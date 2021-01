La falta de subvenciones del Gobierno a las empresas complica la ejecución de los fondos

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos vive tan “obsesionado” con no seguir acumulando deuda pública y evitar así recortes sociales cuando vuelvan las reglas de gasto a la UE, en 2023, que no está dando suficientes subvenciones a las empresas y eso “acabará dificultando” los proyectos más necesitados de dinero fresco para acompañar los 140.000 millones que van a llegar de Europa, pronostican a Vozpópuli analistas económicos y fuentes de la CEOE y de la oposición parlamentaria.

Incluso voces socialistas como la del ex ministro Jordi Sevilla, asesor económico de Pedro Sánchezdurante su etapa de oposición, realiza un análisis demoledor de la estrategia de su ex jefe y de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en su último informe de coyuntura: “Fiar la recuperación a la llegada de los fondos europeos, como parece estar haciendo el Gobierno, no es lo más sensato”, señala rotundo un Sevilla que cree que 2021 “no ha comenzado como esperábamos”.

En general, casi todas las fuentes describen el panorama como la pescadilla que se muerde la cola: los ERTE resultaron una medida “muy adecuada” para frenar el duro golpe del confinamiento, pero, acompañados solo de los avales ICO a las empresas -el 97% dedicados a refinanciardeuda senior de autónomos y pymes-, se han demostrado claramente “insuficientes”, según alertaba hace dos semanas el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, alerta de que serán "miles de empresas las que tengan que echar el cierre por la crisis de la Covid" y pide ayudas https://t.co/7Avks9npBo — Europa Press (@europapress) January 18, 2021

Así, el problema de financiación ha seguido en sectores cuyo problema no era tanto sostener mano de obra intensiva, típica de la hostelería o el comercio, como hacer frente a su incapacidad para emitir bonos en el mercado. Y ahora el Ejecutivo pide a esas empresas más innovadoras que inviertan -paralelamente a la llegada del New Generation Found- un dinero que no tienen y que si lo consiguen finalmente a crédito “complicará aún más sus balances”, señala un diputado de la oposición.

“Centralizar” para evitar atasco

El escenario de miles de empresas yendo a todo correr a pedir crédito es ideal para la banca, como relataba el sábado este periódico, pero muchos analistas, la CEOE y los autónomos temen que resucite el fantasma de lo que ocurrido entre 2014 y 2020: Que España solo logró gastar el 34% de los 56.000 millones en fondos que le correspondían, porque muchos iban a proyectos “cofinanciados” y la crisis del ladrillo dejó a los ayuntamientos y las autonomías sin capacidad recaudatoria.

No obstante, para gastar aquellos fondos España disponía de tres años de prórroga, denominado N+3 en la jerga comunitaria, es decir, que podrá ejecutarlos hasta 2023; algo que no va a ocurrir con los 140.000 millones del New Generation Found para las empresas que, sin el músculo financiero que reclaman al Estado, perderán la cofinanciación europea si no se endeudan.

En La Moncloa restan importancia al problema, pero preocupa la posibilidad de que el dinero no acabe fluyendo como debe por “incapacidad de gestión” burocrática en autonomías y entes locales. Por eso, explican fuentes gubernamentales a este periódico, la idea de “centralizar”, para que el atasco de lo incumplido entre 2014 y 2020 no afecte a los nuevos 140.000 millones con los que se pretende digitalizar España y hacer de su aparato productivo una economía “descarbonatada”.

Alemania se puede permitir cada quince días dedicar en ayudas directas a las empresas germanas la misma cantidad que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dedicado, hasta el momento para la tercera ola de COVID-19

La serie histórica demuestra que España solo alcanzó niveles óptimos de endeudamiento entre 1995 y 2007, con el fin abrupto del boom de la construcción que llenó las arcas de todas las administraciones. Nuestro país llegó a tener un óptimo 35,8% del PIB, pero en solo cinco años volvió a escalar hasta casi el cien por cien por las ingentes cantidades de dinero dedicado por el Gobierno de Mariano Rajoy a salvar a la banca y pagar los cuantiosos daños laborales y sociales que habría dejado el estallido de la burbuja. Hasta llegar a ese, inédito en un siglo, 118% del PIB con el que hemos cerrado 2020.

Esto explica que la nuestra sea, entre las economías europeas, de las que menos ayudas directas ha dedicado a las empresas en 2020. Alemania, que empezó la crisis del coronavirus desde una envidiable deuda pública de solo 60% de su Producto Interior Bruto (PIB) -España lo hizo desde el 98%-, ahora se puede permitir cada quince días dar en subvenciones a las empresas germanas la misma cantidad que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dedicado para toda la tercera ola de la covid-19.

No obstante, la racanería del España, históricamente relacionada con ese elevado endeudamiento y la falta de liquidez del propio Estado, se reflejaba ya en ese 2018, último año final de la llamada crisis del ladrillo. En junio llegó al Gobierno Sánchez con la moción de censura que desalojó a Rajoy de La Moncloa, pero eso no implicó ningún aumento de ayudas y subvenciones.

Los últimos datos oficiales, correspondientes a 2018, revelan que España ya entonces dedicaba solo un 0,39% del PIB a ayudas y subvenciones al sistema productivo, menos de la mitad que el resto de países europeos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el pasado lunes 27 de enero los datos correspondientes a aquel año y la resultante sigue siendo muy desfavorable: Las ayudas concedidas por el Gobierno del PP, en la primera mitad de 2018, y por el del PSOE en el segundo representaron solo el 0,39% del PIB, lo que supone un aumento frente al 0,31% del PIB en 2017, pero siguió siendo mucho menos de la mitad de la media de lo que dedican los países de la UE: el 0,81% de sus respectivos PIB.

Así, España es el cuarto Estado miembro de la Unión Europea con menos ayudas públicas en porcentaje del PIB nacional (tras Irlanda, Luxemburgo y Grecia). Los países del norte y del centro de Europa son, de lejos, los mayores concedentes de ayudas dentro de la UE.

Y este panorama puede empeorar si el ejecutivo de coalición sigue “paralizado” respecto a lo que están haciendo otros países de la UE, no solo Alemania, dicen no pocos de los consultados por Vozpópuli en el mundo de la empresa y de los partidos de oposición PP y Ciudadanos; Porque las expectativas económicas del país, lejos de mejorar, han ido empeorando en el tercer y cuarto trimestre de 2020, y este mes de enero tampoco ha empezado con buen pie.