El Supremo no avalará la condena a la caja B del PP, motivo de la moción contra Rajoy

El Tribunal Supremo avalará la mayor parte de la sentencia que condenó por corrupción a cargos del PP en la pieza principal del caso Gürtel. Sin embargo, el alto tribunal se inclina por censurar la parte de la condena que daba por probada la existencia de una caja B en el partido popular, según ha informado El Español.

La supuesta existencia de esta caja B fue el motivo por el que Pedro Sánchez presentó la moción de censura en 2018 contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La sentencia de la Audiencia nacional daba por probada "un sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local", entre el año 1999 y 2005 por las empresas de Francisco Correa y el propio partido.

La sentencia también confirmaba la existencia de una caja B en el PP desde el año 1989, con anotaciones informales de ingresos y gastos y entregas de dinero a "miembros relevantes del partido" en hojas manuscritas como las correspondientes al antiguo tesorero del partido Luis Bárcenas.

El PP no estaba acusado

Ahora, el Supremo se inclina por no avalar esta parte de la condena que confirmaba la existencia de esta caja opaca al considerar que era un elemento que no estaba sometido a enjuiciamiento en este proceso y de los que el PP no estaba acusado y por tanto no pudo defenderse.