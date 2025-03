Anticorrupción investiga a empresarios peruanos que crearon un red de sociedades antes del rescate de Plus Ultra

La Fiscalía Anticorrupción, siguiendo a sus homólogas de Suiza y Francia, investiga a un grupo de empresarios peruanos por supuesto blanqueo de capitales a través de una presunta trama que salpica al rescate que la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas recibió del Gobierno de España por 53 millones el 9 de marzo de 2021.

La investigación abarca a tres empresarios nacidos en Perú que responden a los nombres de Luis Felipe Baca Arbulu, Enrique Martín Baca Arbulu y Kristhian Alegre Walter, según la información a la que ha accedido Vozpópuli. A los tres se les investiga, junto a otros nombres oriundos de Venezuela y Países Bajos, como miembros de una "presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados", siendo los fondos presuntamente ilícitos procedentes de actos de malversación en Venezuela.

Los empresarios participaron del impulso de dos sociedades limitadas que iniciaron operaciones en Madrid en diciembre del 2020 con la representación de un abogado español, atendiendo al Registro Mercantil. Una de ellas fue creada bajo la denominación de Trowbridge, y la otra, de Lagundri. Ambas fueron domiciliadas en el mismo sitio, cerca de la Puerta de Alcalá en el barrio de Retiro.

Una sociedad liquidada en el exterior y otra con una ampliación millonaria

En junio de 2020, Luis Felipe Baca Arbulu impulsó la creación de una sociedad fuera de España. En concreto, en el Reino Unido, bajo el nombre de Philops UK Limited. Luis Felipe Baca Arburu cesaría como accionista el 21 de diciembre de 2020; al día siguiente, la sociedad inició los trámites para su disolución, que se consumaría el 16 de marzo de 2021.

En octubre de 2020 comenzó la vinculación como apoderado de Luis Felipe Baca Arbulu con otra sociedad en España, Kaimana Capital, que estaba domiciliada en la misma dirección en Madrid tras ser creada un año antes bajo representación de un abogado español, el mismo en que el se apoyarían las siguientes sociedades en el tiempo.

Kaimana Capital se creó bajo el nombre inicial de Bluecap Consulting Group con el objeto social de "la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría e intermediación empresarial, así como en su caso en los mercados relativos con inversiones extranjeras en España", a diferencia de las siguientes, orientadas al negocio inmobiliario.

Actualmente, Enrique Martín Baca Arbulu figura como el administrador único de las tres sociedades en España. Las tres mercantiles se lanzaron con un capital social inicial de 3.000 euros -el mínimo legal-, aunque una de ellas amplió luego sus recursos propios. Fue en mayo de 2021: Trowbridge amplió capital en 970.000 euros.

Investigación por supuesto blanqueo de fondos venezolanos

En la trama que investigan las Fiscalías de España, Suiza y Francia habrían participado personas "extranjeras, nacionalizados españoles y al menos un abogado español" que formarían parte de una "presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados y siendo los fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos de Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas CLAP y ventas de oro del Banco de Venezuela)".

Se han realizado registros de domicilios en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca autorizados por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional ante las peticiones de los fiscales internacionales.

Además de los tres peruanos mencionados y del abogado español, Anticorrupción también investiga a dos venezolanos y a Simon Leendert Verhoeven, exacreedor de Plus Ultra nacido en Países Bajos y con nacionalidad suiza. El exministro chavista Nervis Villalobos sería uno de los presuntos clientes de la supuesta trama de blanqueo, reseña.

El Ministerio Público español ha puesto de relieve el "presunto uso indebido de ayudas públicas españolas", en referencia al rescate de la aerolínea Plus Ultra, "al figurar la sociedad Plus Ultra como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura a su vez a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal".

Los contratos de préstamos a Plus Ultra "fueron íntregramente reembolsados", subraya la denuncia. Como parte de ella, también se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos.

Un prestamista de Plus Ultra, bajo investigación

Vozpópuli informó de que Plus Ultra garantizó en su momento 1,3 millones del rescate a Simon Leendert Verhoeven, como informó este medio. Tres fondos de capital riesgo administrados por Leendert Verhoeven financiaron la aerolínea con préstamos puente por este importe meses antes de que recibiera el rescate del Gobierno español.

El 28 de octubre de 2020, la compañía suscribió un préstamo por 500.000 dólares con Wailea Invest LTD, una sociedad domiciliada en Reino Unido y representada por Verhoeven. A este se sumó un mes más tarde, el 20 de noviembre de 2020, otro préstamo por 500.000 dólares con Allpa Wira Trading UK Limited, fondo domiciliado en Suiza. El 29 de enero de 2021, contrató un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation Limited, registrada en Gibraltar.

Eran préstamos de "carácter transitorio" para "hacer frente a sus costes de estructura durante la tramitación de la solicitud de apoyo público" al Gobierno español. Según ha podido saber este diario, la aerolínea se comprometió a devolver esos préstamos nada más conseguir la inyección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), compromiso que cumplió.

En los contratos con Simon Leendert Verhoeven se detallaba que la terminación y devolución de los préstamos tendría lugar en el "improrrogable" plazo de cinco días desde que la empresa tuviera a su disposición los fondos procedentes de la concesión del rescate por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional plantea que la denuncia de la Fiscalía sólo "tangencialmente" menciona la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra, que se habría utilizado para "la devolución de los préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".

La juez Esperanza Collazos acabó archivando la causa a principios de 2023 después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara la imputación de Plus Ultra por haber sido cursada fuera del plazo procesal de doce meses. La Audiencia Nacional ha instado ahora al Ministerio Público a que remita la nueva información a su alcance al Juzgado de Instrucción 15 para que decida si estima reabrir la causa.