El Supremo, sobre el PP: “No puede afirmarse que fuera autor de delitos de corrupción”

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama 'Gürtel' contiene expresiones que exoneran al PP de su responsabilidad como partido en la existencia de la 'caja B' como sostuvo la Audiencia Nacional en 2018. El alto tribunal considera una “contradicción evidente”, considerar al partido “conocedor y responsable penal” y al mismo tiempo condenarle a título lucrativo por los negocios de la trama. “No puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular”, dice el fallo de casi 2.000 folios.

Los jueces explican que cuando se produce una condena a título lucrativo es como cuando a alguien “le ingresan en su cuenta corriente, aun sin saberlo, una cantidad de dinero que proviene de un ilícito penal”. “Ha de devolverlo. Así de sencillo. Aunque no se hubiera enterado de nada”, añade.

La sentencia de la Audiencia Nacional sostenía que cantidades de dinero investigadas “sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada Caja B del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989”. Esta presunta financiación ilegal se investigaba en esos momentos en otro sumario de la Audiencia Nacional, el conocido como los papeles de Bárcenas.

"No se puede afirmar una responsabilidad penal"

Expresiones como esa incluidas en la sentencia impulsaron la moción de censura que desalojó del Gobierno de Mariano Rajoy y que proclamó como presidente a Pedro Sánchez. La sentencia, no obstante, contenía el voto particular del presidente del Tribunal Ángel Hurtado, quien consideró que esas alusiones a la caja B eran innecesarias. Ahora el tribunal Supremo le da la razón en parte al afirmar que “no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa”.

“Que fuera destinatario de sobornos no fue objeto de acusación”, recuerda la sentencia, que insiste en que cuando se acusa como partícipe a título lucrativo se “presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión”. “En este caso la condena es la restitución de lo recibido a título gratuito. Tal consecuencia no implica reproche culpabilístico, para esa condena a la restitución no es necesaria ni una gota de culpabilidad. Ni siquiera conocimiento”, sostienen los jueces del alto tribunal.

“Por tanto, no es un problema de que la defensa haya de demostrar su inocencia, son inocentes. Sencillamente se ha demostrado que han recibido un dinero que provenía de un hecho ilícito que, por tanto, deberá ser devuelto. La condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última”, precisa la Sala de lo Penal en su explicación sobre los límites de la responsabilidad a título lucrativo.

Aludir a la caja B como "contexto"

De hecho, la sentencia deja claro que “si las cantidades recibidas hubieran sido reintegradas antes del juicio”, la presencia del PP “no hubiera sido necesaria, al estar extinguida su obligación civil”. “En definitiva, efectivamente no es dable afirmar que el Partido Popular delinquiera, cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este proceso”.

Sin embargo, en este punto con grandes repercusiones políticas, la sentencia sí concede a la polémica redacción de la Audiencia Nacional que incluyera las menciones a la Caja B “para configurar el contexto en que los hechos enjuiciados”. “En modo alguno resulta reprochable (...) es el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados”, dicen. Estos razonamientos no alteran en ningún caso el fallo de la sentencia en lo que afecta al PP, que fue condenado a devolver 245.000 euros procedentes de la trama.