profesión, cuya pareja también teletrabaja. Él se las tuvo que ingeniar para trocear su jornada laboral y poder atender a los tres pequeños. "El rendimiento es mucho menor, estas agotado y aunque estés las mismas horas que antes, no termina de salir todo el trabajo", explica.

Su rutina comienza con un buen 'madrugón' a las seis de la mañana. Ambos aprovechan para trabajar hasta que los niños se levantan. Mientras ella sigue con su jornada laboral, él se hace cargo de los pequeños hasta la hora de la comida. Después, aprovecha la siesta para seguir trabajando. A última hora de la tarde se los llevan de paseo para intentar que se duerman pronto. Aunque ese esquema ideal pocas veces se cumple. "Normalmente pasa cualquier cosa que lo interrumpe; alguno se pone malo, no duerme, se hacen daño al estar medio salvajes en casa...", apunta Alejandro.

Una vez terminado el confinamiento, es la abuela quien se encarga de ellos durante algunas horas que permiten a los padres dedicarse de forma exclusiva a su trabajo. "Sin un apoyo externo no es viable, el teletrabajo es una muy buena opción ya que te quitas atascos y desplazamientos, pero con los niños en casa no es sostenible en el tiempo. Acabas tan agotado mentalmente que al final no puedes hacer bien ni una cosa ni la otra", concluye.