A criterio del jefe y sin horarios cerrados: las dudas del teletrabajo de los funcionarios

Los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) podrán solicitar acogerse al teletrabajo. Los sindicatos CSIF, UGT y CIG han sellado esta semana un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para que los empleados del Estado puedan seguir ejerciendo sus funciones desde sus domicilios una vez finalice el estado de alarma, como han estado haciendo desde que comenzó la crisis del coronavirus.

En los últimos meses, diferentes ministerios y organismos públicos han hecho compras de material informático para dotar a los funcionarios de equipos con los que trabajar. Sin embargo, una resolución dictada por el secretario de Estado de Función Pública para regular el nuevo escenario deja en el aire algunos aspectos. La misma se enmarca en el 'Plan de Transición a la Nueva Normalidad' del Gobierno y tendrá vigencia indefinida a partir de este lunes, mientras dure la emergencia sanitaria.

En líneas generales, la modalidad ordinaria de trabajo será la presencial, pero se podrá dedicar hasta un 20% de la jornada semanal a la prestación de trabajo a distancia. Además, habrá colectivos prioritarios como el personal vulnerable o quien tenga a su cargo menores de hasta 14 años o personas mayores, dependientes o con discapacidad, que podrán acogerse al teletrabajo y completar su jornada semanal con un 20% de trabajo presencial.

Aunque el sector público español -al igual que el privado- se encuentra a la espera de una regulación legislativa del trabajo no presencial, la covid-19 ha obligado a dar un impulso a una fórmula que se comenzará implementar sin tener un marco jurídico definido. En este sentido, al sindicato CCOO le asaltan las dudas y ha decidido no suscribir el acuerdo, aunque desde el Ministerio aseguran haber incorporado algunas de sus propuestas en la negociación.

"El teletrabajo no se está configurando como un derecho de los trabajadores y las trabajadoras, sino como una decisión organizativa del titular de la unidad que puede decidir sin ningún tipo de criterio qué puestos pueden ser susceptibles o no de teletrabajo", expone el secretario general de FSC-CCOO en la AGE, José Manuel Vera. "Podemos tener supuestos de gente con menores o mayores a su cargo, si el jefe de la unidad determina que un puesto no es susceptible de teletrabajo, no hay ningún derecho", apunta.

También echa en falta regulación de aspectos que, a juicio del sindicato, "suponen una pérdida de derechos". "No se regula quién pone los medios para teletrabajar", lamenta. En muchos casos a lo largo de estos meses han sido los propios funcionarios quienes han puesto sus propios ordenadores personales en el domicilio, sus líneas telefónicas y de conexión a internet.

Desde el sindicato también lamentan que no se establezca "ningún tipo de compensación" y que no se regule sobre la prevención de riesgos laborales. "¿Qué sucede si alguien tiene un accidente cuando está teletrabajando?", se pregunta Vera.

En materia de horarios, la resolución dictada por el secretario de Estado habla de flexibilidad, aunque asegura que "la prestación de los servicios en modalidades no presenciales o de éstas con modalidades presenciales no supondrá menoscabo de la jornada y horario de cada empleado o empleada pública, debiéndose respetar en todo caso el descanso necesario". Más allá de eso, no establece cómo se articulan los controles de jornada.

De todas formas, es previsible que los diferentes organismos públicos terminen acotando las diferentes peculiaridades de cada departamento mediante la negociación en las correspondientes Mesas Delegadas.

Trabajo por objetivos

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública esgrimen que es el jefe de la correspondiente unidad quien deberá controlar el trabajo de sus subordinados e indican que en muchos puestos de la Administración se trabaja "por objetivos". Es decir, que si el funcionario debe tramitar 600 expedientes, lo importante es que el trabajo esté hecho dentro del plazo fijado. Esto se convierte en un arma de doble filo, pues como ocurre también en el sector privado, el teletrabajo ha hecho que la jornada laboral acabe inundando todas las partes del día, que deja al trabajador sin derecho a la "desconexión".

El sector público estatal cuenta con algo más de medio millón de empleados, de los que 231.456 pertenecen a la Administración propiamente dicha. Según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Carolina Darias a Vozpópuli, actualmente los efectivos se reparten casi a partes iguales entre quienes están trabajando de forma presencial 83.086 (46,37%) y quienes lo siguen haciendo desde sus domicilios 84.161 (46,97%). Hace un mes sólo acudían a su puesto 46.618 empleados públicos de la Administración central. El número de aislados es de 1.931, frene a los 6.203 que llegaron a alcanzar hace dos meses.

La propia ministra Darias, aseguró hace poco en el Senado que el Gobierno está trabajando en "dotar de un marco jurídico adecuado y consensuado a esta forma de trabajo, mejorando la conciliación y respetando los principios de igualdad y corresponsabilidad". Por su parte, el Ministerio de Trabajo sacó recientemente a consulta pública un proyecto para regular el teletrabajo en España que plantea, entre otras cosas, que las empresas puedan compensar a los empleados que ponen los medios en sus domicilios.