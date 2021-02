El SUP pide que las bajas de coronavirus en la Policía se tramiten como enfermedad profesional

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido a la Dirección General del cuerpo que las bajas laborales de los agentes por coronavirus en el ejercicio de sus funciones se considere como enfermedad profesional, en lugar de contingencia derivada de accidente, para "garantizar" su "cobertura integral de las necesidades médicas y sanitarias".

El sindicato considera "necesario" que se apruebe un cambio en la consideración que actualmente tienen las bajas por enfermedad entre los "casi 67.000 efectivos del cuerpo" que en un "contexto de meses de esfuerzo" han ejercido sus funciones profesionales.

Un seguimiento más exhaustivo

Según señalan, la actual consideración como accidente laboral "supone que los beneficios para el funcionario se extingan cuando recibe el alta médica", pero el SUP señala que "a día de hoy desconocemos las secuelas físicas o psicológicas o enfermedades secundarias a largo plazo que pueden ocasionar las infecciones por Covid-19, así como su alcance". Por eso piden que se habilite la consideración de enfermedad profesional, que permite un "posterior seguimiento periódico del paciente".

"Esa cobertura ampliada de por vida supone que si mañana o dentro de diez años un policía contrae una enfermedad derivada de este contagio que se produjo desde la declaración de la pandemia internacional por la OMS y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, tendrá una cobertura por la Seguridad Social o su mutualidad", afirma el Sindicato Unificado de Policía.

El SUP añade que los policías -como otros colectivos sensibles del sector sanitario- no han paralizado su actividad pese a los confinamientos restrictivos en las primeras fases de la pandemia, "poniendo en riesgo no solo su salud o su vida sino también la de todas sus familias": "La medida propuesta insta a reforzar esa cobertura médica".