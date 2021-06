El Tribunal Supremo confirma la absolución de Pedro Antonio Sánchez en el caso Pasarelas. La Sala de lo Penal falla de idéntica forma que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la Audiencia Provincial y absuelve al expresidente murciano de los delitos de prevaricación, falsedad y fraude que le atribuía el Ministerio Fiscal. La Sala recuerda que las diligencias que se practiquen fuera del plazo que marca la Ley ni son válidas ni tienen efecto por lo que desestima el recurso de las acusaciones.

La sentencia no entra tanto en el contenido del asunto sino en la forma. Los magistrados del Supremo explican que al no haberse instado por el Fiscal la prórroga dentro del plazo legal, toda la investigación que se impulse en ese tiempo ya no es válida "y ello arrastra todas las consecuencias" que dimanan de esa nulidad acordada en la sentencia recurrida". Añaden además que el plazo para investigar las causas que fija la Lecrim es "infranqueable" y que el exceso sin que se acuerde la prórroga necesaria determina la nulidad de las diligencias.

Esto es lo que ha ocurrido en el caso del exmandatario murciano, el cual también se vio salpicado en otras causas como la trama Púnica por presuntas irregularidades en la contratación del informático Alejandro de Pedro. En este caso, los magistrados no entran en el fondo sino que explican que se debe confirmar la sentencia del TSJ de Murcia por una cuestión meramente formal. La Sala añade que la Ley 2/2020 resuelve las dudas interpretativas sobre la práctica de diligencias fuera del plazo marcado por la norma, que ahora ubica en doce meses y que era de seis meses al momento de los hechos, “Se alinea, pues el legislador con la no validez de estas diligencias corroborando lo ya resuelto en este caso”, reza el fallo.