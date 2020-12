El 54,3 % de los españoles, a favor de la monarquía y el 30,3 de la república, según un sondeo

El 54,3% de los ciudadanos votaría a favor de la monarquía en un hipotético referéndum sobre el modelo de Estado, frente a un 30,3 por ciento que se inclinaría por la república.

Estos datos se recogen en una encuesta publicada este miércoles por La Sexta, que si se compara con el mismo barómetro que hubo en septiembre, refleja un aumento de los partidarios del actual sistema, puesto que hace tres meses era del 34,3 por ciento, mientras que eran mayoría los que defendían un modelo republicano (43,8 %).

De acuerdo con los datos del último barómetro, elaborado por el Instituto Invymark sobre 1.200 personas, un 14,2 por ciento de los españoles no votaría en el referéndum y un 1,2 por ciento no sabe o no contesta.

Por partidos, quienes se declaran votantes de Vox son los que dan un respaldo más amplio a la monarquía, con un 95,6 por ciento, por delante de los del PP, con un 94,2 por ciento.

Los votantes de Podemos, los más republicanos

Los electores de Podemos, en cambio, no dan ningún apoyo a la monarquía constitucional, mientras que el 88,7 por ciento se inclina por la república.

Entre los simpatizantes del PSOE, ganarían los partidarios de la república, con un 44,7 por ciento, por delante de los que abogan por la continuidad de la Corona (36,1 por ciento). En Ciudadanos, tres de cada cuatro (74,1 por ciento) se declaran monárquicos y el 25,9 por ciento no votaría en la consulta.

El sondeo se ha conocido en puertas del mensaje navideño de Felipe VI, que viene marcado por la polémica por los presuntos negocios ocultos de Juan Carlos I y por las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de que el discurso va a dar pie a un debate sobre monarquía o república.

Por edad, el 48,1 por ciento de los más jóvenes (de 18 a 35 años) defiende la monarquía y también serían mayoría a favor de esta los ciudadanos de entre 36 y 54 años (55,4 %) y de 55 a 75 años (58,1 %).

Dos tercios de los consultados (67,1 por ciento) no ven preciso un referéndum sobre la forma de Estado y solo los votantes de Unidas Podemos lo reclaman de forma mayoritaria.

Más de la mitad de los del PSOE (57,9 por ciento) no lo ve necesario frente al 42,1 por ciento que sí lo avala. El barómetro también refleja que los españoles aprueban a la monarquía, con una nota media del 5,03, frente al 3,5 que recibe la república.