Suiza investiga por blanqueo a un acreedor de Plus Ultra que recibió dinero del rescate

La Fiscalía de Ginebra investiga a Simon Leendert Verhoeven, un exacreedor de Plus Ultra al que la aerolínea devolvió la deuda con fondos del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a la compañía el 9 de marzo de 2021. Este inversor suizo nacido en Países Bajos figura como investigado en la presunta red de blanqueo que también analiza la Fiscalía Financiera de Francia, en la que han requerido la colaboración de su homóloga española, la Fiscalía Anticorrupción.

En una denuncia de ésta última se recoge que en la trama también habrían participado personas "extranjeras, nacionalizados españoles y al menos un abogado español" que formarían parte de una "presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados y siendo los fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos de Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas CLAP y ventas de oro del Banco de Venezuela), alcanzando las implicaciones de la organización en España tal envergadura que entran en el ámbito de la competencia de la Audiencia Nacional".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional establece en documentación cotejada por este diario que la denuncia dimana de la información contenida en las solicitudes de cooperación internacional de las fiscalías de Suiza y Francia que solicitaron la entrada y registro de domicilios en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca autorizados por el Juzgado Central de Instrucción 1.

El Ministerio Püblico español pone de relieve el "presunto uso indebido de ayudas públicas españolas", en referencia al rescate, "al figurar la sociedad Plus Ultra como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura a su vez a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal".

Los contratos de préstamos a Plus Ultra "fueron íntregramente reembolsados", subraya la denuncia. Como parte de ella, también se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos

Los contratos de préstamos a Plus Ultra "fueron íntregramente reembolsados", subraya la denuncia. Como parte de ella, también se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional plantea que la denuncia de la Fiscalía sólo "tangencialmente" menciona la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra, que se habría utilizado para "la devolución de los préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delicitiva". Por contra, insta al Ministerio Público a remitir la nueva información disponible al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, por ser éste el que ya comenzó una investigación penal alrededor del citado rescate.

A preguntas de Vozpópuli, desde Plus Ultra insisten en no haber recibido ninguna notificación al respecto de esta investigación, al tiempo que desde las autoridades judiciales involucradas no se han hecho comentarios oficiales. Este periódico también ha contactado con Simon Leendert Verhoeven y no ha obtenido respuesta.

Plus Ultra garantizó 1,3 millones del rescate al prestamista

Vozpópuli informó de que Plus Ultra garantizó 1,3 millones del rescate a Simon Leendert Verhoeven. Tres fondos de capital riesgo administrados por éste financiaron la aerolínea con préstamos puente por este importe meses antes de que recibiera el rescate del Gobierno español. La aerolínea también firmó un cuarto préstamo con Panacorp Casa de Valores, el banco panameño que evitó su disolución en 2017.

En concreto, el 28 de octubre de 2020 la compañía suscribió un préstamo por 500.000 dólares con Wailea Invest LTD, una sociedad domiciliada en Reino Unido y representada por Verhoeven. A este se sumó un mes más tarde, el 20 de noviembre de 2020, otro préstamo por 500.000 dólares con Allpa Wira Trading UK Limited, fondo domiciliado en Suiza. El 29 de enero de 2021, contrató un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation Limited, registrada en Gibraltar.

Eran préstamos de "carácter transitorio" para "hacer frente a sus costes de estructura durante la tramitación de la solicitud de apoyo público" al Gobierno español. Según ha podido saber este diario, la aerolínea se comprometió a devolver esos préstamos nada más conseguir la inyección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), compromiso que cumplió.

En los contratos con Simon Leendert Verhoeven se detallaba que la terminación y devolución de los préstamos tendría lugar en el "improrrogable" plazo de cinco días desde que la empresa tuviera a su disposición los fondos procedentes de la concesión del rescate que el Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021.

Además, los cuatro préstamos tenían un interés anual del 9% y una comisión de establecimiento del 2% en favor del prestamista, así como un interés de demora del 1% a la cantidad vencida.

El préstamo del banco panameño y la conexión con Venezuela

En enero de 2021, Plus Ultra firmó un cuarto préstamo con Panacorp por 450.000 euros, el banco que ya inyectó a la aerolínea 6,3 millones de euros en 2017 y evitó que cayera en causa de disolución. Dar por bueno el préstamo participativo otorgado por Panacorp permitió a la compañía no incurrir en causa de disolución y, por tanto, resultar elegible para la ayuda de la SEPI.

El préstamo de Panacorp se concedió supeditado a que Plus Ultra depositara en dicho banco un depósito indisponible de más de 4 millones de euros. Por tanto, Plus Ultra sólo habría percibido en la práctica 2 millones netos que habrían sido insuficientes para salvar su situación de quiebra, según han denunciado fuentes conocedoras.

Este banco ha tenido inversiones en Venezuela (tanto en PDVSA como en la República Bolivariana de Venezuela) bajo la dirección de Mohamed Ibrahim Ibrahim, que sería sobrino de Camilo Ibrahim Issa, un magnate venezolano cercano al régimen de Nicolás Maduro.

El medio venezolano Armando.info también vincula a Simon Leendert Verhoeven con el Gobierno de Venezuela. En concreto, la publicación se hace eco de una resolución del consejo de administración de una empresa denominada Leeuwarden Investments (antes, Hanson Holland 2) con sede en Países Bajos y administrada por el mismo empresario suizo.

De acuerdo al citado medio, esta firma habría acordado con la petrolera Esvenca, vinculada a Víctor Vargas, apodado como el banquero de Chávez, recibir una transferencia de 800 facturas por valor de cerca de 31 millones de dólares.

Por otro lado, la misma fuente explica que en esa resolución la empresa Leeuwarden indica una transferencia de acciones por parte de la venezolana Esvenca por valor de 22 millones de dólares. Este dinero debía destinarse a un fondo de inversión llamado TAM Total Return Fund LTD constituido en Islas Caimán y cuyas siglas corresponden a Trebol Asset Management SA.

Simon Leendert Verhoeven se presentaba en 2021 en su perfil en LinkedIn como director gerente de Trebol Asset Management, compañía con sede en Ginebra que se dedicaba a la gestión de patrimonios. Ahora mismo lo hace como "certified accountant, business consultant and forensic accountant" para compañías en Canvey Island, Reino Unido.