El Supremo mantiene la inhabilitación de Torra acordada por la Junta Electoral

El Tribunal Supremo ha considerado que Quim Torra debe ser inhabilitado. En un auto, recogido por Vozpópuli, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado mantener el acuerdo de la Junta Electoral Central que retiró la credencial de diputado al presidente de la Generalitat de Cataluña. La decisión de que permanezca o no como president recaerá en el Parlament.

Los magistrados del Supremo se han reunido este viernes, a las 10.00 horas, para analizar la solicitud de Torra. Finalmente, han decidido rechazar el recurso del dirigente de JxCat, que pedía suspender de manera urgente la decisión del órgano de la Administración Electoral.

Según consta en el auto emitido este viernes, los jueces no han apreciado las razones de especial urgencia que se requieren para una suspensión de ese tipo, que se hace sin escuchar a la administración cuyo acuerdo se recurre, en este caso la Junta Electoral Central, ni al Ministerio Fiscal.

La Sala ha evitado pronunciarse sobre el debate de fondo sobre la presunta inconstitucionalidad en la que habría incurrido la Junta Electoral Central según denunció Torra en su recurso. "No es posible, por definición, plantear cuestión de inconstitucionalidad en este momento por la sencilla razón de que, entre otros requisitos no menores, exige audiencia previa de las partes y del Ministerio Fiscal", han explicado los jueces.

La Sala presidida por el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata e integrada por Luis Díaz Picazo, Pablo Lucas y Celsa Pico ha dado a conocer su resolución -tras dos jornadas de deliberación- un día después de que rechazara suspender urgentemente el acuerdo de la Junta Electoral que negó a Oriol Junqueras el acta de eurodiputado.

Análisis de fondo

Tras la decisión de este viernes, la Sala estudiará si procede la medida cautelar ordinaria de suspensión del acuerdo de la Junta Electoral Central, que a diferencia de la cautelarísima abre un plazo para que el órgano de la Administración Electoral y la Fiscalía aleguen lo que estimen pertinente.

La defensa de Torra sostiene que el dictamen de la Junta Electoral "supone una violación grosera" de derechos fundamentales y carece de la "imprescindible imparcialidad". Se refiere a la decisión adoptada el pasado 3 de enero, cuando se le declaró ineligible como consecuencia de la condena por desobediencia que en diciembre le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

"No apreciamos la irreparabilidad del daño que se intenta conectar en forma necesaria, como periculum in mora, a la eficiencia del acuerdo, en caso de que éste no sea suspendido", han alegado los magistrados.

Condena no firme

El president fue condenado a 18 meses de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de la sede de la Generalitat en período electoral. El fallo no se traduce en su salida inmediata del cargo al no ser una condena en firme, dado que cabe recurso ante el Tribunal Supremo. La Ley Electoral, sin embargo, establece en su artículo 6.2 que al haber una sentencia por desobediencia es "ineligible" sea o no firme la pena. Es decir, que Torra no podría presentarse en caso de elecciones.

Tras el auto de la Sala de lo Contencioso, el Parlament deberá evaluar si Torra permanece o no como presidente de la Genralitat. El pasado 4 de enero, la Cámara catalana aprobó la propuesta de resolución presentada por JxCat, ERC y CUP de apoyar y mantener a Torra como diputado y presidente tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitarlo.